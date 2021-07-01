Посольство - болельщикам: Италия закрыта для украинских туристов, покупка билета на матч Украины и Англии не поможет
Матч Евро-2021 между сборными Украины и Англии пройдет 3 июля в Риме, куда граждан нашего государства могут пустить по строго определенным причинам.
Об этом напоминают в посольстве Украины в Италии, передает Цензор.НЕТ.
Так, в соответствии с декретом правительства Италии от 18 мая туристические поездки для граждан стран группы "Е", к которым отнесена и Украина, все еще под запретом.
Въехать смогут только следующие (с обязательным предоставлением подтверждающих документов) на работу, обучение, лечение, возвращающиеся на постоянное место жительства или требующие неотложной медицинской помощи. Также пропустят членов семей граждан Италии или других стран ЕС, но при условии 10-тидневной самоизоляции.
"Попутно напоминаем, что наличие билетов на матч не является основанием для въезда в страну! Уверены, что наши ребята чувствуют вашу бешеную поддержку вне зависимости от ваших координат на карте мира!", - резюмируют в посольстве.
Напомним, 29 июня сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, где сыграет со сборной Англии, которая обыграла Германию. Матч состоится в Риме.
Пожалуйста, подождите...
И за все это - спасиба Зеленскому Вальоде, с его "успешной" вакцинацией. Спасиба - этому мастеру спорта, по борьбе с вирусом
Прибывающие из Великобритании или те, кто посещал Великобританию в последние 14 дней, должны отправиться по приезду в Италию в пятидневную самоизоляцию. По прошествии этого срока они могут выйти из нее, сдав негативный экспресс-тест на антиген или молекулярный тест на COVID-19 (мазок). Подробную информацию можно найти на https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=6 официальном сайте правительства .https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=6
⛔ Это значит, что болельщики, прибывающие в Италию из Великобритании после 28 июня, не успеют посетить четвертьфинальный матч ЕВРО-2020 в Риме 3 июля 2021 года.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной ИрландииОграничения на въезд
Те, кто останавливался или проезжал транзитом через Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (включая Гибралтар, остров Мэн, Нормандские острова и британские базы на острове Кипр) за 14 дней до въезда в Италию, должны:произвести отрицательный молекулярный мазок или мазок на антиген за 48 часов до въезда в Италию. Дети до 6 лет освобождаются от сдачи мазка перед отъездом.заполните http://app.*****.eu/#http://app.*****.eu/ форму цифрового указателя местонахождения пассажиров перед въездом в Италиюпройти наблюдение за здоровьем и самоизоляцию в течение 5 днейпройти дополнительный молекулярный мазок или мазок на антиген в конце 5- дневного периода изоляции
Освобождение от самоизоляции и мазок в конце самоизоляции
При условии отсутствия симптомов COVID-19 и без ущерба для обязанности заполнять dPLF, предусмотрены специальные исключения из требований, изложенных выше:конкретные исключения из принудительной самоизоляции предусмотрены в случаях, установленных ст. 51, параграф 7, буквы a), b), c), f), g), m), n), o) Указа премьер-министра от 2 марта 2021 года, как указано ниже:члены экипажа транспортаперсонал бортового транспорта поездки в и из государств и территорий, указанных в Списке А Приложения 20 любой, кто въезжает в Италию на период, не превышающий ста двадцати часов (5 дней) по доказанным причинам работы, здоровья или чрезвычайной ситуации, с обязательством в конце этого периода немедленно покинуть территорию Италии или, в противном случае, начать период наблюдения и самоизоляции в соответствии со ст. 51, абзацы 1-5 указа премьер-министра от 2 марта 2021 г. любой, кто пересекает территорию Италии на частном автомобиле в течение периода, не превышающего тридцать шесть часов, с обязательством по окончании этого периода немедленно покинуть территорию Италии или, в противном случае, начать период наблюдения и самоизоляция в соответствии со ст. 51, абзацы 1-5 указа премьер-министра от 2 марта 2021 г. сотрудники предприятий и организаций с зарегистрированными или дополнительными офисами в Италии для выезда за границу по доказанным причинам работы и для поездок продолжительностью не более ста двадцати часов (5 дней) должностные лица и агенты Европейского Союза или международных организаций в любом качестве, дипломатические агенты, административный и технический персонал дипломатических представительств, консульские должностные лица и служащие, военный персонал, в том числе возвращающийся из международных миссий, сотрудники полиции, гражданин Италии сотрудники службы безопасности и пожарные при выполнении своих функцийученики и студенты для посещения школы или университета в государстве, отличном от того, в котором они живут или проживают, куда они возвращаются каждый день или не реже одного раза в неделю
Положения остаются в силе до 30 июля 2021 года.
Последние данные: 1 июля 2021 г.
через цього мудака не вийшли в 1/4
Ось так підтримували хлопців у Ґлазґо:
https://www.youtube.com/watch?v=ESvDuQmjJPQ&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
Це ж його 100% заслуга в провалі вакцинації українців.
Побудував ізольований совок-2.