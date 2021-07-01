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Байден (2764) Зеленский (19056) Меркель (2090) путин (30484) россия (93015)

Я готов встретиться с Путиным, если его интересует решение кризисных вопросов. Подготовка к этому непростому матчу продолжается, - Зеленский

Я готов встретиться с Путиным, если его интересует решение кризисных вопросов. Подготовка к этому непростому матчу продолжается, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для решения кризисных вопросов в украино-российских отношениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Готов я встретиться и с президентом Путиным - если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России. В любом случае, подготовка к этому непростому матчу продолжается", - отметил он.

Зеленский также напомнил, что для решения ряда стратегических вопрос внешней повестки в ближайшее время состоятся его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом.

"...уже 12 июля состоится моя личная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. В конце июля будут прямые переговоры с президентом США Джо Байденом", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины", - Зеленский

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Топ комментарии
+17
Заметил странную закономерность. Как только накрывают крупную партию наркотиков, это чучело, начинает давать неадекватные интервью. Вчера в Одесском порту пограничники обнаружили в контейнере с бананами кокс а сегодня его разрывает. Совпадение? Не думаю!
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01.07.2021 09:40
+15
Зебіл-клоун, ***** цікавить наша повна капітуляція та наше повернення в статус колонії касапії, невже ти цього ще не втямив?
Ой, і дебіііііллл...
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01.07.2021 09:41
+14
о каком матче он говорит, чем он может на него надавить кроме как просить?
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01.07.2021 09:39
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о каком матче он говорит, чем он может на него надавить кроме как просить?
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01.07.2021 09:39 Ответить
Мерзопакостный иуда ! И ПОЗОР , И ВОЙНА ! Никак не успокоится , так и лезет со своим умишком «по-середине» договориться!
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01.07.2021 10:20 Ответить
Заметил странную закономерность. Как только накрывают крупную партию наркотиков, это чучело, начинает давать неадекватные интервью. Вчера в Одесском порту пограничники обнаружили в контейнере с бананами кокс а сегодня его разрывает. Совпадение? Не думаю!
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01.07.2021 09:40 Ответить
зелох действительно думает что куйло волнует решение кризисных вопросов которые он сам и создал? разве что он хочет чтобы ему все забыли и простили... тогда зе полный даун
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01.07.2021 09:40 Ответить
само зе хочет все забыть и простить оккупантам и предателям
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01.07.2021 10:03 Ответить
Чтобы спокойно с киркоровым в лифте тра…
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01.07.2021 10:22 Ответить
Зебіл-клоун, ***** цікавить наша повна капітуляція та наше повернення в статус колонії касапії, невже ти цього ще не втямив?
Ой, і дебіііііллл...
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01.07.2021 09:41 Ответить
Вот этим зеледент и опасен. Чемпион борьбы с короной с помощью высадки деревьев и укладки асфальта может не моргнув глазом объявить капитуляцию Украины своей очередной чемпионской победой в "матче" с срасеей. Хотя в этом "матче" его роль видится разве что в виде мяча.
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01.07.2021 09:50 Ответить
Який нафіг може бути матч якщо ЗЄ грає в команді Ху????!!!!
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01.07.2021 09:41 Ответить
Ху.ло уже заявил, что не будет никаких контактов и встреч, а Зеля все пыжится, важности набирает.
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01.07.2021 09:41 Ответить
Это для биомассы верящей , что «хуже не будет « ,» одиннарот» , «какая разница» , «мир в глазах «
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01.07.2021 10:25 Ответить
Та хай с ****** черви трупные встречаются говорить с этим ****** должны либо следаки в Гааге ,либо психиатры в дурдоме ...
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01.07.2021 09:42 Ответить
Вторая серия. Краткая содержание первой: в глаза Путину заглянул. Пустота. Теперь очередь заглянуть Путину между ног. В начале третьей серии станет понятно, чем закончилась вторая. Интрига сохраняется...
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01.07.2021 09:45 Ответить
Но это уже будет кино с рейтингом NC-17.
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01.07.2021 10:02 Ответить
Ты же "шутил" про Украину, помнишь? Что она готова в любой позе и в любом месте? Так вот, дурачок маланский, теперь ты прочувствуешь эту шутку на себе.
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01.07.2021 09:48 Ответить
Какой у него кризис, он агрессор
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01.07.2021 09:49 Ответить
а как хочетса вернутса, ах как хочетса залізнутса...у вовині глаза
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01.07.2021 09:51 Ответить
Да, такого не было, при Зеленском мы в четверти финала, так что, матча с Путиным он не боится. Предыдущие только завидуют.
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01.07.2021 09:52 Ответить
та говори уже прямо . только благодаря Зеленскому мы в четверть-финале . одному ему должны быть благодарны за это . а не боится потому что знает что ничего не будет ни хорошего ни плохого . встретятся и разъедутся . ну еще пофоткаются . все все результаты встречи
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01.07.2021 10:05 Ответить
мндя матчь в очко
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01.07.2021 09:56 Ответить
Беспросветный кретин.🥴
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01.07.2021 09:58 Ответить
Встреча если и будет, то хоть куда! Вот интересно, кто победит кролик или анаконда?
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01.07.2021 10:00 Ответить
решить там ничего не получится . думаю Зельке просто хочется побыть в центре внимания ну и фоточек наделать
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01.07.2021 10:00 Ответить
43 х лет от роду
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01.07.2021 10:03 Ответить
епік матчь/// - ***** vs Брехло
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01.07.2021 10:06 Ответить
Нαχερ он тебе нужен ?
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01.07.2021 10:06 Ответить
Степа старался что-то припомнить, но припоминалось только одно - что, кажется, вчера и неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день, и ровно в полдень, придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: «Нет, нет, меня не будет дома!» - а Степа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму да и приду!»

