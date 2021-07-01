Спустя почти 16 лет в полицию Тернополя сдался мужчина, который насмерть сбил двух девушек и сбежал. ФОТО
Через 15 лет в полицию Тернополя с повинной пришел мужчина, который насмерть сбил двух девушек и скрылся.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
По данным полиции, почти 16 лет назад в октябре в селе Петриков Тернопольского района под колесами автомобиля погибли две девушки.
"В центре села автомобиль сбил двух подруг 16-ти и 18-ти лет, водитель с места происшествия скрылся, оставив девушек посреди дороги. Обе девушки получили страшные травмы несовместимые с жизнью. Через некоторое время в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли автомобиль злоумышленника и установили его личность", - сказано в сообщении.
К аварии был причастен 26-летний мужчина, который впоследствии был объявлен в международный розыск. Тернополянину инкриминировали ч.3 ст.286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
"29 июня этого года поступило заявление в правоохранительные органы от мужчины, который признался, что 15 лет назад в селе Петриков совершил смертельную аварию и скрылся. Подозреваемого задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания", - добавили в полиции.
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Почему преступник гулял на свободе 16 лет , ПОКА сам не сдался ?
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