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здоровье (1344) Офис Президента (1775)

Программа "Здоровая Украина" должна обеспечить снижение смертности от неинфекционных заболеваний на 30% к 2030 году, - советник главы ОП Матиенко

Программа

Благодаря программе "Здоровая Украина", которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский, смертность населения от неинфекционных заболеваний должна снизиться на 30%.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Матиенко в интервью телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, наши обязательства - снизить смертность населения от неинфекционных заболеваний на 30% к 2030 году. Как только мы решим эту задачу, те средства и методы, которые будут реализованы в рамках решения этой задачи, они, по нашему мнению, приведут и к решению глобальных задач. Это увеличение средней продолжительности жизни украинцев", - рассказал он.

Один из главных компонентов программы - борьба с факторами риска, которые приводят к преждевременной смертности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках программы "Здоровая Украина" построят 10 тысяч спортплощадок, причем 873 из них - уже в этом году, - советник главы ОП Матиенко

"Если мы проанализируем смертность украинского населения, то поймем, что 85% украинцев умирают вообще не от инфекционных заболеваний. 66,5% смертности - заболевания сердечно-сосудистой системы. Если мы разберемся, почему возникают заболевания сердечно-сосудистой системы, то поймем, что эти заболевания приобретенные. Человек страдает ими, ведя неправильный образ жизни. Нездоровый образ жизни", - рассказал Матиенко.

Один из факторов нездорового образа жизни - недостаток двигательной активности, особенно в больших городах. Именно для этого в Украине будут открывать тысячи спортивных площадок.

Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский презентовал общенациональную программу "Здоровая Украина".

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Топ комментарии
+10
Столбики с QR-кодами все изменят.

ЗЕбилы побросают фугасы с пивом под АТБ и побегут трусцой к здоровой жизни, поддрачивая на видео с Настей Каменски.

Вот так вот все просто. Нужно еще бумажку какую-нить утвердить, чтоб уж точно и наверняка.
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01.07.2021 02:28
+4
Либо шах помрет, либо ишак сдохнет
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01.07.2021 06:24
+4
Нужно просто перестать умирать. Клоуны.
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01.07.2021 06:59
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Столбики с QR-кодами все изменят.

ЗЕбилы побросают фугасы с пивом под АТБ и побегут трусцой к здоровой жизни, поддрачивая на видео с Настей Каменски.

Вот так вот все просто. Нужно еще бумажку какую-нить утвердить, чтоб уж точно и наверняка.
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01.07.2021 02:28 Ответить
Які конкретні кроки для цього мають бути зроблені? Невже від встановлених спортивних майданчиків?
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01.07.2021 02:30 Ответить
чо так мало, не пойму. Что за геноцид! Раз это так просто, то давайте снизим смертность на 100% и украинцы перестанут умирать. Совсем.


