Singularity University с 1 сентября сделает свой образовательный контент доступным всем школам и вузам Киева, - экс-советник Зеленского Новиков

Флагманский образовательный контент Singularity University, адаптированный под аудиторию 14+ лет, будет доступен всем школам и вузам города Киева, а в скором будущем всей Украины. С августа также стартуют регулярные бесплатные курсы для учителей и преподавателей Киевских учебных заведений. Кроме того, стартует Impact инициатива ROLE MODEL, в рамках которой ведущие мировые предприниматели и звёзды шоу-бизнеса будут делиться своим опытом с украинскими школьниками и студентами в формате живых вебинаров и лекций.

Об этом рассказал экс-советник Зеленского Игорь Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с 1-го сентября 2021 года флагманский образовательный контент Singularity University, адаптированный под аудиторию 14+ лет будет доступен ВСЕМ ШКОЛАМ и ВУЗам города Киева (а в скором будущем – всей Украины). Наша задача – в течение учебного года 2021-2022 за 10 академических часов в доступной, интересной и развлекательной манере дать школьнику или студенту полное базовое понимание новых технологий, социальных трендов, актуальных в будущем профессий и основ предпринимательства, а после – предоставить онлайн платформу для углубленного изучения и обновления полученных знаний и навыков", - рассказал он.

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Новиков отметил, что все офлайн лекции и онлайн контент, включая доступ к онлайн платформе также будут открыты для родителей и учителей с 1-го сентября.

"С августа 2021 года мы также запускаем регулярные бесплатные курсы для учителей и преподавателей Киевских учебных заведений. Кроме этого, сообщество SingularityU Kyiv ведёт переговоры с несколькими телеканалами, а это означает, что в ближайшем будущем ВСЕ ВВОДНЫЕ ПРОГРАММЫ по технологиям, социальным трендам и навыкам, а также многое другое будет доступно всем желающим зрителям на ТВ и в YouTube. Также, совместно с Blackshield Capital (огромная благодарность за совместную визию, дружбу и партнёрство - Максим Корецкий), мы запускаем Impact инициативу ROLE MODEL, в рамках которой ведущие мировые предприниматели и звёзды шоу-бизнеса будут делиться своим опытом с Украинскими школьниками и студентами в формате живых вебинаров и лекций. Первый вебинар в рамках Role Model запланирован на 1-е сентября 2021", - добавил Новиков.





