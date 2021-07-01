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Поддержка реформ в критически важных сферах - приоритет для отношений США с Украиной, - Госдеп

Поддержка реформ в критически важных сферах - приоритет для отношений США с Украиной, - Госдеп

Администрация США считает поддержку реформ в ключевых сферах в Украине, а также взаимодействие в борьбе с коррупцией приоритетами двусторонних отношений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила во время конференции РПР заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд.

"Поддержка реформ в критически важных сферах является самым большим приоритетом для отношений Соединенных Штатов с Украиной", - сказала представительница администрации США.

Она признала, что с 2014 года Украина достигла значительного прогресса в реформах: "Сегодня Украина более сильная, успешная и более подотчетна своему народу".

Однако, по словам Макдональд, олигархи в Украине продолжают получать сверхприбыли за счет государства, что подрывает процесс искоренения коррупции.

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Представительница Госдепа отметила, что американская сторона предприняла шаги в направлении противодействия коррупции и злонамеренной деятельности в Украине. В связи с этим она напомнила, в частности, о введении санкций против Игоря Коломойского.

"Мы надеемся увидеть дальнейшие действия со стороны украинских властей, направленные на укрепление и усиление судебных институтов, прекращение безнаказанности и создание институционального потенциала для привлечения к ответственности коррупционеров", - указала Макдональд.

В этом контексте она призвала украинскую власть приложить усилия прежде всего в реформировании судебной системы, обеспечении гарантий независимости в работе НАБУ, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, по ее словам, необходимо усилить ответственность за ложное декларирование доходов украинских чиновников; ускорить прозрачный процесс назначения прокуроров в САП; привести законодательство о корпоративном управлении к стандартам ОЭСР; продолжать поддерживать независимость ВАСУ.
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"Сегодня Украина более сильная, успешная и более подотчетна своему народу". Источник: https://censor.net/ru/n3274392
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Та то да, глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Милованов (гр-н США), очень о своем народе заботится, как и Лещенко, с зарплатой в 350 000 грн/мес, сильно за "Укрзализныцей" "наблюдает.... Когда же Украина, реально, будет подотчетна своему народу?
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01.07.2021 07:32 Ответить
На прикладі УЗ вочевидь помітно ефективність інституції наглядових рад та радників усіх мастей((( оплата непотрібу з наших кишень...
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01.07.2021 07:42 Ответить
"Мы надеемся увидеть дальнейшие действия со стороны украинских властей, направленные на укрепление и усиление судебных институтов, прекращение безнаказанности и создание институционального потенциала для привлечения к ответственности коррупционеров", - указала Макдональд.-"Не дождетесь" без слов и голоса звучал ответ "зеленый"
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01.07.2021 07:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/89332 "Мы надеемся увидеть дальнейшие действия со стороны украинских властей, направленные на укрепление и усиление судебных институтов, прекращение безнаказанности и создание институционального потенциала для привлечения к ответственности коррупционеров"
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Замени словами: "наблюдатели за судебными институтами". Т. е. США, за судами в Украине следить должны.
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01.07.2021 12:51 Ответить
Приорите... Это как на том футбольном поле, когда одна взрослая команда беспощадно "мочит" вовсю салажную другую с хоккейным счетом в одни ворота.
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01.07.2021 08:06 Ответить
 
 