Украинские воины средствами РЭБ подавили вражеский БПЛА на Донбассе. За сутки - 10 нарушений режима "тишины", боевых потерь нет
За прошедшие сутки, 30 июня, зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, возле Золотого-4 противник применял ручные противотанковые гранатометы. Вблизи Новоселовки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты дважды осуществляли обстрел украинских позиций из вооружения БМП-1, минометов 82-мм калибра и крупнокалиберных пулеметов.
А возле Красногоровки враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Пивденне российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На Приазовье, возле Водяного, оккупанты дважды обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Орехово противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
По состоянию на 7:00 утра, 1 июля, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Возле населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли украинские позиции из минометов 82-мм калибра и гранатометов различных систем.
"Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы наши военные открывали огонь", - сказано в сообщении.
Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в пресс-центре ОС.
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