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Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества - исторический выбор Украины, - Зеленский

Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества - исторический выбор Украины, - Зеленский

Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества являются историческим выбором Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Украина, как и любое суверенное государство, самостоятельно выбирает, как обеспечивать реализацию собственных национальных интересов. Особенно с точки зрения безопасности. Это не подлежит сомнению", - сказал он.

Комментируя слова президента России об "освоении Украины иностранными контингентами", Зеленский назвал их "навязчивой идеей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы и россияне точно не один народ. Были бы одним народом, то в Москве ходили бы гривни, а над Госдумой висел желто-голубой флаг, - Зеленский

"Если говорить объективно, то все форматы учений, которые происходят с участием наших партнеров, проработаны не сегодня и не вчера. Например, учения "Sea Breeze" проводятся еще с 1997 года. Разве можно в этом использовать термин "военное освоение"? Это очень странно. Потому что - это об историческом выборе Украины", - добавил президент.

"Но еще раз повторю: ключевое - субъектность государства, а Украина точно является субъектом глобальной политики, отличается четким пониманием своих интересов, потребностей и активной позицией по отстаиванию этих интересов", - отметил он.

Отвечая на вопрос, "почему, по его мнению, тема НАТО постоянно вызывает резкую реакцию официальной Москвы? ", президент ответил, что "это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает".

"Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф", - подытожил он.

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Топ комментарии
+2
Чим більше робить шкоди державі, тим голосніше співає патріотичних пісень, пліснява зелена.
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01.07.2021 09:25
+1
Угу, і зарплата вчителям по $4к.
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01.07.2021 09:23
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Угу, і зарплата вчителям по $4к.
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01.07.2021 09:23 Ответить
Чим більше робить шкоди державі, тим голосніше співає патріотичних пісень, пліснява зелена.
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01.07.2021 09:25 Ответить
Только к сожалению пока это не выбор ЕС и НАТО,нами просто играют как пешкой на политической шахматной доске.Нас можно было принять только за то что все НАТО из-за нашей войны полностью перевооружилось и подняло ВПК своих стран.
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01.07.2021 09:25 Ответить
Эта статья как то связана с тем что вчера в Одессе накрыли крупную партию кокаина?
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01.07.2021 09:30 Ответить
Надо говорить с европейцами откровенно называя вещи своими именами и не стесняться объяснить ,что Украина имеет полное право на восстановление ядерного статуса .
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01.07.2021 09:30 Ответить
Пиписька не выросла.
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01.07.2021 11:32 Ответить
Янык тоже так говорил, пока не дошло дело к подписанию соглашения с ЕС.
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01.07.2021 09:31 Ответить
Особенно это касается уровня ЗЕкоррупции и разворовывания бюджетных средств. такого лицемерия я не ждал даже от Зели.
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01.07.2021 09:31 Ответить
Это называется "говорю одно, а делаю наоборот"
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01.07.2021 09:43 Ответить
Язиком говорить правильні слова, тільки робить все навпаки.
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01.07.2021 10:02 Ответить
Ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества - исторический выбор Украины

Странно.
Почему же тогда ЗЕ делает все для того, чтобы "интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества" точно не состоялись?

Не. Если принять во внимание, что ЗЕ действует нифига не в интересах Украины, то какраз все понятно.
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01.07.2021 11:32 Ответить
 
 