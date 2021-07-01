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Италия (1586) посольство Украины (328) Евро-2020 (105)

Посольство - болельщикам: Италия закрыта для украинских туристов, покупка билета на матч Украины и Англии не поможет

Посольство - болельщикам: Италия закрыта для украинских туристов, покупка билета на матч Украины и Англии не поможет

Матч Евро-2021 между сборными Украины и Англии пройдет 3 июля в Риме, куда граждан нашего государства могут пустить по строго определенным причинам.

Об этом напоминают в посольстве Украины в Италии, передает Цензор.НЕТ.

Так, в соответствии с декретом правительства Италии от 18 мая туристические поездки для граждан стран группы "Е", к которым отнесена и Украина, все еще под запретом.

Въехать смогут только следующие (с обязательным предоставлением подтверждающих документов) на работу, обучение, лечение, возвращающиеся на постоянное место жительства или требующие неотложной медицинской помощи. Также пропустят членов семей граждан Италии или других стран ЕС, но при условии 10-тидневной самоизоляции.

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"Попутно напоминаем, что наличие билетов на матч не является основанием для въезда в страну! Уверены, что наши ребята чувствуют вашу бешеную поддержку вне зависимости от ваших координат на карте мира!", - резюмируют в посольстве.

Напомним, 29 июня сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, где сыграет со сборной Англии, которая обыграла Германию. Матч состоится в Риме.

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Топ комментарии
+35
Місяць тому вїхав без проблем... але з пересадкою в Амстердамі. В Амстердамі прикордонник прискіпувався трохи, питав до кого і чи є зворотній квиток, але штамп поставив. А от у Мілані просто вийшов з літака Амстер - Мілан у місто і все.. Дякую Олексійовичу за безвіз.
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01.07.2021 01:57
+33
надеюсь что диаспора и заробитчаны не подведут
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01.07.2021 01:46
+23
Ну, если есть группа стран Е , значит есть и А,В С D, - которым- можно въезжать.
И за все это - спасиба Зеленскому Вальоде, с его "успешной" вакцинацией. Спасиба - этому мастеру спорта, по борьбе с вирусом
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01.07.2021 02:46
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надеюсь что диаспора и заробитчаны не подведут
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01.07.2021 01:46 Ответить
А що МЗС України не може домовитись з владою Італії про чартерні літаки з вболівальниками української збірної і автобуси до стадіону які завезуть та вивезуть вболівальників?
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01.07.2021 10:45 Ответить
"Домовитись" - це про нас. А в цивілізованих країнах є закони і правила.
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01.07.2021 21:31 Ответить
Ви́дит око, да зуб нейме́т...
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01.07.2021 01:47 Ответить
Чем эти бездельники там занимались?
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01.07.2021 01:54 Ответить
Місяць тому вїхав без проблем... але з пересадкою в Амстердамі. В Амстердамі прикордонник прискіпувався трохи, питав до кого і чи є зворотній квиток, але штамп поставив. А от у Мілані просто вийшов з літака Амстер - Мілан у місто і все.. Дякую Олексійовичу за безвіз.
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01.07.2021 01:57 Ответить
fair play...
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01.07.2021 02:04 Ответить
В Италии по моему где-то слышал, что Украинских заробитчан очень много и если они придут на футбол, то будет поддержка из десятков тысяч. Украине бы как-то их мобилизовать или президент призвал чтобы наших в Италии пойти и поддержать или Шева пусть попросит. Болельщики дарят крылья сборной, а власти Италии их обрезать хотят. На такой стадии адреналинной. Зачем тогда они брали Евро проводить в Италии, если такое мочат??? Надеюсь диаспора заполнит максимум мест!
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01.07.2021 02:11 Ответить
Вони ще й не таке мочили.
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01.07.2021 02:46 Ответить
При дідусю мусоліні?)
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01.07.2021 07:08 Ответить
Авжеж.
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01.07.2021 07:20 Ответить
Видимо Италия боится наших болельщиков. Боится, что опять будут на трибунах про Путина песню петь. А ведь будут.
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01.07.2021 08:02 Ответить
Берлускони не понравится))))
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01.07.2021 17:27 Ответить
Так вони не тільки українців не хочуть впускати,але,перш за все,британців,пояснюючи,що після кожного матчу починається всплеск захворювання.Вони вчора про це в новинах говорили,що брити-сидіть дома.
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01.07.2021 02:19 Ответить
Ну, если есть группа стран Е , значит есть и А,В С D, - которым- можно въезжать.
И за все это - спасиба Зеленскому Вальоде, с его "успешной" вакцинацией. Спасиба - этому мастеру спорта, по борьбе с вирусом
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01.07.2021 02:46 Ответить
Ой, успокойся. Англия тоже в группе Е.
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01.07.2021 18:02 Ответить
Так это из-за британского штамма. Как ты думаешь почему он так называется? И расскажи мне про такой же украинский штамм
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01.07.2021 18:34 Ответить
Все гораздо проще - они не члены ЕС.
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02.07.2021 15:32 Ответить
Так, псина, ты утомил. Вот тебе данные читай, развивайся. И ты соврал - Британия не в группе Е.

