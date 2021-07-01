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Новости Коронавирус и карантин
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Главы Всемирного банка, МВФ, ВОЗ и ВТО призывают страны G20 вакцинировать от COVID-19 хотя бы 40% населения до конца 2021 года

Главы Всемирного банка, МВФ, ВОЗ и ВТО призывают страны G20 вакцинировать от COVID-19 хотя бы 40% населения до конца 2021 года

Главы Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации сформировали оперативную группу по реагированию на ситуацию с распространением новых вариаций коронавирусной болезни.

Об этом организации сообщили в совместные заявлении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Первая встреча этой группы состоялась 30 июня и связана с "третьей волной заболеваний COVID-19".

"Мы глубоко обеспокоены ограниченным доступом к вакцинам, лечению, диагностике и поддержкой поставок в развивающихся странах. Необходимо действовать немедленно, чтобы сдержать растущую смертность из-за пандемии и остановить рост неравенства в экономическом восстановлении между развитыми экономиками и остальными странами", - считают главы международных организаций.

Они объясняют, что созданная оперативная группа должна служить "командным пунктом" для координации действий по противодействию распространению COVID-19.

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По итогам первой встречи организации призвали страны "Группы двадцати":

- задаться целью вакцинировать не менее 40% населения каждой страны к концу 2021-го или менее 60% к концу первого полугодия 2022-го,

- увеличить количество вакцин, предоставленных бедным странам, обеспечив как минимум 1 млрд доз до конца 2021 года,

- предоставить финансирование, в том числе гранты или средства на льготных условиях, чтобы закрыть остаточные пробелы в том числе в рамках акселератора доступа к инструментам противодействия COVID-19,

- устранить все препятствия для экспорта вакцин.

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"Чтобы увеличить прозрачность, мы договорились объединять данные о запросах на количество доз (по типу и количеству), контракты, поставки (в том числе на благотворительной основе) и предоставление вакцин от COVID-19 в страны со средним или низким доходом - и сделать их доступными в дашборде на уровне каждой страны", - говорится в заявлении.

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Топ комментарии
+5
Вперед, вакцинируйтесь Кто вам мешает?
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01.07.2021 01:33
+5
Беріть більше кредитів на вакцини.Вже відкрито про це кажуть.І кожен рік потрібно вакцинуватись.Ковід паспорта ж не на рік вводять.
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01.07.2021 02:40
+3
Китай стал крупнейшим в 2020 году экспортером медицинских изделий, критически важных в борьбе с COVID-19. Он экспортировал продукцию на сумму 105 миллиардов долларов.

Это все что нужно знать...
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01.07.2021 07:53
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Вперед, вакцинируйтесь Кто вам мешает?
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01.07.2021 01:33 Ответить
Беріть більше кредитів на вакцини.Вже відкрито про це кажуть.І кожен рік потрібно вакцинуватись.Ковід паспорта ж не на рік вводять.
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01.07.2021 02:40 Ответить
Спортлото забули
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01.07.2021 05:06 Ответить
...ВСІ бандитські структури злодійського племені..
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01.07.2021 06:43 Ответить
..і де Ви зараз знаходитесь ..Українці ..як ВІВЦІ поперлися за ХЕРОЯМИ тягнивзад іцюнюк клічко .. ДЕ ? . Зе -паяц ... де Ваші СвЗемля ..де Ваші РЕСУРСИ Життя - ДЕ ? . стадо тупорилих БАРАНІВ і ОВЕЦЬ - доїти стригти і на м"ясо ... ІДІТЬ далі за "поводирями" злодійського племені ..дивіться їх ТВ радіо ..читайте їх тролів ..своїх Лідерів під ноги - СРАКОМИЇ і підстилки в Європі . дешева рабська сила для процвітання Других держав ... тьфу
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01.07.2021 06:50 Ответить
..де зараз ці яроши тягнивзад акзовці - це ВСЕ агентура НЕ українська- що завела Молоде Патріотичне покоління в ТУПІКИ для знищення та маргелізації ..і тепер ОБДУРЕНЕ ОБКРАДЕНЕ ОБПЛЬОВАНЕ населення виє і здихає як послідній СКОТ на бувшій своїй СвЗемлі ...
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01.07.2021 07:06 Ответить
.. ШАНОВНІ і дорогі ...обдурені та пограбовані - ВАС лишили вже ВСІХ матеріальних благ ..фактично СвЗемлі ...Батьківщини.... ГІДНІСТЬ самі втратили ...Збережіть хоч ЗДОРОВ"Я Своє Дітей та Онуків .. БУДЬТЕ ВІДПОВІДАЛЬНО поміркованими при прийнятті рішення про вакцинування ...ЦЕ САМОЛІКВІДАЦІЯ..

БАНДА при владі НЕ тільки витісняє Вас з України створивши НЕвиживаємі УМОВИ = податками , тарифами , поборами ...а зайнялася ФІЗИЧНИМ знищенням Людей - СМЕРТНІСТЬ вже майже в 2.5 рази ВИЩЕ народжуваності...
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01.07.2021 07:27 Ответить
.. та ЗБАГНІТЬ вже - там де виходець з сіоністського злодійського племені - там БРЕХНЯ ЗЛОДІЙСТВО РУЙНАЦІЯ .. ониє тільки ГРАЮТЬ Вас кінами і створюють УМОВИ щоби Ви помилялися при виборі ВЛАДИ ..ющенки полрошенки ..Зе - БАНДА світового сіоністського племені ... та отямтеся СХАМЕНІТЬСЯ .. до поки ще НЕ ВСІ здохли на райській СвЗемлі від Бога ...
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01.07.2021 07:52 Ответить
Ай-ай, як печуться про здоров'я!... І хто? До речі, вам про них ще минулоріч казали.
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01.07.2021 07:19 Ответить
Китай стал крупнейшим в 2020 году экспортером медицинских изделий, критически важных в борьбе с COVID-19. Он экспортировал продукцию на сумму 105 миллиардов долларов.

Это все что нужно знать...
показать весь комментарий
01.07.2021 07:53 Ответить
 
 