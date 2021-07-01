РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4688 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
2 385 13
вакцина (3777) ВОЗ (776) COVID-19 (18606)

ВОЗ не рекомендует комбинировать разные вакцины от COVID-19, но одобряет введение второй дозы Pfizer после первой инъекции AstraZeneca

ВОЗ не рекомендует комбинировать разные вакцины от COVID-19, но одобряет введение второй дозы Pfizer после первой инъекции AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения советует вводить две дозы одной и той же вакцины от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом вечером в среду, 30 июня, заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен в Twitter.

"У нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно. На настоящий же момент мы рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз", - отметила эксперт.

При этом О'Брайен уточнила, что организация одобряет введение второй дозы препаратом Pfizer/BioNTech после первой инъекции препаратом AstraZeneca, поскольку данные о такой смешанной иммунизации уже есть.

"Мы имеем на этот счет разрешительную рекомендацию", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все получившие первую прививку от COVID-19 гарантированно получат вторую дозу вакцины, - Минздрав

Наконец, представитель ВОЗ напомнила, что вакцины от COVID-19 были разработаны лишь около года назад, поэтому требуется время, чтобы "провести мониторинг" и выяснить, как долго в организме человека сохраняются антитела.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отдал предпочтение китайской вакцине CoronaVac от компании Sinovac в сравнении с препаратом компаний Pfizer/BioNTech.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Я не рекомендую вообще никакую. Выключите телевизор и вирус сам исчезнет.
показать весь комментарий
01.07.2021 07:24
+4
Да Вы гениальный эпидемиолог! Вот бы еще телевизоры в 1918 году были... Выключили бы их - и нет испанского гриппа...
показать весь комментарий
01.07.2021 07:49
+2
воз-навоз-конкретная контора по отмыву бабла в мировом масштабе...
показать весь комментарий
01.07.2021 07:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я не рекомендую вообще никакую. Выключите телевизор и вирус сам исчезнет.
показать весь комментарий
01.07.2021 07:24 Ответить
Да Вы гениальный эпидемиолог! Вот бы еще телевизоры в 1918 году были... Выключили бы их - и нет испанского гриппа...
показать весь комментарий
01.07.2021 07:49 Ответить
А чуму, холеру як легко було б побороти!
показать весь комментарий
01.07.2021 07:54 Ответить
Та да...испанкой за два года заболело 550 миллионов человек...и она исчезла безо всяких вакцин...
Ковидом за два года заболело 180 миллионов...страшный вирус..😁
показать весь комментарий
01.07.2021 08:39 Ответить
В Индии в 1996 была вспышка легочной чумы. Заболело 811 человек. По Вашей градации - совсем не страшная бактерия...
показать весь комментарий
01.07.2021 09:43 Ответить
Так выглядит когнитивный диссонанс.
показать весь комментарий
01.07.2021 07:29 Ответить
воз-навоз-конкретная контора по отмыву бабла в мировом масштабе...
показать весь комментарий
01.07.2021 07:35 Ответить
а шмыга рекомендует!)
показать весь комментарий
01.07.2021 07:49 Ответить
Шаман рекомендует. Где иследования,научные труды , опоненты.Только после этого можно что то рекомендовать, остальное все реклама и пропаганда.
показать весь комментарий
01.07.2021 07:52 Ответить
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33985964/ Effectiveness of the Pfizer-BioNTech and Oxford-AstraZeneca vaccines on covid-19 related symptoms, hospital admissions, and mortality in older adults in England: test negative case-control study
показать весь комментарий
01.07.2021 09:52 Ответить
Контора "Путай-путай"
показать весь комментарий
01.07.2021 08:22 Ответить
Уже не знабт что брехать...выкручиваются как ужи на сковородке...
показать весь комментарий
01.07.2021 08:42 Ответить
Надо бы еще с десяток вакцин к зоопарку уже существующих добавить...что бы было что комбинировать..😁
показать весь комментарий
01.07.2021 08:45 Ответить
 
 