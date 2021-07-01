На учениях Sea Breeze-2021 Украина отрабатывает сценарий защиты острова Змеиный и Бессарабского направления

В рамках международных учений Sea Breeze-2021 Украина берет за основу опыт событий в Крыму 2014 года, моделируя сценарий для совместной отработки взаимодействия.

Об этом рассказал в рамках пресс-конференции подполковник, начальник авиационного синдиката учений Sea Breeze-2021 Анатолий Глиненко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радiо Свобода.

По легенде, противник будет применять воздушный и морской десант на острове Змеиный, на Тендровской косе и в Бессарабском направлении, сказал Глиненко.

"Основная цель - это обеспечение безопасности ради мира. На авиацию возлагается: поисково-спасательное обеспечение, медицинская эвакуация, обследование надводной обстановки, воздушной обстановки, а также обеспечение действий кораблей в море. Также обеспечение наземного компонента, это перевозки личного состава, десантирования. А также имитация огневого прикрытия наземного компонента. А также у нас в настоящее время выполняется обеспечение противовоздушной обороны выхода кораблей в море", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия на фоне учений Sea Breeze тестировала ПВО в оккупированном Крыму

Напомним, учения "Си Бриз" – многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины, начиная с 1997 года, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области оборонных и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины от 1993 года. Организаторами учений являются Украина и США.

В Минобороны Украины заявили, что в этом году учения будут самыми масштабными. В Sea Breeze-2021 принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.