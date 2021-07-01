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Найдены документы, подтверждающие, что на Буковине 80 лет назад провозгласили Украинское государство, - ОГА

Найдены документы, подтверждающие, что на Буковине 80 лет назад провозгласили Украинское государство, - ОГА

Уникальные документы, которые нашли в Государственном архиве Черновицкой области, свидетельствуют, что 30 июня 1941 года один из руководителей краевого провода ОУН Мирослав Киндзирский провозгласил на Буковине Украинское государство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой облгосадминистрации.

Провозглашение вызвало широкий резонанс и получило поддержку украинского населения края. Под руководством ОУН в ряде населенных пунктов региона организовали массовые собрания, создали украинские властные структуры, полицию, отряды самообороны. Со зданий официальных органов сняли советские флаги и подняли национальные сине-желтые флаги.

С уникальными материалами можно ознакомиться на выставке в помещении Черновицкой ОГА (холл, 4 этаж) или онлайн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К 30-летию Независимости Украины: В архив переданы документы организации, с которой начинался Народный рух Украины. ФОТО

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Топ комментарии
+5
Найдены документы, подтверждающие, что на Буковине 80 лет назад провозгласили Украинское государство, - ОГА - Цензор.НЕТ 8991Генеральная карта Украины 17 века,автор французский картограф Гийом Лавассер де Боплан.... Где ваша срана РАБссия по имени Мацковия-Мокшандия?
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01.07.2021 07:27
+2
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01.07.2021 02:22
+2
У той же час СБУ знищила усі документи про НРУ, який дійсно здобув Україні незалежність, і керівники держави про це - жодного слова.

Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n6 № 2680-VIII від 07.02.2019 }
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12 Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року , схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,
приймає цю Конституцію - Основний Закон України.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
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01.07.2021 05:12
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01.07.2021 02:22 Ответить
У той же час СБУ знищила усі документи про НРУ, який дійсно здобув Україні незалежність, і керівники держави про це - жодного слова.

Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n6 № 2680-VIII від 07.02.2019 }
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12 Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року , схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,
приймає цю Конституцію - Основний Закон України.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
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01.07.2021 05:12 Ответить
З правовою та соціальною - перебор. Олігархічна мусорська - фактично
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01.07.2021 05:31 Ответить
Найдено письмо Мавзолейного Хмыря Йосифа Уншлихта таваристчу Йосифу Сралину от 1926 года,по поводу немецких тайных военных школ на территории Сраного СССра....
Крысы позорные,рано или поздно все тайное становится явным...
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01.07.2021 06:33 Ответить
+100/10!
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01.07.2021 06:39 Ответить
Найдены документы, подтверждающие, что на Буковине 80 лет назад провозгласили Украинское государство, - ОГА - Цензор.НЕТ 8991Генеральная карта Украины 17 века,автор французский картограф Гийом Лавассер де Боплан.... Где ваша срана РАБссия по имени Мацковия-Мокшандия?
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01.07.2021 07:27 Ответить
Эту Туфту Путлеру пой...,олн тебя поймет Вяликарос сраный...
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01.07.2021 08:16 Ответить
Мавзолейные Хмыри вы ,тупое быдло,и Гийом здесь не причем...Имперцы краснопузые чЛенина Сралина и немецкой Щлюхи Катьки типа второй... А Польша мочила в сортире не только Мавзолейных Мудаков маршала Тухлочевского в 1920 году под Варшавой... Драпали сцуки ПОЗОРНІЕ...,аж Гай шумів... Паскуды и воры...
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01.07.2021 08:14 Ответить
Теперь Буковина будет требовать автономию в составе?
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01.07.2021 09:43 Ответить
Безнаціональну українізацію активізував ще Грушевський, а вдало й досі використовують викрадачі всього руського, щоб не відроджувалась державність русинів України.
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01.07.2021 12:08 Ответить
 
 