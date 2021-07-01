За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 93 186 человек, всего - 1 965 660, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 710 996 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"93 186 человек привиты против COVID-19 за сутки 30 июня 2021. Первую дозу получили 31 714 человек, полностью иммунизированы - 61 472 человека.

В течение суток работали: 528 мобильных бригад, 1 236 пунктов вакцинации, 13 центров вакцинации.

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По состоянию на 29 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 759 982 человека.

С начала прививочной кампании привиты 1 965 660 человек, из них получили 1 дозу - 1 965 658 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 710 996 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 2 676 654 прививки", - рассказали в Минздраве.





