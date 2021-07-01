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НАТО (8637) Вениславский (248)

Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, но на это должен дать разрешение Конституционный Суд, - "слуга народа" Вениславский

Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, но на это должен дать разрешение Конституционный Суд, -

Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, если вступит в Альянс или если заключит со странами соответствующие договоры о военном сотрудничестве. Разрешение на размещение иностранных военных баз в Украине должен предоставить Конституционный Суд.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, комментируя недовольство президента России Владимира Путина насчет военных учений в Черном море с участием стран НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Как подчеркнул Вениславский, угрозу территориальной целостности и суверенитету Украины "составляют явно не иностранные военные формирования, которые сегодня принимают участие в совместных военных учениях Sea Breeze-2021, а именно Российская Федерация и ее лидер Владимир Путин".

"Поддержка Украины со стороны наших западных партнеров явно раздражает Россию и явно идет на пользу Украине. Я думаю, что обвинения насчет Конституции Украины (относительно недопустимости размещения иностранных военных баз. - Ред.) "от лукавого". Хочу напомнить тому же господину Путину, что в Конституции, например, Литовской Республики была аналогичная формулировка, как в Конституции Украины, что на территории запрещается размещение иностранных военных баз. Но Конституционный суд Республики Литва, рассмотрев это конституционное положение, сказал, что оно не распространяется на базы союзников. Если Украина станет членом НАТО, то союзнические базы, если по аналогии взять, также могут появиться на территории Украины", - заявил нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 62% граждан за вступление Украины в ЕС, 54% - за членство в НАТО, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

По мнению "слуги народа", это было бы гарантией безопасности и территориальной целостности Украины.

На вопрос, может ли Украина разместить у себя иностранные военные базы, не будучи членом НАТО, Вениславский ответил: "Это в любом случае должен решить Конституционный суд Украины по аналогии с Конституционным судом Литвы… Надо, чтобы кто-то обратился в Конституционный суд за официальным толкованием статьи 17, запрещающей размещение иностранных военных баз на территории Украины... Будем надеяться, что судьи Конституционного суда, которые гипотетически могут рассматривать этот вопрос, будут патриотами Украины и станут настороже национальных интересов и территориальной целостности Украины… Гипотетически, если будут заключены договоры, например, о каком-нибудь военном сотрудничестве с другими странами, то через решение Конституционного суда можно ожидать, что такой вариант не исключается".

