Я готов встретиться с Путиным, если его интересует решение кризисных вопросов. Подготовка к этому непростому матчу продолжается, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для решения кризисных вопросов в украино-российских отношениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Готов я встретиться и с президентом Путиным - если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России. В любом случае, подготовка к этому непростому матчу продолжается", - отметил он.

Зеленский также напомнил, что для решения ряда стратегических вопрос внешней повестки в ближайшее время состоятся его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом.

"...уже 12 июля состоится моя личная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. В конце июля будут прямые переговоры с президентом США Джо Байденом", - отметил глава государства.

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