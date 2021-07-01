РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12811 посетитель онлайн
Новости
31 930 175
Зеленский (19056) путин (30484) россия (93015) украинцы (3786)

Украинцы и россияне точно не один народ. Были бы одним народом, то в Москве ходили бы гривни, а над Госдумой висел желто-голубой флаг, - Зеленский

Украинцы и россияне точно не один народ. Были бы одним народом, то в Москве ходили бы гривни, а над Госдумой висел желто-голубой флаг, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Давайте, наконец, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии", - отметил президент.

По словам главы государства, "были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг".

Также читайте: Зеленский - Путину о "внешнем управлении": Все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+70
Столица была бы Киев.
Путин работал бы дворником и говорил по-украински.
показать весь комментарий
01.07.2021 09:15
+39
Очень странные параллели, а че войны не достаточно для сравнения? болван....
показать весь комментарий
01.07.2021 09:18
+38
Оно решило вспомнить свою молодость в команде КВН. И это было бы таки прикольно, если бы к этому моменту, Клоун не успел: несколько раз сдать той же Рашке нац. интересы,; нагадить на каждой странице Конституции; палевать на Закон; просрать достижения внешней политики; просрать экономику (но последнее "то вже таке")
показать весь комментарий
01.07.2021 09:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
а мне нравится ход его мыслей! но это до начала российй войны против Украины! Теперь, чем больше закопано кацапов, утилизировано тем или иным способом - тем лучше!
показать весь комментарий
01.07.2021 11:15 Ответить
В борьбе шута и диктатора шут всегда побеждает. Правда, потом ему могут отрубить голову.
показать весь комментарий
01.07.2021 11:15 Ответить
Параллели проводить не стоит. Но Канада и США разные страны. Хотя всё одинаково почти. Чехия и Словакия тоже разные страны, хотя и были вместе. И даже Австралия с Новой Зеландией ни чем не отличаются абсолютно---но разные страны. Любой народ имеет полное право на государственность. Если бы например Абхазия по исключительно своему желанию и решением через свой выбраный парламент захотела стать сувереной и подала бы заявку в ООН на такое решение---она такой страной стала. Но когда есть влияние самое разное включая военные действия внутри и извне ---это сепаратизм. Карается любой Конституцией любой страны по самым строгим вариантам---как особо тяжкое государственное преступление. Эта тема даже особо то и не обсуждается в любом сформированом обществе в любой стране. Слишком ясно и понятно.
показать весь комментарий
01.07.2021 11:17 Ответить
даже с Каталонией не вышло
показать весь комментарий
01.07.2021 11:51 Ответить
Тут больше на Ольстер похоже. Хотя Барселона в целом мирная. Прекрасно понимают там что живут с туризма. И если отделятся---хана доходам. Лайнеры туда заходят по три штуки в день. Поработал в молодости на наших круизниках---наблюдал. Цены там высокие довольно на всё. Кстати Испания на втором месте в мире по посещениям туристов---60--65 мил в год. На первом железно Франция 80--87мил в год. Навскидку умножьте да пусть на 250 евро с каждого---ну как прибавка к бюджету? Тратят не меньше туристы. А ведь есть по 2 недели и более живут и таких тоже много.
показать весь комментарий
01.07.2021 12:17 Ответить
это же не чистая прибыль. а расходы на их обслуживание?
показать весь комментарий
01.07.2021 21:33 Ответить
дело в том, что расходы на их обслуживание - это есть чья-то чистая прибыль, понимаете?
показать весь комментарий
01.07.2021 22:02 Ответить
ну так сколько в итоге бюджет получит налогами?
показать весь комментарий
01.07.2021 23:22 Ответить
не нужно врать. не стала бы. ООН не решает такие вопросы. от слова никак.