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Топ комментарии
+12
Базы НАТО, овоще-базы это все муйня.. Все это решается на раз-два простым голосованием в ВР... А вот - Где решение КС по референдуму о рынке земли !!!??? ГДЕ !!!!
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01.07.2021 00:39
+12
Конституция запрещает размещение военных баз, только какого то х.. в Крыму стояла русская база. А НАТО базы запрещены. Украина по конституции и должна быть вне блоковая страна. Конституцию не в Кремле писали??? Украине нужна конституция, которая будет нести выгоду Украине, а не наоборот.
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01.07.2021 02:16
+11
ТОМОС-НАТО-ЕС...,Порошенко выбрал верный путь...неправда ли Крысы Путлерские?Бараны долбанные....,Крым вам в Дупло и базу Черноморского ГОВНА в Севастополе.. паскуды позорные
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01.07.2021 04:18
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Правила форума Совет форумчан
Базы НАТО, овоще-базы это все муйня.. Все это решается на раз-два простым голосованием в ВР... А вот - Где решение КС по референдуму о рынке земли !!!??? ГДЕ !!!!
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01.07.2021 00:39 Ответить
Какой рехверндум, дядя? Эта норма прописана в Конституции!
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01.07.2021 00:49 Ответить
Дык и я об этом... Значить КС должен подтвердить - что НИКАКОГО рынка земли не может быть априори - пока народ Украины не проголосуют на референдуме что они хотят продать землю!!!..а рынок землю уже вступает в силу с 1 числа...а решения КС до сих пор нет...
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01.07.2021 00:54 Ответить
Ты читать разучился? продажа земли гарантирована каждому по Конституции без дурацких референдумов и КС..
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01.07.2021 01:14 Ответить
Продаж української землі кацапам заборонена і ніякий референдум не допоможе
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01.07.2021 06:58 Ответить
Угу, так отії кацапські падли будуть скуповувати українські землі через десяті руки та так,що хрен і кінців знайдеш. Україні не землі потрібно продавати заради поповнення держбюджету,а "заштопати" оті дірки,через які біля 40 млрд. щорічно пропадає у неосяжних кишенях "рідних" злодіїв!
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01.07.2021 10:09 Ответить
Якщо не продаси то не скупують а якщо в тебе нема чого продавать то закрий пащеку і не роззявляй на чуже. Йди з початку проведи референдум по заводах і фабриках та референдум на продаж квартир а потім лізь у землю колгоспник сраний.
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01.07.2021 10:28 Ответить
...это где ты ты такую гарантию в киникстуции то нашел, чтобы пахотная земля оптом и в розницу пошла ворам жуликам и барыгам?))..а в ней еще и надра набитые полезняком всяким...
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01.07.2021 13:43 Ответить
chukchi doesn`t like reading? article 41
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01.07.2021 14:57 Ответить
очнись, какие референдумы. Она уже давным давно продается по теневым схемам и договорам аренды на 50 лет
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01.07.2021 02:35 Ответить
Причем за даром) Такие борцы с латифундистами, даже не понимают, что они наоборот им помогают)))
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01.07.2021 08:44 Ответить
все они понимают поэтому и орут громче всех
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01.07.2021 11:49 Ответить
Кадастр земли, земельный банк, НОРМАЛЬНЫЙ закон о рынке земли а не этот , и где сразу будет аренда на 5-7 лет а потом уже - продажа и не больше 10 га в одно рыло !!!, а то что сейчас делается наскоком без референдума закончится резней !!!
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01.07.2021 15:03 Ответить
пнх патриЕт ты гребанный !!! ты должен первый кричать что нельзя продавать землю по этому закону о рынке земли !!!Нужно как в Польше сделали а не как зеленый наспех хотят...иначе это будет конец государственности Украина !!!
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01.07.2021 15:10 Ответить
а як же тоді відносно права власності - а це " володіння, користування та розпорядження своїм майном"
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01.07.2021 12:35 Ответить
.. в закон о рынке земли входят так же - с.х. земли, не с.х. земли тоже, парки, леса, заповедники, водоемы и т.д. короче ВСЕ ПОЛНОСТЬЮ !!!! ПЗДЦ
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01.07.2021 15:07 Ответить
З якого це дива ти кацап будеш вирішувати за українську землю? Твоя земля на соловках і в магадані.
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01.07.2021 06:35 Ответить
Виктор Лизун - ПНХ !!! я Украинец и думаю о Украине в отличии от тебя !!!
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01.07.2021 15:11 Ответить
Живеш в Україні -вчи мову пацак,бо ти хохол а не українець,і краще тобі про Україну не думать бо від ваших кацапських думок гинуть наші хлопці від того окупанта якого позвали такі як ти.
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01.07.2021 16:18 Ответить
пошнах... я для Украины сделал больше чем ты строча по клаве разную муйню !!
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01.07.2021 20:05 Ответить
Дайте три. Нет, пять.
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01.07.2021 00:39 Ответить
А зачем об этом трубить во все трубы??????
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01.07.2021 00:47 Ответить
А о чём ещё трубить, больше не о чем. Гыперлупа нету, другой Франции тоже, куркуляками нарид не став, рази шо наймытами у поляков, а комуналка дороже чем пенсия.
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01.07.2021 00:51 Ответить
Ты что вот лично предлагаешь?
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01.07.2021 00:55 Ответить
Какаяразніца что я предлагаю?
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01.07.2021 01:17 Ответить
Епоха бідності закінчилась. Вава зуб давав.
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01.07.2021 00:56 Ответить
ну если такое решает конституционный суд, то пусть решит также можно ли торговать с оккупантами, можно ли во время открытых боевых действий и оккупированных территорий иметь свободно открытые границы с ними же, выполняют ли все президенты (и другие ветки власти) согласно конституции свои обязанности по защите территориальной целостности страны и т.п.
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01.07.2021 01:11 Ответить
А как же военные базы кацапов в Крыму были ВСЕ 30 лет????
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01.07.2021 01:19 Ответить
юридически территория базы была оккупирована рашкой
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01.07.2021 09:10 Ответить
Перед тем, как обращаться в наши суды, а тем более за судьбоносными решениями, надо для начала эти самые суды ПОЧИСТИТЬ и перепрофилировать их из коммерческих контор аля "занес бабло-получил нужное решение" в действительно суды, в изначальном понимании, как на загнивающем Западе. А то им завтра занесут, так они своими "решениями" и армию разгонят не моргнув глазом или мы забыли какой мусор у нас в судьях числится?
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01.07.2021 01:26 Ответить
" якщо вступить до Альянсу " (с)

Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, но на это должен дать разрешение Конституционный Суд, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 6000
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01.07.2021 01:30 Ответить
В таком случае, скорее всего, всё же действительно придется готовиться к глобальному нашествию на украинские земли кремлевских обозленных варваров. Увы. Может не стоит столь роьяно лизать некое место у нато, а договиться хотя бы о возможном присутствии на подготовленных за их счет базах именно в случае, боже упаси!, начавшейся агрессии?
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01.07.2021 02:09 Ответить
Конституция запрещает размещение военных баз, только какого то х.. в Крыму стояла русская база. А НАТО базы запрещены. Украина по конституции и должна быть вне блоковая страна. Конституцию не в Кремле писали??? Украине нужна конституция, которая будет нести выгоду Украине, а не наоборот.
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01.07.2021 02:16 Ответить
К сожалению Украина не может быть внеблоковой имея такого "дружественного" соседа.
Более сильные в экономическом плане страны идут в блок,что бы люди могли нормально жить,а не горбатиться всей страной,всю жизнь на оборонку.
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01.07.2021 07:58 Ответить
судьи ублюдочные мрази, перевешать на фонарях подонков
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01.07.2021 03:42 Ответить
"фонарей" не вистачить на всіх .....- окрім "лжемантійців" ...
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01.07.2021 12:39 Ответить
В Конституции записано что Украина идет в НАТО....,Точка.А Мавзолейным баранам в Крыму кость в дупу.... Крысы позорные и трусливые с 22 июня 1941 года....
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01.07.2021 04:15 Ответить
Как офицер запаса могу тебе сказать, что в случае начала войны НАТО и РФ, то в первую очередь будут уничтожаться ближайшие к РФ базы, т.к. они представляют наибольшую угрозу, а потом уже остальные, т.е. ближайшие это страны Балтики , Польша и Румыния. Хочешь тоже попасть в этот список?
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01.07.2021 07:40 Ответить
Штафирка, сидел бы ты на попе ровно и дальше. В случае вторжения выйдешь с хлебом-солью. Лишь бы тебя не тронули.
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01.07.2021 07:55 Ответить
Поэтому такая армия,что служат такие офицеры.Какой смысл уничтожать то,что уже выполнило свою задачу или поменяло место дислокации,а если уж совсем по-взрослому начнётся,то начнуть с городов миллинников.
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01.07.2021 08:09 Ответить
Как человек без ваты в башке могу тебе сказать, что паРаша ссыт нападать на соседей членов НАТО, те же страны Балтии, Польшу, Румынию. Ни в Украине, ни в Молдове, ни в Грузии баз НАТО небыло, а Молдова и Украина вообще были внеблоковыми государствами и как раз из-за этого паРаша подло напала и отжала у этих стран территории, т.к. как раз потому, что они представляли наименьшую угрозу, они являлись наиболее легкой добычей для паРаши.
Чтобы этого не повторилось всем этим странам нужно как можно скорей вступать в НАТО или по крайней мере размещать как можно больше их баз, чтобы снова не оказаться беззащитными перед новым обострением кацапской агрессии.
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01.07.2021 10:56 Ответить
та ладно..если бы в Крыму стояли вышки Петролиума, Шелла и прочих ойлов, - русские бы говном исходились, а в Крым не полезли....
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01.07.2021 11:54 Ответить
ТОМОС-НАТО-ЕС...,Порошенко выбрал верный путь...неправда ли Крысы Путлерские?Бараны долбанные....,Крым вам в Дупло и базу Черноморского ГОВНА в Севастополе.. паскуды позорные
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01.07.2021 04:18 Ответить
На це мають дати дозвіл жителі шляхом референдума.
Хоча навряд чи НАТО це потрібно.
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01.07.2021 04:51 Ответить
Не КС має надати дозвіл а Головний раввин РФ американець Берл Лазар від ХАББАДу
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01.07.2021 04:58 Ответить
На это должен дать разрешение народ. Вот главный суд в Украине. Вам это понятно господин Вениславский, или как Вас там. А по факту Вы ждете команды "фас" от США.
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01.07.2021 06:13 Ответить
Ага, народ наш "мудрий" вже дав так дав, і не в перший раз...
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01.07.2021 09:23 Ответить
Ваше Величество надо купить новые транзисторы...Так покупай!!!..эти трынзисторы....
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01.07.2021 06:23 Ответить
Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, но на это должен дать разрешение Конституционный Суд, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 1870
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01.07.2021 06:49 Ответить
Всіх ворогів картинками поб'єш, Діма?
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01.07.2021 07:09 Ответить
Это те отдыхальщики на дубайских виллах,которые разрешили потроху штрафовать и отбирать майно у граждан в обход судебной системы?от таких балбесов безопасность страны не должна зависеть.
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01.07.2021 06:52 Ответить
Продажний конституційний суд має бути розпущений а не щось там вирішувати,а судді хабарники повинні сидіти довічно з конфіскацією за свої злочинні рішення,а на вирішувати що робити з безпекою країни.Суддів К.С. НА НАРИ
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01.07.2021 07:05 Ответить
Отой прокацапський суд? Тоді чекайте дозволу.
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01.07.2021 07:09 Ответить
Точно.
Швидше буде напряму у фсб запитати.
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01.07.2021 16:23 Ответить
Путинская шестёрка Тупицкий будет решать,можно ли Украине защищаться от кремлёвской агрессии? Иными словами, кремлёвская крыса путен будет решать , сотрудничать нам с НАТО или нет? Ответ я уже знаю.... Кремлёвский маньяк против размещения НАТОвских баз на нашей территории.... Он предлагает нам свои. По всей стране. Бесплатно....
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01.07.2021 08:01 Ответить
То. что требует неотлагательных мер по безопасности страны,должно быть изменено в КУ немедленно,а не засирать мозги и КУ какими-то целями.
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01.07.2021 08:15 Ответить
https://babel.ua/ru/texts/21114-yadernyy-arsenal-kotoryy-mog-unichtozhit-mir-10-raz-thebabel-publikuet-unikalnye-foto-likvidacii-yadernyh-raket-ukrainy-1993-1996-godov

