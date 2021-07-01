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В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 705 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 1 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 30 июня 2021 в Украине зафиксированы 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 28, медработников - 18).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели 02 госпитализированы - 464 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели 02 летальных случаев - 51;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели 02 выздоровели - 1 719 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главы Всемирного банка, МВФ, ВОЗ и ВТО призывают страны G20 вакцинировать от COVID-19 хотя бы 40% населения до конца 2021 года

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 20 913 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели 02 методом ИФА - 9 743 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 18 382 человека.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели 02 заболел - 2 235 801 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 1683 87 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели 02 летальных случаев - 52 391;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 10 861 246.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели 14

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А вакцинированный Спутником Рашкостан ставит новые рекорды.
И почему-то уже не слышно воплей Скабеевых и Ко про умирающую без ихней фуфловакцины Украину.
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01.07.2021 09:01 Ответить
У нас все впереди
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01.07.2021 10:00 Ответить
В Израиле за последний месяц от ковида умерло в 2,5 раза меньше людей, чем в Украине за сутки.
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01.07.2021 16:16 Ответить
 
 