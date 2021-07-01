Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, но на это должен дать разрешение Конституционный Суд, - "слуга народа" Вениславский

Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, если вступит в Альянс или если заключит со странами соответствующие договоры о военном сотрудничестве. Разрешение на размещение иностранных военных баз в Украине должен предоставить Конституционный Суд.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, комментируя недовольство президента России Владимира Путина насчет военных учений в Черном море с участием стран НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Как подчеркнул Вениславский, угрозу территориальной целостности и суверенитету Украины "составляют явно не иностранные военные формирования, которые сегодня принимают участие в совместных военных учениях Sea Breeze-2021, а именно Российская Федерация и ее лидер Владимир Путин".

"Поддержка Украины со стороны наших западных партнеров явно раздражает Россию и явно идет на пользу Украине. Я думаю, что обвинения насчет Конституции Украины (относительно недопустимости размещения иностранных военных баз. - Ред.) "от лукавого". Хочу напомнить тому же господину Путину, что в Конституции, например, Литовской Республики была аналогичная формулировка, как в Конституции Украины, что на территории запрещается размещение иностранных военных баз. Но Конституционный суд Республики Литва, рассмотрев это конституционное положение, сказал, что оно не распространяется на базы союзников. Если Украина станет членом НАТО, то союзнические базы, если по аналогии взять, также могут появиться на территории Украины", - заявил нардеп.

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По мнению "слуги народа", это было бы гарантией безопасности и территориальной целостности Украины.

На вопрос, может ли Украина разместить у себя иностранные военные базы, не будучи членом НАТО, Вениславский ответил: "Это в любом случае должен решить Конституционный суд Украины по аналогии с Конституционным судом Литвы… Надо, чтобы кто-то обратился в Конституционный суд за официальным толкованием статьи 17, запрещающей размещение иностранных военных баз на территории Украины... Будем надеяться, что судьи Конституционного суда, которые гипотетически могут рассматривать этот вопрос, будут патриотами Украины и станут настороже национальных интересов и территориальной целостности Украины… Гипотетически, если будут заключены договоры, например, о каком-нибудь военном сотрудничестве с другими странами, то через решение Конституционного суда можно ожидать, что такой вариант не исключается".