показать весь комментарий
01.07.2021 21:31 Ответить
Я не врал. Чуть ошибся стилистически. Принятие в члены ООН как бы. И речь то шла о самоопределении нации. Исключительно по собственному желанию и даже без членства в той конторе.
показать весь комментарий
01.07.2021 21:50 Ответить
право на самоопределение не так работает. невозможно всем домом заявить о том, что мы отдельная нация и будем независимы. даже в случае признания международным сообществом этого права (а оно предоставляется далеко не всем желающим, еще понадобится доказать, что та или иная территориальная община обладает этим правом), реализованного через выборные органы, для изменения границ государства требуется разрешение центральных органов власти государства. это называется принципом территориальной целостности. и ООН его очень сильно уважает. подобное произошло в Каталонии, например.
так что Абхазии все равно ничего не светило. так же как и бамбазу, приднестровью, карабаху, вейшнории и прочим отрыжкам совка.
показать весь комментарий
01.07.2021 21:59 Ответить
еще есть договор о нерушимости границ в Европе, между прочим.
показать весь комментарий
01.07.2021 22:00 Ответить
например, крысчане не имели права на самоопределение по международным нормам, если шо
показать весь комментарий
01.07.2021 22:03 Ответить
Дородный,а тогда как на счет Крыма?Тоже заявка в ООН?С мозгами у тебя все в порядке?Точно?Ты там на своих круизах хотя бы географию подучил.Ты вообще в курсе,что баски тебуют в свое ОРКаталонии часть Франции и Испании?И кто им даст?Заявка в ООН?Экперты б%ядь...
показать весь комментарий
02.07.2021 07:19 Ответить
Ой зря географию тронул. И не снилось тебе второгоднику. От Кейптауна до Гонолулу с заходами в Сидней и на Таити, И это когда мамка с папкой твои знакомы почти не были возможно. Нравилось и в Испании---Валенсия, Кадис, Малага, Ла-Корунья, Сантандер, Виго, Сеута. Случалось на о. Святой Елены в кругосветках от Нью-Йорка побывать. Был и на Шпицбергене но не Баренцбурге совковом. а у норвежцев. Такие вот Гонконги с Сингапурами. Членство в ООН крайне желательно при формировании государства при общем желании и по решению законно избранного парламента. При полном отсутствии каких либо внешних лиц и государства. А быть членом ООН конечно стоит, но и не обязательно. Мозги проверяю свои, и тебе чуть рекомендую иногда глянуть на номерок комнаты где спишь. А то мало ли---вдруг соседи по койке сплошные Македонские с Наполеонами.
показать весь комментарий
02.07.2021 18:55 Ответить
Дородный,да мне по боку кому ты там и в каких странах холуйничал у столиков.Тебя спросили о стране басков,ее географической границе.
показать весь комментарий
17.07.2021 17:31 Ответить
Где вы и берётесь--котяхи прошлогодние. Не берёт вас убогих ни какой цивилизационный процесс. Да разберутся там и без нас. Там 21 век наступил 50 лет назад. Свою себе границу вокруг унитаза мелом проведи геграфическую и дальше срать не ходи. То вступишь в габдо. Это форум---веди себя прилично !
показать весь комментарий
17.07.2021 19:52 Ответить
С границами и территориальными претензиями басков ты так и не разобрался.Но похвастаться,что весь мир из иллюминатора круизного лайнера видел,успел.Так кто себя ведет не прилично?Ты же об ООН рассуждаешь...Невіглас.
показать весь комментарий
18.07.2021 16:31 Ответить
от шо клятый теран делает с лучшими клоунами украйны, по ходу рояль издает басы, не щадя инструмента
показать весь комментарий
01.07.2021 11:24 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3618958.html Продовжуємо чавити ватну нечисть

Блогерша из Киева, известная в TikTok под ником Di.rubens, которая ранее назвала Россию "любимой страной" и попала в базу "Миротворец", лишились контракта с компанией ASUS из-за своих пророссийских высказываний.
Фирма решила прекратить сотрудничество с ватанкой.
В.Демидченко
__________________