*****
Рф - ядерная держава.
Количество ББ (боевых Блоков) - 1 420 ед.
Носителей ББ - общее количество 775 ед.
Не считая тактического ЯО.
В 1991 году , когда министр ин . Дел шеворнадзе и горбачев подписывали Договор о ГДР, там была строка о не приближении НАТО к границам союза .
Теперь время подлета изделий от Украины к рф - 8 мин.
Было от баз НАТО в Европе - 32 мин. Что имеет Украина (вопрос). Абсолютный "о". кравчук и кучма сдали все. ДАРОМ.
Итого - ответный удар гарантирован без разборки боевых позиций .
Красная линия будет перейдена.
Оно нам надо. Бывшей третьей Ядерной державе вклиниться в третью мировую.
Победителей не будет.
Справка для ботов - изучайте стратегические Документы Ядерных Держав о применении ядерного оружия.
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01.07.2021 08:19 Ответить
Абсолютный "о". кравчук и кучма сдали все. ДАРОМ.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Всё это было не даром,нам предоставили независимость,а вот как мы ею воспользовались,это уже вопрос к нам.Плюс с страна,чья экономика держалась на "кравчучках" не могла обеспечить дееспособность яо.
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01.07.2021 08:38 Ответить
Тактическое ЯО , в к-ве 2218 ед. , сданное из
резерва ГК 43 РА можно было оставить часть, не подлежащюю передаче.
В отношении РВСН Украины - 43 РА со штабом в г. Винница , можно было контролировать и обслуживать Украинскими специалистами , которые выезжали с з-да Южмаш для кодировки полетных карт на все шахтные позиции рф
изделий СС- 18, СС- 19 и СС-24.
Поэтому все разговоры о невозможности обслуживания ББ и и контроля -
ФЕЙК , сдавших ядерный щит Украины за 220 млн. долларов USA.
У кравчука спросите , куда он дел активы проданных 330 кораблей ЧМП. и
кучмы - где актиы финансово -промышленных групп , так рарекламированных в 1995- 98г.г.
Ядерный чемоданчи номер 53 президента ельцина уже не действовал на территории Украины.
Фарисеи.
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01.07.2021 08:56 Ответить
Вы не ёрзайте по всем проблемам.Американцам не очень-то и хотелось чтобы яо было по всему союзу разбросано.Нам независимость, рф яо(которого у них и так немеряно),американцам сжатие союза и удобный контроль за яз.
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01.07.2021 11:36 Ответить
Сейчас время подлета из стран Балтии сколько , 5 мин?
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01.07.2021 08:41 Ответить
для начала НАТО должно дать разрешение и согласие на такое размещение. а это что-то из области фантастики. бояться они *****, разговаривают с ним, трубу строят.
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01.07.2021 08:26 Ответить
Краще РНБО . Суди в нас продажні та корумповані на всю голову .
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01.07.2021 08:38 Ответить
https://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/23/74241/

https://www.istpravda.com.ua/authors/4f462246e6c5e/ Олександр Аргат Журналіст, редактор. http://mil.in.ua/ Український мілітарний портал
Утрачена армія здобутої держави.
Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою у Європі формацією
. Модерну на той час і грізну армію більше 20 років упосліджували і знищували.....

