Поддержка реформ в критически важных сферах - приоритет для отношений США с Украиной, - Госдеп

Администрация США считает поддержку реформ в ключевых сферах в Украине, а также взаимодействие в борьбе с коррупцией приоритетами двусторонних отношений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила во время конференции РПР заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд.

"Поддержка реформ в критически важных сферах является самым большим приоритетом для отношений Соединенных Штатов с Украиной", - сказала представительница администрации США.

Она признала, что с 2014 года Украина достигла значительного прогресса в реформах: "Сегодня Украина более сильная, успешная и более подотчетна своему народу".

Однако, по словам Макдональд, олигархи в Украине продолжают получать сверхприбыли за счет государства, что подрывает процесс искоренения коррупции.

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Представительница Госдепа отметила, что американская сторона предприняла шаги в направлении противодействия коррупции и злонамеренной деятельности в Украине. В связи с этим она напомнила, в частности, о введении санкций против Игоря Коломойского.

"Мы надеемся увидеть дальнейшие действия со стороны украинских властей, направленные на укрепление и усиление судебных институтов, прекращение безнаказанности и создание институционального потенциала для привлечения к ответственности коррупционеров", - указала Макдональд.

В этом контексте она призвала украинскую власть приложить усилия прежде всего в реформировании судебной системы, обеспечении гарантий независимости в работе НАБУ, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, по ее словам, необходимо усилить ответственность за ложное декларирование доходов украинских чиновников; ускорить прозрачный процесс назначения прокуроров в САП; привести законодательство о корпоративном управлении к стандартам ОЭСР; продолжать поддерживать независимость ВАСУ.