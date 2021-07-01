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Спустя почти 16 лет в полицию Тернополя сдался мужчина, который насмерть сбил двух девушек и сбежал. ФОТО

Через 15 лет в полицию Тернополя с повинной пришел мужчина, который насмерть сбил двух девушек и скрылся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

По данным полиции, почти 16 лет назад в октябре в селе Петриков Тернопольского района под колесами автомобиля погибли две девушки.

"В центре села автомобиль сбил двух подруг 16-ти и 18-ти лет, водитель с места происшествия скрылся, оставив девушек посреди дороги. Обе девушки получили страшные травмы несовместимые с жизнью. Через некоторое время в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли автомобиль злоумышленника и установили его личность", - сказано в сообщении.

Спустя почти 16 лет в полицию Тернополя сдался мужчина, который насмерть сбил двух девушек и сбежал 01
Фото: сайт полиции

К аварии был причастен 26-летний мужчина, который впоследствии был объявлен в международный розыск. Тернополянину инкриминировали ч.3 ст.286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

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"29 июня этого года поступило заявление в правоохранительные органы от мужчины, который признался, что 15 лет назад в селе Петриков совершил смертельную аварию и скрылся. Подозреваемого задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания", - добавили в полиции.
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Топ комментарии
+10
Автомобиль нашли , личность убийцы установили , НО ловить его не стали !

Почему преступник гулял на свободе 16 лет , ПОКА сам не сдался ?

«Работа и оперативность ментов поражает» …
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01.07.2021 08:01
+10
15 лет - срок давности, вне зависимости от нахождения в розыске, кроме редких статей "без срока давности". Из зала суда выйдет на свободу.
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01.07.2021 08:03
+6
Сниться стали?
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01.07.2021 07:36
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Сниться стали?
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01.07.2021 07:36 Ответить
БЕСсонница достала...
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01.07.2021 07:40 Ответить
и души девушек к нему без тел, все времья приходили ,й покуда жив он будет ,будут приходить .
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01.07.2021 07:44 Ответить
Втомився переховуватися.
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01.07.2021 07:53 Ответить
16 лет прошло.Какие сроки давности по таким преступлениям?Может не в страшных снах дело?
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01.07.2021 07:59 Ответить
15 лет - срок давности, вне зависимости от нахождения в розыске, кроме редких статей "без срока давности". Из зала суда выйдет на свободу.
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01.07.2021 08:03 Ответить
Ну я каг бы на это и намекал.Как ниже написал(а) Зая - менты поставят еще одну галочку за "раскрытое по горячим следам" преступление и получат премии.
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01.07.2021 08:18 Ответить
По статьям где речт идет о убийстве срока давности нет
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01.07.2021 09:30 Ответить
Это дтп повлекшее смерть, а не убийство.
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01.07.2021 10:52 Ответить
Ні фіга, термін давності не рахується, бо він переховувався.
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01.07.2021 11:25 Ответить
За 15 лет можно было и внешность и пол сменить: так что никто бы не узнал но видимо совесть замучила
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01.07.2021 08:00 Ответить
Автомобиль нашли , личность убийцы установили , НО ловить его не стали !

Почему преступник гулял на свободе 16 лет , ПОКА сам не сдался ?

«Работа и оперативность ментов поражает» …
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01.07.2021 08:01 Ответить
Може у Польщу втік... Хто зна
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01.07.2021 08:16 Ответить
То есть можно убивать, прятаться 15 лет и потом т**е ничего не будет по сроку давности? Что это за закон такой **@нутый. То есть у убийства есть срок давности который заканчивается, для родичей убитого? Может убитый воскресает после срока давности? Совковая дичь какая-то. Закон для бандитов которых могут прикрыть менты.
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01.07.2021 08:46 Ответить
Нет срока давности по статьям где инкриминируется убийство
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01.07.2021 09:32 Ответить
ДТП, это не убийство, но даже по убийству есть сроки давности.
Сроков давности нет за военные преступления и преступления против человечества.
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01.07.2021 10:26 Ответить
а те що за вбивство 1 людини і 10 тис - однакові строки - це вас не бентежить?
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01.07.2021 11:10 Ответить
Тут питаня до ефективності нашої поліції ,як можна що ця мерзота переховувалась 15 років.
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01.07.2021 08:52 Ответить
Набридло ховатися і строк давності вже давно сплив, а коли підключать ЗМІ, то буде розказувати про "совість" і "просити вибачення"(
Нести кримінальну чи адміністративну відповідальність не буде, справу закриють, хоча швидше всього вже давно закрита і передана в архів.
Злочинець просто тепер буде чистий перед законом(
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01.07.2021 08:53 Ответить
Продуманный гнида, выждал окончание срока давности и сдался)
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01.07.2021 10:25 Ответить
ато )))
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01.07.2021 11:10 Ответить
 
 