780 тисяч особового складу, 6500 танків, 7000 інших броньованих бойових машин, 7200 артилерійських систем.
Більше 500 кораблів та суден, 1100 бойових літаків, більше 1000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет.
Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою на той час у Європі формацією. За 21 рік "Армія Апокаліпсису" перетворилася на деморалізований колектив з обслуговування небезпечного металобрухту.Україна може розмістити на своїй території військові бази НАТО, але на це має дати дозвіл Конституційний Суд, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 6564
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01.07.2021 08:44 Ответить
у тебя есть деньги содержать яо?
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01.07.2021 09:07 Ответить
https://censor.net/ru/news/451613/veroyatno_dvigateli_dlya_ballisticheskih_raket_kndr_nezakonno_postupili_iz_ukrainy_the_new_york_times/sortby/tree/order/desc/page/1#comments

https://censor.net/ru/photo_news/237472/severnaya_koreya_prodemonstrirovala_boevuyu_gotovnost_svoih_voyisk_fotoreportaj
Тем не менее Сев. Корея может содержать 17 зарядов ЯО с носителями "Хвасон - 14"
и 2 водородных заряда . Без всяких договоров о не распространении .
Израиль содержит более 240 зарядов яо.
Пакистан - Индия -
КИТАЙ - и т. д .
Денег и специалистов хватает.
В Украине еще остались квалифицированные спецы по яо и материальная бааза.
Надо только кобалевым не платить в месяц по 30 млн гривен.
И ядерный щит Украины состоится .
Необходима только политическая воля.
А нищих и слабых в МИРЕ нигде не уважают.
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01.07.2021 09:19 Ответить
Это надо было еще в 2004 году сделать.
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01.07.2021 09:05 Ответить
в 91
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01.07.2021 09:07 Ответить
Ну в 91 это было нереально, даже для Польши или Эстонии. Потом рашист кучма был, а вот в 2004 все предпосылки были для этого, но опять засевшие во власти рашисты все запороли.
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01.07.2021 09:17 Ответить
Україна може розмістити на своїй території військові бази НАТО, але на це має дати дозвіл Конституційний Суд, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 2993
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01.07.2021 09:07 Ответить
безграмотный слуга.
кс ничего не разрешает и ничего не запрещает.
и его решение не может изменить конституцию
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01.07.2021 09:09 Ответить
Веніславський тупо бреше, бо 73% дебілів дали дозвіл проводити все в Україні на свій розсуд тільки одній людині - Косоворотці. Суди безсильні і їх дії також по наказу Косоворотки.
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01.07.2021 09:20 Ответить
"Разрешение на размещение иностранных военных баз в Украине должен предоставить Конституционный Суд"

зеленые рагули настолько тупые, что они даже не понимают школьную программу основ Конституции Украины. В основном законе четко и ясно написано, зачем КУ в стране и что такое 300 голосов депутатов, и почему КУ никому ничего не разрешает.
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01.07.2021 09:59 Ответить
https://censor.net/ru/news/3274434/tri_cheloveka_pogibli_esche_dva_gospitalizirovany_v_rezultate_lobovogo_stolknoveniya_dvuh_avtomobileyi

Стоимость элитных авто не влияет на результат небрежного вождения .
Так и игры с яо.
Україна може розмістити на своїй території військові бази НАТО, але на це має дати дозвіл Конституційний Суд, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 8374
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01.07.2021 10:08 Ответить
Привет махнарылому другу!
Крававый оскал НАТЫ - ужасен, согласен!
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01.07.2021 10:47 Ответить
нєа, не може!
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01.07.2021 11:23 Ответить
Ст.17 Конституції України: На території України не допускається розташування іноземних військових баз. - вот даже не знаю, что же тут скажет конституционный суд, никаких догадок... но заранее скажу, что судьи агенты кремля, и конституция у нас тоже ретранслирует кремлевские нарративы.
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01.07.2021 11:46 Ответить
Уже разместили базу нато в севастополе /ющенко говорил /
Россия не допустит размещения баз нато в украине
Как не допустила - баз ссср на кубе америка
Доходило до поинтересуйтесь какого проивостояния
Люди сидели у радиоприемников и ждали - будет война или нет
Как будет в украине - ес и нато глубоко до одного места
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01.07.2021 14:01 Ответить
Це станеться, але не при зеленській пропутінській владі.
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01.07.2021 14:01 Ответить
 
 