Прибывающие из Великобритании или те, кто посещал Великобританию в последние 14 дней, должны отправиться по приезду в Италию в пятидневную самоизоляцию. По прошествии этого срока они могут выйти из нее, сдав негативный экспресс-тест на антиген или молекулярный тест на COVID-19 (мазок). Подробную информацию можно найти на https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=6 официальном сайте правительства .https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=6
⛔ Это значит, что болельщики, прибывающие в Италию из Великобритании после 28 июня, не успеют посетить четвертьфинальный матч ЕВРО-2020 в Риме 3 июля 2021 года.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной ИрландииОграничения на въезд
Те, кто останавливался или проезжал транзитом через Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (включая Гибралтар, остров Мэн, Нормандские острова и британские базы на острове Кипр) за 14 дней до въезда в Италию, должны:произвести отрицательный молекулярный мазок или мазок на антиген за 48 часов до въезда в Италию. Дети до 6 лет освобождаются от сдачи мазка перед отъездом.заполните http://app.*****.eu/#http://app.*****.eu/ форму цифрового указателя местонахождения пассажиров перед въездом в Италиюпройти наблюдение за здоровьем и самоизоляцию в течение 5 днейпройти дополнительный молекулярный мазок или мазок на антиген в конце 5- дневного периода изоляции
Освобождение от самоизоляции и мазок в конце самоизоляции
При условии отсутствия симптомов COVID-19 и без ущерба для обязанности заполнять dPLF, предусмотрены специальные исключения из требований, изложенных выше:конкретные исключения из принудительной самоизоляции предусмотрены в случаях, установленных ст. 51, параграф 7, буквы a), b), c), f), g), m), n), o) Указа премьер-министра от 2 марта 2021 года, как указано ниже:члены экипажа транспортаперсонал бортового транспорта поездки в и из государств и территорий, указанных в Списке А Приложения 20 любой, кто въезжает в Италию на период, не превышающий ста двадцати часов (5 дней) по доказанным причинам работы, здоровья или чрезвычайной ситуации, с обязательством в конце этого периода немедленно покинуть территорию Италии или, в противном случае, начать период наблюдения и самоизоляции в соответствии со ст. 51, абзацы 1-5 указа премьер-министра от 2 марта 2021 г. любой, кто пересекает территорию Италии на частном автомобиле в течение периода, не превышающего тридцать шесть часов, с обязательством по окончании этого периода немедленно покинуть территорию Италии или, в противном случае, начать период наблюдения и самоизоляция в соответствии со ст. 51, абзацы 1-5 указа премьер-министра от 2 марта 2021 г. сотрудники предприятий и организаций с зарегистрированными или дополнительными офисами в Италии для выезда за границу по доказанным причинам работы и для поездок продолжительностью не более ста двадцати часов (5 дней) должностные лица и агенты Европейского Союза или международных организаций в любом качестве, дипломатические агенты, административный и технический персонал дипломатических представительств, консульские должностные лица и служащие, военный персонал, в том числе возвращающийся из международных миссий, сотрудники полиции, гражданин Италии сотрудники службы безопасности и пожарные при выполнении своих функцийученики и студенты для посещения школы или университета в государстве, отличном от того, в котором они живут или проживают, куда они возвращаются каждый день или не реже одного раза в неделю
Положения остаются в силе до 30 июля 2021 года.
Последние данные: 1 июля 2021 г.
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02.07.2021 18:53 Ответить
А пам'ятаєте, в 2012 на матчі Україна-Англія суддя-уроський-підр не зарахував очевидний гол в ворота Англії.
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01.07.2021 03:04 Ответить
https://lb.ua/sport/2012/06/20/157271_uefa_priznal_oshibku_arbitra_matche.html УЄФА визнала помилку арбітра в матчі Україна-Англія

