Зеленский - Путину о "внешнем управлении": Все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине

Все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя высказывание президента России Владимира Путина о том, что "Украина находится под внешним управлением США, Германии и Франции".

"Факты всегда красноречивее, чем любые заявления. Именно факты и надо оценивать. Понятно, что тезисы о таком "внешнем управлении" - чисто пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России.В реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в любой соседней стране и точно не "теневыми посредниками", которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске", - сказал Зеленский.

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"кКак показал недавний саммит США-Россия, вопрос Украины не решается даже в формате прямой коммуникации американского и российского президентов. Как это было, давайте говорить откровенно, практически всегда. Сегодня все работает иначе. Консультации с Украиной до Саммита и публичное озвучивание согласованной с нами позиции. Это однозначно свидетельствует о том, что субъектность нашего государства значительно усилилась. Почему это произошло? Потому что субъектность государства всегда растет тогда, когда ты готов публично, регулярно и на системном уровне защищать позицию своего государства. И не разменивать репутацию государства на какие-то ситуативные профиты для себя лично", - добавил глава государства.

"У нас в стране, кстати, очень популярна фраза "ничего об Украине без Украины". Вот именно так и работает наше государство сейчас. События, происходящие на глобальной политической арене, это только доказывают", - отметил он.