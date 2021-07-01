Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, но на это должен дать разрешение Конституционный Суд, - "слуга народа" Вениславский
Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, если вступит в Альянс или если заключит со странами соответствующие договоры о военном сотрудничестве. Разрешение на размещение иностранных военных баз в Украине должен предоставить Конституционный Суд.
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, комментируя недовольство президента России Владимира Путина насчет военных учений в Черном море с участием стран НАТО, информирует Цензор.НЕТ.
Как подчеркнул Вениславский, угрозу территориальной целостности и суверенитету Украины "составляют явно не иностранные военные формирования, которые сегодня принимают участие в совместных военных учениях Sea Breeze-2021, а именно Российская Федерация и ее лидер Владимир Путин".
"Поддержка Украины со стороны наших западных партнеров явно раздражает Россию и явно идет на пользу Украине. Я думаю, что обвинения насчет Конституции Украины (относительно недопустимости размещения иностранных военных баз. - Ред.) "от лукавого". Хочу напомнить тому же господину Путину, что в Конституции, например, Литовской Республики была аналогичная формулировка, как в Конституции Украины, что на территории запрещается размещение иностранных военных баз. Но Конституционный суд Республики Литва, рассмотрев это конституционное положение, сказал, что оно не распространяется на базы союзников. Если Украина станет членом НАТО, то союзнические базы, если по аналогии взять, также могут появиться на территории Украины", - заявил нардеп.
По мнению "слуги народа", это было бы гарантией безопасности и территориальной целостности Украины.
На вопрос, может ли Украина разместить у себя иностранные военные базы, не будучи членом НАТО, Вениславский ответил: "Это в любом случае должен решить Конституционный суд Украины по аналогии с Конституционным судом Литвы… Надо, чтобы кто-то обратился в Конституционный суд за официальным толкованием статьи 17, запрещающей размещение иностранных военных баз на территории Украины... Будем надеяться, что судьи Конституционного суда, которые гипотетически могут рассматривать этот вопрос, будут патриотами Украины и станут настороже национальных интересов и территориальной целостности Украины… Гипотетически, если будут заключены договоры, например, о каком-нибудь военном сотрудничестве с другими странами, то через решение Конституционного суда можно ожидать, что такой вариант не исключается".
Пожалуйста, подождите...
Более сильные в экономическом плане страны идут в блок,что бы люди могли нормально жить,а не горбатиться всей страной,всю жизнь на оборонку.
Чтобы этого не повторилось всем этим странам нужно как можно скорей вступать в НАТО или по крайней мере размещать как можно больше их баз, чтобы снова не оказаться беззащитными перед новым обострением кацапской агрессии.
Хоча навряд чи НАТО це потрібно.
Швидше буде напряму у фсб запитати.
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Рф - ядерная держава.
Количество ББ (боевых Блоков) - 1 420 ед.
Носителей ББ - общее количество 775 ед.
Не считая тактического ЯО.
В 1991 году , когда министр ин . Дел шеворнадзе и горбачев подписывали Договор о ГДР, там была строка о не приближении НАТО к границам союза .
Теперь время подлета изделий от Украины к рф - 8 мин.
Было от баз НАТО в Европе - 32 мин. Что имеет Украина (вопрос). Абсолютный "о". кравчук и кучма сдали все. ДАРОМ.
Итого - ответный удар гарантирован без разборки боевых позиций .
Красная линия будет перейдена.
Оно нам надо. Бывшей третьей Ядерной державе вклиниться в третью мировую.
Победителей не будет.
Справка для ботов - изучайте стратегические Документы Ядерных Держав о применении ядерного оружия.
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Всё это было не даром,нам предоставили независимость,а вот как мы ею воспользовались,это уже вопрос к нам.Плюс с страна,чья экономика держалась на "кравчучках" не могла обеспечить дееспособность яо.
резерва ГК 43 РА можно было оставить часть, не подлежащюю передаче.
В отношении РВСН Украины - 43 РА со штабом в г. Винница , можно было контролировать и обслуживать Украинскими специалистами , которые выезжали с з-да Южмаш для кодировки полетных карт на все шахтные позиции рф
изделий СС- 18, СС- 19 и СС-24.
Поэтому все разговоры о невозможности обслуживания ББ и и контроля -
ФЕЙК , сдавших ядерный щит Украины за 220 млн. долларов USA.
У кравчука спросите , куда он дел активы проданных 330 кораблей ЧМП. и
кучмы - где актиы финансово -промышленных групп , так рарекламированных в 1995- 98г.г.
Ядерный чемоданчи номер 53 президента ельцина уже не действовал на территории Украины.
Фарисеи.
https://www.istpravda.com.ua/authors/4f462246e6c5e/ Олександр Аргат Журналіст, редактор. http://mil.in.ua/ Український мілітарний портал
Утрачена армія здобутої держави.
Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою у Європі формацією
. Модерну на той час і грізну армію більше 20 років упосліджували і знищували.....
780 тисяч особового складу, 6500 танків, 7000 інших броньованих бойових машин, 7200 артилерійських систем.
Більше 500 кораблів та суден, 1100 бойових літаків, більше 1000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет.
Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою на той час у Європі формацією. За 21 рік "Армія Апокаліпсису" перетворилася на деморалізований колектив з обслуговування небезпечного металобрухту.
https://censor.net/ru/photo_news/237472/severnaya_koreya_prodemonstrirovala_boevuyu_gotovnost_svoih_voyisk_fotoreportaj
Тем не менее Сев. Корея может содержать 17 зарядов ЯО с носителями "Хвасон - 14"
и 2 водородных заряда . Без всяких договоров о не распространении .
Израиль содержит более 240 зарядов яо.
Пакистан - Индия -
КИТАЙ - и т. д .
Денег и специалистов хватает.
В Украине еще остались квалифицированные спецы по яо и материальная бааза.
Надо только кобалевым не платить в месяц по 30 млн гривен.
И ядерный щит Украины состоится .
Необходима только политическая воля.
А нищих и слабых в МИРЕ нигде не уважают.
кс ничего не разрешает и ничего не запрещает.
и его решение не может изменить конституцию
зеленые рагули настолько тупые, что они даже не понимают школьную программу основ Конституции Украины. В основном законе четко и ясно написано, зачем КУ в стране и что такое 300 голосов депутатов, и почему КУ никому ничего не разрешает.
Стоимость элитных авто не влияет на результат небрежного вождения .
Так и игры с яо.
Крававый оскал НАТЫ - ужасен, согласен!
Россия не допустит размещения баз нато в украине
Как не допустила - баз ссср на кубе америка
Доходило до поинтересуйтесь какого проивостояния
Люди сидели у радиоприемников и ждали - будет война или нет
Как будет в украине - ес и нато глубоко до одного места