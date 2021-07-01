Я готов встретиться с Путиным, если его интересует решение кризисных вопросов. Подготовка к этому непростому матчу продолжается, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для решения кризисных вопросов в украино-российских отношениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Готов я встретиться и с президентом Путиным - если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России. В любом случае, подготовка к этому непростому матчу продолжается", - отметил он.
Зеленский также напомнил, что для решения ряда стратегических вопрос внешней повестки в ближайшее время состоятся его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом.
"...уже 12 июля состоится моя личная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. В конце июля будут прямые переговоры с президентом США Джо Байденом", - отметил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Ой, і дебіііііллл...
----------------------------------------
ху*йло уже 10 раз сказал, что не хочет его видеть, но вовочка упорно лезет целоваться...
***** дзюдоист
а ты шашист максимум в "чапая" играть умеешь и то не руками
ты провалил всю внешнюю политику страны. скот зеленожопый
заглянути влизнути дупу *******.
На каких же идиотов это рассчитано!
Путин будет решать проблемы, которые сам и создал...
??????????????Что зеля курит?Похоже, что-то очень забористое???????????????????
ті хто за нього голосував, напевно, дуже гордяться собою.
один мій знайомий, ім`я та прізвище називати не буду, колись бив себе в груди що він за "Зе", а зараз навіть говорити про це не хоче.
Рейтинг в бідосіка і його банди в ВР дорівнює "0", рейтинги малюють коксом і ще якимось важким наркотиком.