Я считаю, гениальная идея.
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01.07.2021 08:34 Ответить
А при коммунизме все будет зае@ись.
Он наступит скоро - надо только подождать.
Там все будет бесплатно, там все будет в кайф.
Там, наверное, вообще не надо будет умирать.
Я проснулся среди ночи и понял, что
Все идет по плану.
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01.07.2021 08:39 Ответить
А как? В этой программе стимулирование делать ЛФК только. Но не финансирования ничего не выделенно. Какие площадки спортивные? Вы о чем?
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01.07.2021 02:51 Ответить
Программа "Здоровая Украина" должна обеспечить снижение смертности от неинфекционных заболеваний на 30% к 2030 году, - советник главы ОП Матиенко - Цензор.НЕТ 3333
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01.07.2021 02:59 Ответить
У Зе влади все звучить гарно, а роблять все по радянськи - через одне місце
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01.07.2021 03:39 Ответить
Вони взагалі нічого не роблять, окрім грабунку України. Все інше - піар для бидла.
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01.07.2021 07:01 Ответить
Более того, реформа медицины встала. Хабар медики как брали, так и берут. За бесплатные операции, по программе. Но Зе это уже не интересует. Ему главное прокукарекать, а там хоть не рассветай!
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01.07.2021 10:41 Ответить
Найважливіші складові програми "Здорова Україна":
- лікування 73 недоумків;
- боротьба з мерзотою у владі - матвієнками, зеленськими, третьяковими...
Ще б безуглу кудись прилаштувати, може в бюро мір, як зразок абсолютно темного тіла.
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01.07.2021 03:50 Ответить
Либо шах помрет, либо ишак сдохнет
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01.07.2021 06:24 Ответить
Гундосый чемпион по программе вакцинации и продаже масочек и смертности украинцев ,ещё распилит ваши налоги, зефилы, готовьтесь. Вы это выбрали разом 😁😁😁
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01.07.2021 06:57 Ответить
Нужно просто перестать умирать. Клоуны.
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01.07.2021 06:59 Ответить
А еще - пополнение офшоров зеленского. Всем хорошо: турник за миллион для зебобика, чемоданы денег - зеленским. Красота.
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01.07.2021 07:00 Ответить
Все реформируют ,а медицина становиться хуже и хуже 🤣
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01.07.2021 07:14 Ответить
Ох і беручкі хлопці! Все програмують і обіцянки-цяцянки видають. А реально бачим ріст тарифів ЖКХ, цін на товари і послуги, інфляцію. Невже розраховують протриматися при владі до 2030 року?
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01.07.2021 07:15 Ответить
Да блин - хваткие и липучие!
Я удивляюсь, как еще не придумали продавать второй билет - за выход из общественного транспорта. Разделить услуга на вод и выход. За газ ведь придумали две платежки - за доставку и за сгорание. Так надо еще третью - за отвод продуктов сгорания. Или взять на себя тяжелый труд по доставке солнечного света населению в любой уголок нашей страны.
Шифер, ты записываешь?
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01.07.2021 07:24 Ответить
Не дивуйтеся, ці "хлопці" ще введуть податок велосипедистам і бігунам за "вихлопи".
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01.07.2021 09:05 Ответить
Робята, ну шо вы такие закомплексованные и скромные?
Не стесняйтесь! Объявите на весь мир - программа нашего зеПрезидента "Скажем дружно Смерти - Нет!" Начнет выполняться в первые 100 дней после переизбрания на второй срок. Каждому украинцу - зеленый нашейный Супероберіг и кредит в 1 000 000 грн. на его приобретение в аптечном киоске возле входа в Офис Призидента...
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01.07.2021 07:18 Ответить
Кстати ,и бегать так по Украинским дорогам не безопасно , бо собьют ,ну как на фото 🤔🙄🤦
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01.07.2021 07:36 Ответить
Да до 2030 года, из-за вашей социальной политики, в Украине вообще населения не останется.
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01.07.2021 08:08 Ответить
Программа "Здоровая Украина" от ЗЕ:

1. Повысить цены на энергоресурсы и коммуналку для населения в 2-3-5 раз.
2. Продать депутатам и олигархам землю, полезные ископаемые.
3. Ввести новые налоги и повысить старые.
4. Увеличить пенсионный возраст.
5. Отменить уголовную ответственность для депутатов и чиновников за коррупцию, незаконное обогащение, воровство и соблюдение ПДД.
6. Повысить налоги для мелкого и среднего бизнеса.
7. Увеличить количество проверок для мелкого и среднего бизнеса.
8. Освободить от налогов предприятия и бизнес-империи олигархов - Ахметова, Коломойского, Фирташа, Порошенко, Косюка, Ярославского и других уважаемых господ.
9. Урезать и заморозить заработную плату рабочим и служащим, но повысить зарплату депутатам и министрам.
10. Увеличить количество полицаев и нацгвардейцев и выделить больше денег для ведомства Авакова и Вани Баканова.
11. Дать больше полномочий ведомствам Авакова и Баканова на проверки, аресты, задержания, обыска, изъятия, прослушку украинцев.
12. Уменьшить расходы на медицину, образование, культуру.
13. Уменьшить расходы на армию.
Вот первые 13-пунктов программа "Слуг народа" для программа "Здоровая Украина".
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01.07.2021 08:43 Ответить
В Україні середня тривалість життя в 2019 році склала 72,01 року. Для чоловіків вона становить 66,92 року, а для жінок - 76,98. Будемо жити до-----жінки---100,1 рік, чоловіки--------87. Насміялася. Пенсійний вік збільшать до 90 років?
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01.07.2021 09:47 Ответить
коли Зеленському вже залишається трохи більше двох років при владі, і вже накуролесив так, шо треба позаріз другий термін, можна обіцяти хоч яблуні на Марсі в 2030р.
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01.07.2021 09:58 Ответить
Ага, вместо того, чтобы ходить молодежь (и не только) носится по тротуарам на электросамокатах и гироскутерах. Уклоняющиеся от них пешеходы получают стресс, у самих ездунов ухудшается состояние сердечно-сосудистой системы, дряхлеют мышцы, портится фигура и растет травматизм...
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01.07.2021 10:52 Ответить
 
 