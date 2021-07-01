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Зеленский - Путину о "внешнем управлении": Все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине

Зеленский - Путину о

Все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя высказывание президента России Владимира Путина о том, что "Украина находится под внешним управлением США, Германии и Франции".

"Факты всегда красноречивее, чем любые заявления. Именно факты и надо оценивать. Понятно, что тезисы о таком "внешнем управлении" - чисто пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России.В реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в любой соседней стране и точно не "теневыми посредниками", которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске", - сказал Зеленский.

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"кКак показал недавний саммит США-Россия, вопрос Украины не решается даже в формате прямой коммуникации американского и российского президентов. Как это было, давайте говорить откровенно, практически всегда. Сегодня все работает иначе. Консультации с Украиной до Саммита и публичное озвучивание согласованной с нами позиции. Это однозначно свидетельствует о том, что субъектность нашего государства значительно усилилась. Почему это произошло? Потому что субъектность государства всегда растет тогда, когда ты готов публично, регулярно и на системном уровне защищать позицию своего государства. И не разменивать репутацию государства на какие-то ситуативные профиты для себя лично", - добавил глава государства.

"У нас в стране, кстати, очень популярна фраза "ничего об Украине без Украины". Вот именно так и работает наше государство сейчас. События, происходящие на глобальной политической арене, это только доказывают", - отметил он.

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Топ комментарии
+8
Беней и ахметкой все вопросы решаются.
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01.07.2021 09:13
+8
Можно было не отвечать, этот высер старого маразматика как всегда был для внутреннего использования, пусть холопы думают как в Украине все плохо, а у них лучше всех ))))))
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01.07.2021 09:13
+7
И это все, что на откровенное хамство пуйла смог промямлить с трясущимиси коленками наш презик?!
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01.07.2021 09:17
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Беней и ахметкой все вопросы решаются.
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01.07.2021 09:13 Ответить
Можно было не отвечать, этот высер старого маразматика как всегда был для внутреннего использования, пусть холопы думают как в Украине все плохо, а у них лучше всех ))))))
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01.07.2021 09:13 Ответить
.. реагировать на каждый высер кремлевского плешивого суриката это себя не уважать
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01.07.2021 09:26 Ответить
но нет предела совершенству)))
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01.07.2021 09:32 Ответить
И это все, что на откровенное хамство пуйла смог промямлить с трясущимиси коленками наш презик?!
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01.07.2021 09:17 Ответить
...точняк! Для "целую, абнімаю" у ньому пороху малувато.
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01.07.2021 09:25 Ответить
брехню касапську, диркачову - в спам!
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01.07.2021 09:45 Ответить
это сейчас Зелёнский настучал своим корнюшоном по лбу лилиПутина известную мелодию харьковских ультрас..
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01.07.2021 09:18 Ответить
Зеленский похоже понял ,что путин это ******* ***** ..
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01.07.2021 09:19 Ответить
отчитываться стоит письменно, вова, что б все было задокументировано, а ты видосики "старшому брату" поспешно клепаешь)
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01.07.2021 09:34 Ответить
Коли ти вже курва станеш дорослим ??? Запам'ятай Вован, -: Виправдовуються завжди ті хто винен (!)
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01.07.2021 09:41 Ответить
ХА-ХА-ХА !
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01.07.2021 10:00 Ответить
зачем отвечать на откровенный и провокационный бред *****? тупая быдло-вата как думала, что нас тут всех НАТО водит строем под конвоем утром на расстрел, вечером на распятие, так и будет дальше думать, независимо от того, что скажет кто-нибудь вменяемый и отличный от *****.
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01.07.2021 11:18 Ответить
OH RLY? "Київстар" під чиїм управлінням? А мінеральні добрива, вугілля звідки? Ядерна енергетика на кому повністю зав'язана? Зграя урків у парламенті ким керується? Дебіл, пилять.
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01.07.2021 11:40 Ответить
Какое же Оно недоделанное. ***** специально вбрасывает такие реплики подбивая етого дурачка на *слабо*, а Оно и ведется.
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01.07.2021 11:42 Ответить
КАКИМ БЫЛ, ТАКИМ И ОСТАЛСЯ.
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14.12.2021 17:51 Ответить
 
 