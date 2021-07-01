В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек, зафиксированы 705 новых случаев заражения, 1 719 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 705 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 1 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 30 июня 2021 в Украине зафиксированы 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 28, медработников - 18).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 464 человека;

летальных случаев - 51;

выздоровели - 1 719 человек;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 20 913 человек,

методом ИФА - 9 743 человека,

экспресс-тестами - 18 382 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболел - 2 235 801 человек;

выздоровели - 2 1683 87 человек;

летальных случаев - 52 391;

проведено ПЦР-тестов - 10 861 246.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях", - рассказали в Минздраве.











