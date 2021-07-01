Посольство России в Великобритании запросило у полиции информацию о мужчине, пришедшем к украинским фанам с флагом РФ и в шапке-ушанке

Посольство России в Великобритании прокомментировало конфликт из-за появления болельщика с российским флагом во время матча Евро-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1) в Глазго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.

"Наши коллеги запросили полицию относительно поступления обращения от потерпевшего. Сам гражданин ни в посольство, ни в генконсульство не обращался, сведениями о его личности, в том числе о наличии российского гражданства ни мы, ни наши коллеги в Эдинбурге не располагаем", – сообщили в посольстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Избили, порвали футболку и отобрали триколор: во время матча Швеция-Украина на трибуны украинских фанов пришел мужчина с флагом РФ и в шапке-ушанке. ВИДЕО

Во время матча Швеция-Украина на трибуны украинских фанов пришел мужчина с флагом РФ и в шапке-ушанке.