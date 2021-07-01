Украинцы и россияне точно не один народ. Были бы одним народом, то в Москве ходили бы гривни, а над Госдумой висел желто-голубой флаг, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью Интерфакс-Украина.
"Давайте, наконец, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии", - отметил президент.
По словам главы государства, "были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг".
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так что Абхазии все равно ничего не светило. так же как и бамбазу, приднестровью, карабаху, вейшнории и прочим отрыжкам совка.
Блогерша из Киева, известная в TikTok под ником Di.rubens, которая ранее назвала Россию "любимой страной" и попала в базу "Миротворец", лишились контракта с компанией ASUS из-за своих пророссийских высказываний.
Фирма решила прекратить сотрудничество с ватанкой.
В.Демидченко
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А мережа «Fozzi» таки звільнила ватного мудака Сявку Баранського, який паплюжив «Плине кача» та багато іншого:
Передматчеве фото кацапів:
Але тому кацапу, що був загорнутий в аквафреш і ушанку, порвали прапор, ушанку викинули нахер, а сам кацап отримав у чєлюсть)
Ібо нєфіг.
Ніколи ми не були і не будемо браттями!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3618398.html
Называется : А вы можете так сп3.14ть, что муха с губы не взлетела ?
ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ МОСКОВІЄЙ/ РОСІЄЙ. БІЛЬШЕ 300 РОКІВ УКРАЇНА БУЛА
ПІД ПРЯМОЮ ОКУПАЦІЄЙ МОСКВИ
"Общая история" это десятки миллионов уничтоженных украинцев, это запрет украинского языка и культуры. И это с 1654 года, когда россия еще называлась московией.
А не сине-желтый флаг у Украины?
Що по вагнерівцям?
и, после этого, они хотят, чтобы мы не корчились от боли, а улыбались, потому что ведь
часть тела - находится в их крысином желудке, и переваривается...и этот процесс - нас объединяет, в "адиннарот"
****** какая логика...
Только не с фашистами мы боролись, а с нацистами. Распространённая пост-совковая ошибка...
Почему -то ему не мешало жить и работать в Москве.
Да и сейчас получать ройялти от Расеи за свои говнофильмики