А мережа «Fozzi» таки звільнила ватного мудака Сявку Баранського, який паплюжив «Плине кача» та багато іншого:

Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5571
показать весь комментарий
01.07.2021 11:39 Ответить
через месяц, когда все забудут, восстановят
показать весь комментарий
01.07.2021 11:50 Ответить
вряд ли,по граблях топтаться - себе ж дороже.И другим ************ неповадно будет.
показать весь комментарий
01.07.2021 18:02 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3618398.html Задля спільної картинки "братанія братскіх народав" один з лаптеногих закутався в український прапор

Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3761

Передматчеве фото кацапів:

Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8406

Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6039

Але тому кацапу, що був загорнутий в аквафреш і ушанку, порвали прапор, ушанку викинули нахер, а сам кацап отримав у чєлюсть)

Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8510

Ібо нєфіг.
Ніколи ми не були і не будемо браттями!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3618398.html
показать весь комментарий
01.07.2021 11:44 Ответить
а кацап-то в росийском флге - чисто осетин-даг
показать весь комментарий
01.07.2021 11:52 Ответить
На Дзагоева похож с бодуна ))
показать весь комментарий
01.07.2021 14:43 Ответить
А он первый начал!
показать весь комментарий
01.07.2021 21:18 Ответить
Сравнение так себе.. Практически тоже можно тогда сказать и о Польше...Часть общей истории, память, соседство , у кого то и родственники ( особенно сейчас), общая победа над фашизмом, общие трагедии .
показать весь комментарий
01.07.2021 11:47 Ответить
и о Балтийских странах-бывших союзных республиках.
показать весь комментарий
01.07.2021 11:49 Ответить
разве польские власти рассказывают что они с украинцами один народ?
показать весь комментарий
01.07.2021 13:28 Ответить
Немного во Львове рассказывают, да. Но без образования народных республик.
показать весь комментарий
01.07.2021 17:32 Ответить
Це кажуть польські націоналісти, а офіційна Варшава не має ніяких претензій на наші землі
показать весь комментарий
01.07.2021 19:11 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/4083040.html Но всё таки рейтинг падает

Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3161
показать весь комментарий
01.07.2021 11:53 Ответить
Графити жителей Киевской Руси на стенах Софийского собора в Киеве уже давно подтвердили что языком Руси был старо-украинский. На современный русский язык Руси похож как древние Римляне из Дакии на ромов закарпатья.
показать весь комментарий
01.07.2021 12:12 Ответить
Да....!! Так опускаться Зеленскому перед путиным!! уже дальше не куда!! Скорее бы он уже ушёл бы , или его ушли бы!!
показать весь комментарий
01.07.2021 12:45 Ответить
Хороший текст. Особенно на фоне нового закона о ДБР ..практичеки аналогичного рашскому. Особенно на фоне подарка х**лу в виде избегания санкций Морского трибунала и подарка 28 вагнеровцев... особенно на фоне заявы про "упарвляемую демократию в УКраине"
Называется : А вы можете так сп3.14ть, что муха с губы не взлетела ?
показать весь комментарий
01.07.2021 12:54 Ответить
З ЧАСІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (земля йому не пухом) ПОЧИНАЄТЬСЯ

ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ МОСКОВІЄЙ/ РОСІЄЙ. БІЛЬШЕ 300 РОКІВ УКРАЇНА БУЛА
ПІД ПРЯМОЮ ОКУПАЦІЄЙ МОСКВИ


Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5730
показать весь комментарий
01.07.2021 13:06 Ответить
За 4 століття змінились лише гаджети
показать весь комментарий
01.07.2021 14:52 Ответить
а чем тебе Хмельницкий не угодил? или ты веришь в бред совковых историков про т.н. Переяславску Раду? смотря на то, как они крутят и вертят своими словами сейчас, веры официальной версии истории московии просто ноль.
показать весь комментарий
01.07.2021 21:36 Ответить
Як скажеш Лахта, Хмельницкий для Московії це герой.
показать весь комментарий
01.07.2021 21:45 Ответить
Превратил свободную страну в стадо крепаков.
показать весь комментарий
01.07.2021 23:05 Ответить
Путин или дурак,или прикидывается!
показать весь комментарий
01.07.2021 14:34 Ответить
Скорей таки дурак. Очумел от безграничной, бесконтрольной власи и от постоянного жоповылизывания подданых. Послушайте его, когда он без бумажки говорит - жлоб малообразованный и не больше.
показать весь комментарий
01.07.2021 15:38 Ответить
Він навіть не розуміє відмінність між народом (росіяни, британці, латиняни) та нацією (українці, англійці, шотландці, ірландці)... Тьху.
показать весь комментарий
01.07.2021 14:50 Ответить
о том что УКРАИНА не россия написал еще кучма --- папа украинской олигархии --- и нищетой наш народ должен благодарить эту мразину кучму -- он просто роздал заводы фабрики и пароходы своим родичам и холуям -- пинчукам. медведчукам . сукисам . шуфричам ЗАДАРОМ . КАКАЯ РАЗНИЦА ГДЕ ЖИТЬ В НИЩЕТЕ в УКРАИНЕ ИЛИ В бензоколонке --- у них путин 25 лет ***** -- унас кучма 10 лет был ***** . янукович три года . ющенко пять лет --- шимпан-зе уже два года --- кому ***** нужны пенсионеры или бюджетники с их проблемами если 30 лет наша власть обслуживает олигархов . которые заводят в раду целые фракции ********** для своего обогащения --- лимон баксов роздал калломойский ..слугам народа.. на выходе миллиард . а зельцман на уши нищему народу очередное рнбо покажет
показать весь комментарий
01.07.2021 15:06 Ответить
"общая часть истории",- Российский совок Зеленский верит в "общую историю", правильно колониальной истории. Империя забирала из Украины всегда все лучшее, лучших людей а кто не хотел тех просто истребили.

"Общая история" это десятки миллионов уничтоженных украинцев, это запрет украинского языка и культуры. И это с 1654 года, когда россия еще называлась московией.
показать весь комментарий
01.07.2021 15:38 Ответить
"..желто-голубой флаг, - Зеленский"

А не сине-желтый флаг у Украины?
показать весь комментарий
01.07.2021 16:26 Ответить
Жовто-Блакитний! В переводе на русский желто-голубой!
показать весь комментарий
01.07.2021 16:51 Ответить
Зебіл тупий! Як воно може говорити щось про Україну нормального після пісюна по роялю, жартів та іншого, не вірю ніодному слову. Косить під нашого Пороха, та не вийде! Чому не згадав все, та не сказав як було насправді, щоб зразу все зрозуміло стало де він тоді був, просрав всю міжнародну політику. Кловун, шмаркля, нелох, малорос, воно, ідійот, наркоман. Понавибирали зебіли тупі, недолюди.
показать весь комментарий
01.07.2021 16:50 Ответить
Гей, пане, янелох, як там план по стриманню вогню?
Що по вагнерівцям?
показать весь комментарий
01.07.2021 17:24 Ответить
Змонтували плівки - вийшло, що то Порошенко Луку попередив
показать весь комментарий
01.07.2021 17:42 Ответить
Та не вийде! Він же з такою гордістю сказав, що то він!
показать весь комментарий
01.07.2021 17:55 Ответить
Представляю как кацапню от такого попердолит, сейчас это будет на всех каналах у всех киселёвых )))))
показать весь комментарий
01.07.2021 17:32 Ответить
Зеля класно тролить путю))
показать весь комментарий
01.07.2021 18:00 Ответить
вова, ты следующий презедент этой больной страны - трахай и бреши, сдавай украинских военных, не обращай внимания на гибель военных на линии где нет войны - ну сами виноваты - там же братья. Рейтинг - больше чем у всех.
показать весь комментарий
01.07.2021 18:05 Ответить
Украинцы и россияне - один народ", - Зеленский

Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 756
показать весь комментарий
01.07.2021 19:11 Ответить
Непогана спроба трольнути русню і показати патріотам, що він свій, але ні, ми всі знаємо який він у середині )
показать весь комментарий
01.07.2021 19:13 Ответить
Господи, что он плетет!...
показать весь комментарий
01.07.2021 19:57 Ответить
Врежте ему кто ни будь
показать весь комментарий
01.07.2021 20:08 Ответить
Ой дебил, получается если допустим Россия захватит Украину и будут висеть российские флаги и ходить рубль то мы тут же станем одним народом.
показать весь комментарий
01.07.2021 20:27 Ответить
Этот идиот путает народ и государство. Мы уже не раз были под одним флагом и одной валютой но как были разными народами так и остались.
показать весь комментарий
01.07.2021 20:32 Ответить
УКРАЇНА ЦЕ КИЇВСЬКА РУСЬ, А РОСІЯ ОРДА.
показать весь комментарий
01.07.2021 21:10 Ответить
Это оно пыталось шутить?
показать весь комментарий
01.07.2021 22:39 Ответить
Українці та росіяни точно не один народ. Були б одним народом, то в Москві ходили б гривні, а над Держдумою майорів жовто-блакитний прапор, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6954
показать весь комментарий
01.07.2021 23:23 Ответить
кончена...
показать весь комментарий
01.07.2021 23:35 Ответить
стоп, а как же - какая разница? зеля ты шо там перегрелся? патриотом стал внезапно?
показать весь комментарий
01.07.2021 23:30 Ответить
Ну, не кончена. Це звичайний ворог.
показать весь комментарий
06.07.2021 18:55 Ответить
кремлёвские крысы отгрызли у нас часть тела по - живому,
и, после этого, они хотят, чтобы мы не корчились от боли, а улыбались, потому что ведь
часть тела - находится в их крысином желудке, и переваривается...и этот процесс - нас объединяет, в "адиннарот"

****** какая логика...
показать весь комментарий
01.07.2021 23:34 Ответить
причому прапор чи герб головне мізки а в мордорі там їх нема
показать весь комментарий
01.07.2021 23:51 Ответить
зеленоглазе скажи - путін вбивця!
показать весь комментарий
01.07.2021 23:57 Ответить
андрофак болотный, славянину не брат и ни разу не родственник, так же как Улус московский ни разу не Русь киевская...
показать весь комментарий
02.07.2021 02:21 Ответить
Мордва,Мокша,меря,чудь и прочите народы обосранной Богом РАБссии ,а типа типа Угро-фины даже понятия не имели до 19 века что есть рюсскае наречие и словарик Немца Даля... а паєт Пюшкин в письме Вяземскому каже... чтож ті братан не знаешь болгарский язіК...,віучи немедля...
показать весь комментарий
02.07.2021 05:35 Ответить
Ответ прост ..Хмырь Мавзолейный Северный поток введет не для братского народа Украины,не говоря о Турецком и прочих потоках....Хряк КГБшный агент Гитлера и НАТО,а договор Молотов-Риббентроп главнее всего на Свете для Срани РАБссиянской....сЦарица Екатерина приказала Путлеру... Путлер боицца немецких Шлюх
показать весь комментарий
02.07.2021 05:41 Ответить
Что ж, вова наконец-то начал говорить и правильные вещи тоже.
Только не с фашистами мы боролись, а с нацистами. Распространённая пост-совковая ошибка...
показать весь комментарий
02.07.2021 06:36 Ответить
Что это Бубочка вдруг так прозрел по поводу Москвы
Почему -то ему не мешало жить и работать в Москве.
Да и сейчас получать ройялти от Расеи за свои говнофильмики
показать весь комментарий
02.07.2021 07:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 