Найдены документы, подтверждающие, что на Буковине 80 лет назад провозгласили Украинское государство, - ОГА

Уникальные документы, которые нашли в Государственном архиве Черновицкой области, свидетельствуют, что 30 июня 1941 года один из руководителей краевого провода ОУН Мирослав Киндзирский провозгласил на Буковине Украинское государство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой облгосадминистрации.

Провозглашение вызвало широкий резонанс и получило поддержку украинского населения края. Под руководством ОУН в ряде населенных пунктов региона организовали массовые собрания, создали украинские властные структуры, полицию, отряды самообороны. Со зданий официальных органов сняли советские флаги и подняли национальные сине-желтые флаги.

С уникальными материалами можно ознакомиться на выставке в помещении Черновицкой ОГА (холл, 4 этаж) или онлайн.

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