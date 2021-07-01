ВОЗ не рекомендует комбинировать разные вакцины от COVID-19, но одобряет введение второй дозы Pfizer после первой инъекции AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения советует вводить две дозы одной и той же вакцины от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом вечером в среду, 30 июня, заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен в Twitter.

"У нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно. На настоящий же момент мы рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз", - отметила эксперт.

При этом О'Брайен уточнила, что организация одобряет введение второй дозы препаратом Pfizer/BioNTech после первой инъекции препаратом AstraZeneca, поскольку данные о такой смешанной иммунизации уже есть.

"Мы имеем на этот счет разрешительную рекомендацию", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все получившие первую прививку от COVID-19 гарантированно получат вторую дозу вакцины, - Минздрав

Наконец, представитель ВОЗ напомнила, что вакцины от COVID-19 были разработаны лишь около года назад, поэтому требуется время, чтобы "провести мониторинг" и выяснить, как долго в организме человека сохраняются антитела.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отдал предпочтение китайской вакцине CoronaVac от компании Sinovac в сравнении с препаратом компаний Pfizer/BioNTech.