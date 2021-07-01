Программа "Здоровая Украина" должна обеспечить снижение смертности от неинфекционных заболеваний на 30% к 2030 году, - советник главы ОП Матиенко
Благодаря программе "Здоровая Украина", которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский, смертность населения от неинфекционных заболеваний должна снизиться на 30%.
Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Матиенко в интервью телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.
"Прежде всего, наши обязательства - снизить смертность населения от неинфекционных заболеваний на 30% к 2030 году. Как только мы решим эту задачу, те средства и методы, которые будут реализованы в рамках решения этой задачи, они, по нашему мнению, приведут и к решению глобальных задач. Это увеличение средней продолжительности жизни украинцев", - рассказал он.
Один из главных компонентов программы - борьба с факторами риска, которые приводят к преждевременной смертности.
"Если мы проанализируем смертность украинского населения, то поймем, что 85% украинцев умирают вообще не от инфекционных заболеваний. 66,5% смертности - заболевания сердечно-сосудистой системы. Если мы разберемся, почему возникают заболевания сердечно-сосудистой системы, то поймем, что эти заболевания приобретенные. Человек страдает ими, ведя неправильный образ жизни. Нездоровый образ жизни", - рассказал Матиенко.
Один из факторов нездорового образа жизни - недостаток двигательной активности, особенно в больших городах. Именно для этого в Украине будут открывать тысячи спортивных площадок.
Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский презентовал общенациональную программу "Здоровая Украина".
Пожалуйста, подождите...
ЗЕбилы побросают фугасы с пивом под АТБ и побегут трусцой к здоровой жизни, поддрачивая на видео с Настей Каменски.
Вот так вот все просто. Нужно еще бумажку какую-нить утвердить, чтоб уж точно и наверняка.
Я считаю, гениальная идея.
Он наступит скоро - надо только подождать.
Там все будет бесплатно, там все будет в кайф.
Там, наверное, вообще не надо будет умирать.
Я проснулся среди ночи и понял, что
Все идет по плану.
- лікування 73 недоумків;
- боротьба з мерзотою у владі - матвієнками, зеленськими, третьяковими...
Ще б безуглу кудись прилаштувати, може в бюро мір, як зразок абсолютно темного тіла.
Я удивляюсь, как еще не придумали продавать второй билет - за выход из общественного транспорта. Разделить услуга на вод и выход. За газ ведь придумали две платежки - за доставку и за сгорание. Так надо еще третью - за отвод продуктов сгорания. Или взять на себя тяжелый труд по доставке солнечного света населению в любой уголок нашей страны.
Шифер, ты записываешь?
Не стесняйтесь! Объявите на весь мир - программа нашего зеПрезидента "Скажем дружно Смерти - Нет!" Начнет выполняться в первые 100 дней после переизбрания на второй срок. Каждому украинцу - зеленый нашейный Супероберіг и кредит в 1 000 000 грн. на его приобретение в аптечном киоске возле входа в Офис Призидента...
1. Повысить цены на энергоресурсы и коммуналку для населения в 2-3-5 раз.
2. Продать депутатам и олигархам землю, полезные ископаемые.
3. Ввести новые налоги и повысить старые.
4. Увеличить пенсионный возраст.
5. Отменить уголовную ответственность для депутатов и чиновников за коррупцию, незаконное обогащение, воровство и соблюдение ПДД.
6. Повысить налоги для мелкого и среднего бизнеса.
7. Увеличить количество проверок для мелкого и среднего бизнеса.
8. Освободить от налогов предприятия и бизнес-империи олигархов - Ахметова, Коломойского, Фирташа, Порошенко, Косюка, Ярославского и других уважаемых господ.
9. Урезать и заморозить заработную плату рабочим и служащим, но повысить зарплату депутатам и министрам.
10. Увеличить количество полицаев и нацгвардейцев и выделить больше денег для ведомства Авакова и Вани Баканова.
11. Дать больше полномочий ведомствам Авакова и Баканова на проверки, аресты, задержания, обыска, изъятия, прослушку украинцев.
12. Уменьшить расходы на медицину, образование, культуру.
13. Уменьшить расходы на армию.
Вот первые 13-пунктов программа "Слуг народа" для программа "Здоровая Украина".