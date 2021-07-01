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Великобритания (4722) корабль (2015) путин (30484) США (24852) Черное море (1437) Псаки (168)

США хотят более предсказуемых отношений с РФ. Байден объявил о ряде дальновидных действий, - Псаки

США хотят более предсказуемых отношений с РФ. Байден объявил о ряде дальновидных действий, - Псаки

Цель США заключается в том, чтобы двигаться в направлении более предсказуемых отношений с Россией.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, комментируя слова президента РФ Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что инцидент с британским эсминцем был провокацией, в которой якобы участвовала как британская, так и американская сторона.

"Байден объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет нашу стратегию", - заявила Псаки.

Отвечая на вопрос о том, был ли инцидент в Черном море заранее запланированной операцией США и Великобритании, Псаки ответила, что не обладает информацией для того, чтобы как-то прокомментировать это.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представитель Джонсона - Путину: "Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды"

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Топ комментарии
+13
мертва московія це передбачувана московія.
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01.07.2021 08:55
+6
А хіба можуть бути якісь передбачувані відносини з державою, очолюваною людиною, яка "живе в іншій реальності"? Але дипломатія є дипломатією, щоб робити заяви, які розходяться з реальністю.
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01.07.2021 08:59
+6
Разве могут быть предсказуемые отношения с бандитами. Бандитов необходимо мочить даже в их собственном сортире
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01.07.2021 09:06
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мертва московія це передбачувана московія.
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01.07.2021 08:55 Ответить
Англосаксы специально придумали футбол для унижения кремля.
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01.07.2021 09:27 Ответить
А хіба можуть бути якісь передбачувані відносини з державою, очолюваною людиною, яка "живе в іншій реальності"? Але дипломатія є дипломатією, щоб робити заяви, які розходяться з реальністю.
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01.07.2021 08:59 Ответить
https://ibb.co/990zZGh
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01.07.2021 09:03 Ответить
Дурака включают и правильно делают. Не одной же кацапне постоянно этим заниматься?
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01.07.2021 09:04 Ответить
Путлер построит Антлантический поток по просьбе Байдена,США без РАБссиянскага газу,что Путлер без кокса Аргентинскага...
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01.07.2021 09:05 Ответить
Разве могут быть предсказуемые отношения с бандитами. Бандитов необходимо мочить даже в их собственном сортире
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01.07.2021 09:06 Ответить
скоро і ми будемо жити в такій же "іншій реальності".....
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01.07.2021 09:07 Ответить
США с 1 августа прекращает выдавать визы Мавзолейному быдлу,а Посольство США останется на Мацковии в количестве 3 человека...
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01.07.2021 09:07 Ответить
Агенты ФСБ теперь будут получать визы в США в нейтральных странах.
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01.07.2021 09:15 Ответить
Быдло Мавзолейное вычисляют за 5 минут,для этого есть Христо Грозев и Биллингкэт...,...болван ты ТУПОЙ
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01.07.2021 10:18 Ответить
Не всегда ,всё очень загадочно, можешь у правнука Мюллера спросить
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01.07.2021 10:54 Ответить
Путин сам виноват, что США теперь общаются с ним гибридно: троллят и делают своё.
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01.07.2021 09:11 Ответить
Не "Джейн", а Джен.
Дже́ннифер Рене́ Пса́ки
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01.07.2021 09:21 Ответить
Крошка псахєс.
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01.07.2021 14:23 Ответить
Передбачити дії чухонсько-мордовських варварів неможливо-це первісні істоти.
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01.07.2021 09:25 Ответить
нашли с кем устанавливать деловые отношения, да эта пьяная орда понимаэт только силу, вот когда они по настоящему получают по морде, вот только тогда они начинают любезно разговаривать, однако надо быть внимательными и не поворачиваться к этим подонкам спиной, потому, что за пазухой каждый из них прячет камень и когда его применит не предсказуемо.
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01.07.2021 09:29 Ответить
Cлава Байдену, каліки !
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01.07.2021 09:34 Ответить
Корисні і.діоти глобалістів роБЛЯТЬ вигляд, що нічого не сталося, що живородящий чжоу бай-ден продовжує залишатися великим другом України, що це така тактика хитра - приспати пуйла, а потім дати йому у вухо... Корисні і.діоти, вам не набридла ваша заяложена пластінка? Вам самим від своєї писанини не смішно?
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01.07.2021 09:37 Ответить
Та ми й так бачимо що робота в обнімалки з Козлостаном йде …
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01.07.2021 09:43 Ответить
Байден И Джонсон,премьер Британии поделили РАБссию пополам...это как Путлер убийца и Путлер Пуйло.. Кому вершки,кому Коррешки..
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01.07.2021 10:20 Ответить
Учения Си Бриз закончились в Черном море...Байден дал команду ...,нафиг нужна Украина баранов Зелемойских... 73 % Идиотов...
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01.07.2021 10:22 Ответить
ти- чистий кацап. 100%
зміни ІР
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01.07.2021 10:27 Ответить
Спеціально "сенатору" (з палати №6): Болгарію та Румунію взяли в 2004 в НАТО і ніхто не рахував там кількість притомних і непритомних.Бо була політична воля. Тому не треба переводити стрілки на вувузєлу.
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01.07.2021 14:26 Ответить
НЕОБХОДИМО ПОМОЧЬ РОССИЯНАМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПУТ ПУТИНА !!!
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01.07.2021 23:20 Ответить
САМ ПО СЕБЕ ОН ПРОСТО МЕРЗКИЙ КАРЛИК !!!
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01.07.2021 23:21 Ответить
 
 