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Посольство России в Великобритании запросило у полиции информацию о мужчине, пришедшем к украинским фанам с флагом РФ и в шапке-ушанке

Посольство России в Великобритании запросило у полиции информацию о мужчине, пришедшем к украинским фанам с флагом РФ и в шапке-ушанке

Посольство России в Великобритании прокомментировало конфликт из-за появления болельщика с российским флагом во время матча Евро-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1) в Глазго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.

"Наши коллеги запросили полицию относительно поступления обращения от потерпевшего. Сам гражданин ни в посольство, ни в генконсульство не обращался, сведениями о его личности, в том числе о наличии российского гражданства ни мы, ни наши коллеги в Эдинбурге не располагаем", – сообщили в посольстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Избили, порвали футболку и отобрали триколор: во время матча Швеция-Украина на трибуны украинских фанов пришел мужчина с флагом РФ и в шапке-ушанке. ВИДЕО

Во время матча Швеция-Украина на трибуны украинских фанов пришел мужчина с флагом РФ и в шапке-ушанке.

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Топ комментарии
+27
Зараз кацапи скажуть, що іх там нєт))

А насправді це 100% провокатор фсб-шний...
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01.07.2021 08:10
+27
мужик, тобі не позавидуєш - спасать збираються!
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01.07.2021 08:18
+26
по всех кацапских новостях вчера орали что наши избили мол он один пришел поддержать наших от россии и мы избили его именно слово избили было в кацапских новостях хотя тот чувак давно живет в Великобритании и это конечно провокация так как если поддержать то приходят с атрибутикой той страны за которую болееш или вообще без флагов зная прекрасно как будут реагировать на аквафреш
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01.07.2021 08:24
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Зараз кацапи скажуть, що іх там нєт))

А насправді це 100% провокатор фсб-шний...
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01.07.2021 08:10 Ответить
Так они этим дурацким запросом это и подтвердили. Они не знают, кто из рашистов за границей, так верится как и в "ихтамнетов".
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01.07.2021 08:39 Ответить
нет. просто дурак и суицидник.

Как https://www.sport-express.ru/ сообщает "Спорт-Экспресс", российский болельщик Денис Смоленский, избитый на матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Швеции, рассказал журналистам подробности происшествия.
Пострадавший заверил, что на матче от болел за сборную Украины.
"Русские тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Мой лучший друг - украинец... Политика должна оставаться политикой, а футбол футболом", - рассказал он.
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01.07.2021 08:45 Ответить
Ну Пєтров і Боширов сімонянші теж багато що розказували...
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01.07.2021 10:28 Ответить
Обкатка нового Петрова.
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01.07.2021 08:16 Ответить
мужик, тобі не позавидуєш - спасать збираються!
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01.07.2021 08:18 Ответить
Наградить хотят ?🤪
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01.07.2021 08:20 Ответить
Ага, новичком
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01.07.2021 08:58 Ответить
Сделают мученика
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01.07.2021 08:21 Ответить
по всех кацапских новостях вчера орали что наши избили мол он один пришел поддержать наших от россии и мы избили его именно слово избили было в кацапских новостях хотя тот чувак давно живет в Великобритании и это конечно провокация так как если поддержать то приходят с атрибутикой той страны за которую болееш или вообще без флагов зная прекрасно как будут реагировать на аквафреш
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01.07.2021 08:24 Ответить
это тот самый распятый мальчик в трусиках.. но как родрос уже в ушанке и какой-ьл ьряпкой обмотан (не знаю, при нем ли те самые трусики).. на следующем евро ждем типа в валенках и телогрейке..