Посольство - болельщикам: Италия закрыта для украинских туристов, покупка билета на матч Украины и Англии не поможет - Цензор.НЕТ 2180

через цього мудака не вийшли в 1/4
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01.07.2021 03:06 Ответить
Хахах там такой откат арбитру был)))).Челси)))) Послушайте разговор бени ))) как он троллил сурка)))) бугагагага
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01.07.2021 17:29 Ответить
Шахтар-Манчестер в 2018?
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01.07.2021 17:42 Ответить
0:3.... Смысл немного не в этом... А в том что Беня разъяснил сурку про Платину и всю их «схему». Кто знает тот поймет
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01.07.2021 19:56 Ответить
В Италии украинская диаспора приблизительно 500 тысяч,так что на матче наши фаны будут....
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01.07.2021 04:08 Ответить
туфта! по шенгену можно.
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01.07.2021 06:15 Ответить
Цензор по ряду причин это условное название Евро 2020
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01.07.2021 06:54 Ответить
Вболівальники наші - неймовірні.
Ось так підтримували хлопців у Ґлазґо:
https://www.youtube.com/watch?v=ESvDuQmjJPQ&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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01.07.2021 06:55 Ответить
Так а навіщо тоді в Римі той матч проводити, якщо така "петрушка"?
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01.07.2021 07:00 Ответить
Мама Рима и ее петрушка будут лично в Риме...и этого будет хорошо...
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01.07.2021 07:09 Ответить
Я не перша, хто це каже: в Італії як не всі *******, то хоча б знають Шевченка. Думаю, можемо сподіватися і на їхню підтримку.
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01.07.2021 07:13 Ответить
Нашого люду там достатньо і без італійців.
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01.07.2021 10:06 Ответить
С нетерпением ждем песню про Путина... Наших там много.
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01.07.2021 07:12 Ответить
Наші вболівальники можуть вчити ще одну кричалку "Спасибо жителям Кривбаса за преЗедента - ...".
Це ж його 100% заслуга в провалі вакцинації українців.
Побудував ізольований совок-2.
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01.07.2021 07:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vvgNKDWfWuA UKRAINE FANS GO CRAZY!!! Ukraine v Sweden - EURO 2020 Matchday Vlog at Hampden Park
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01.07.2021 07:42 Ответить
Треба як мету поїздки зазначати оперне хорове виконання італійською мовою української народної пісні "Путін *****!". 😁
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01.07.2021 07:49 Ответить
"Putin è stronzo - vaffanculo!"
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01.07.2021 08:44 Ответить
Италия это уже давно исконно украинская земля и украинцев там не меньше чем в Англии. Так что все будет Украина!
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01.07.2021 09:14 Ответить
«путин уйло» не остановят какие то ограничения, лепший друг Берлускони должен услышать правду о дружбане.
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01.07.2021 09:18 Ответить
И за что нам это горе...
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01.07.2021 09:22 Ответить
макаронники бояться, что и там наши будут петь что путин *****.....видно оплаченный заказ из масквы пришел......
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01.07.2021 10:00 Ответить
Это все из за песенки про Ху..ло! Понятно что за этим "решением Италии" стотят Лавров и Хутин. ПО поводу песенки они на все готовы, только чтобы ее не пели на трибунах.
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01.07.2021 15:52 Ответить
Італійці обожнюють ху#ла та кацапів, вони це навіть не приховують. Сама прокацаплена європейська країна. Мабуть, дружба дона Берлусконі з ху#лом кремлівським не пройшла дарма. Рашисти - послідовники фашистів.
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01.07.2021 20:30 Ответить
 
 