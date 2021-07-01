Кулеба о ситуации с "Северным потоком-2": Байден хочет восстановить отношения с Европой, а Путин сидит в тени и кайфует

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в настоящее время ситуация с "Северным потоком" выглядит плохо, но Украина борется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об сообщил в интервью изданию Лига.

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли шанс, что после того, как США и Байден дали "Северному потоку" зеленый свет, этот проект не заработает в ближайшие год-два, Кулеба сказал: "Ну, это как в футболе. Ты проигрываешь на 89-й минуте. Есть ли шанс, что ты выиграешь в этой игре?... Шанс всегда есть. Вопрос в том, что ты а) должен не сдаваться и б) играть лучше оппонента".

"Что главное мы упускаем? "Северный поток-2" – это проект, который ссорит и разъединяет всех. Это не только украинская проблема. В Америке конфликт из-за "Северного потока", в ЕС – тоже. Фактически единственные, кого "Северный поток-2" объединяет – это Россия и Германия.

Второй момент. "Северный поток" – это чисто политическая история, в которую уже вбухано безумное количество денег. И когда такие деньги лежат на столе, безусловно, ты не можешь решить вопрос исключительно политическим путем. Слишком большие финансовые обязательства и большие финансовые последствия политического решения все остановить. Это тоже нужно учитывать.

"Северный поток-2" должен был быть запущен еще в 2019 году. Все говорили: вам конец. А он все не запускается и не запускается

И мы поехали на газовые переговоры в Минск в 2019 году с сильной переговорной позицией. Плюс газопровод – это не кран, где ты его открыл и вода потекла, все заработало. Это очень сложные процедуры сертификации, ввода в эксплуатацию. Каждая из этих процедур дает возможность сдержать проект от воплощения", - сообщил глава МИД.

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Кулеба отметил, что сейчас ситуация выглядит плохо, но Украина продолжает бороться.

Говоря о том, почему Байден так сделал, министр сказал: "Потому что новая администрация тогда посмотрела на Северный поток-2 исключительно через призму своих отношений с Германией. Одна из миссий Байдена – это как раз восстановление отношений с Европой".

"А Россия сидит в тени и кайфует. Потому что в действительности главным политическим и экономическим бенефициаром этого проекта является РФ. Это – очень сложная комбинация различных интересов", - добавил Кулеба.

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Напомним, ранее сообщалось, что результаты переговоров по "Северному потоку-2" между Германией и США появятся к августу.

До этого стало известно, что США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2".