вехи жизни и метаний распятого мальчика
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01.07.2021 08:26 Ответить
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01.07.2021 10:13 Ответить
Его наверно вафлят уже местные жители после наших болельщиков... провокаторы не в почете...... О былой дружбе народов с паРашей нынче не может быть и речи... Пока Х..йла не сменят в кремле или сам не сдохнет изменений не предвидется... Быть паРаше в изгоях
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01.07.2021 08:27 Ответить
на Х..ло взагалі похер. Нехай звільняють вкрадені території, виплачують компенсації. приносять вибачення, а якщо ще покарають винних - то ваащє супєр.
А Х..ла свого нехай тримають у себе скільки заманеться
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01.07.2021 11:20 Ответить
Чистая провокация. Пусть скажет спасибо, что не повезли в госпиталь.Мало дали.
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01.07.2021 08:28 Ответить
українські вболівальники показали приклад що треба робити зі співунами про адінарот та мижебратья.
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01.07.2021 08:39 Ответить
Человек действительно от всего сердца пришел поддержать. Но по своей тупости перепутал атрибутику. Ему объяснили что Украина и Раша разные страны. Больше путать не будет.
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01.07.2021 08:40 Ответить
Пару год назад никто не рискнул бы появиться с триколором, кипятком писяли от "визиток Яроша".
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01.07.2021 08:40 Ответить
Пусть посольство России в Великобританки не прикидывается, что они его не знают, ведь сами его посылали.
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01.07.2021 08:41 Ответить
Посольство Росії у Великій Британії запросило в поліції інформацію про чоловіка, який прийшов до українських фанів із прапором РФ та в шапці-вушанці - Цензор.НЕТ 8399
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01.07.2021 08:52 Ответить
Чему удивляться , - В нас Кива ходит в шапке ушанке , а флаг россии еще примеряет , но не рискует одеть .
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01.07.2021 08:53 Ответить
Он уже на базе фсб отчитывается о проделанной работе.
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01.07.2021 08:58 Ответить
случайно не об этом?Посольство Росії у Великій Британії запросило в поліції інформацію про чоловіка, який прийшов до українських фанів із прапором РФ та в шапці-вушанці - Цензор.НЕТ 2030
Посольство Росії у Великій Британії запросило в поліції інформацію про чоловіка, який прийшов до українських фанів із прапором РФ та в шапці-вушанці - Цензор.НЕТ 6740
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01.07.2021 08:58 Ответить
Этому тупому мальчику повезло, что он не в Рашке, а то ведь для "достижения своих геополитических целей" орки могли поцарапанного мальчика в порванной футболке принудительно в больничку отправить, а там зажмурить и на весь мир обвинить во всем этом Украину, типа скончался не приходя в сознание от жутких побоев "зигующих нацистофашиствующих биндеровцев". Что для Рашки жизнь своего раба? Да ничего.
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01.07.2021 09:07 Ответить
Посольство Росії у Великій Британії запросило в поліції інформацію про чоловіка, який прийшов до українських фанів із прапором РФ та в шапці-вушанці - Цензор.НЕТ 1051Российский болельщик Денис Смоленский, присутствовавший на матче 1/8 финала Швеция - Украина (1:2 ОТ), в интервью раскрыл детали нападения со стороны украинцев.
Смоленский появился на секторе украинских болельщиков в Глазго в форме сборной России и со своим национальным флагом. Это вызвало недовольство украинских болельщиков, которые напали на него, избили, отобрали флаг и порвали футболку российской сборной.
"Я приехал на матч, чтобы поддержать украинскую команду. Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Что происходило? Некоторым не понравилось, что я был с флагом. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось… И они начали избивать. У меня была разбита бровь.
Надо понимать, что это не политика, а футбол. Мой лучший друг - украинец. Другой лучший друг - поляк. Мы показываем, что политика должна оставаться политикой, а футбол - футболом", - цитирует Дениса Смоленского "Спорт-Экспресс".100% -ая кацапская провокация!!!!!!!! И что самое смешное - посольство запрашивает как его найти а он уже кацапским СМИ дает информацию!!!! Ну чиста по-кацапски!!!!
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01.07.2021 09:12 Ответить
Так він же ж не здав тест:
"Чий крим?
Хто воює на Донбасі?"
Путін - ???"
Не здав, а тепер дивується, що отримав двойку...
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01.07.2021 09:23 Ответить
Длб в ушанке может превратиться в сакральную жертву. Нацистские каратели зарезали за власовский флаг))
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01.07.2021 09:15 Ответить
Посольству улуса в родное ФСБ запросы слать надо, а не на бритов наезжать.
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01.07.2021 09:29 Ответить
Информация перепроверена: получил люлей.
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01.07.2021 09:30 Ответить
Однозначно провокация по-москальски.
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01.07.2021 09:39 Ответить
"Вопросы по миграции аленей адресуйте в ветеринарную службу Великобритании" , - ответила полиция Великобритании.
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01.07.2021 09:47 Ответить
Черговий мальчік в трусіках з'явився. Скоро, дивитися на всіх російських каналах інтерв'ю із розп'ятим біндеравцамі у прямому єфірі мальчіком!!!
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01.07.2021 10:13 Ответить
Посольство Росії у Великій Британії запросило в поліції інформацію про чоловіка, який прийшов до українських фанів із прапором РФ та в шапці-вушанці - Цензор.НЕТ 2646
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01.07.2021 10:47 Ответить
Якщо цей москаль прийшов на футбол , як він каже , боліти за Украіну , то якого чорта лисого надів ту шапку - ушанку , щоби всі бачили , що ми ,, один нароТ " , як вчора заявлял ху@ ло ?
100% - а провокація ФСБшників рф >
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01.07.2021 10:51 Ответить
 
 