----------------------------------------
ху*йло уже 10 раз сказал, что не хочет его видеть, но вовочка упорно лезет целоваться...
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01.07.2021 10:07 Ответить
***** набиває собі ціну, щоб зюзя смачніше поцілував його в дупу.
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01.07.2021 11:28 Ответить
ху*йло вже давно оголосив ціну - капітуляція і це не обговорюється
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01.07.2021 11:36 Ответить
теперь ясно зачем вавка грудь побрил и наверное не только грудь
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01.07.2021 10:09 Ответить
от дурко зеленый.... он готов к встрече и компромиссам... пуйлу компромиссы не нужны, он хоет все... и нам - украинцам, компромиссы с кремлевским врагом не нужны... - думай... те, панэ Владимир.
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01.07.2021 10:10 Ответить
"матчу" угу

***** дзюдоист
а ты шашист максимум в "чапая" играть умеешь и то не руками
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01.07.2021 10:10 Ответить
тебя чудо к меркель зовут чтобы озвучить что ты отдашь за гарантию транзита.
ты провалил всю внешнюю политику страны. скот зеленожопый
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01.07.2021 10:11 Ответить
До Меркель звуть ваву чисто для галочки, щоб не казали, що за Україну вирішують без України. 15 липня Меркель їде в США, після неї Байден покликав до себе зюзю, щоб поставити його перед фактом про прийняте рішення.
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01.07.2021 11:37 Ответить
когда уже он закончиться навсегда эта гнусявая мразина?
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01.07.2021 10:17 Ответить
"Я готов целовать песок,по которому ты ходииилааа"
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01.07.2021 10:19 Ответить
Він не тільки "готов целовать песок", зюзя два роки плазує і принижується, щоб заглянути в лизнути дупу *******.
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01.07.2021 11:40 Ответить
- Давно меня под лавку не загоняли. С Путиным, что ли встретиться ...?
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01.07.2021 10:21 Ответить
Должен признать, что у нас президент полный идиот. Для роли клоуна это плюс, но для президента и страны - это катастрофа.
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01.07.2021 10:23 Ответить
Так запили відосик про стадіон і ***** сам буде происити зустрічі з тобою
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01.07.2021 10:23 Ответить
http://www.ostro.org/general/society/news/614614/ Зеленский видит в российском обществе ожидание прекращения агрессии против Украины , что за такие глаза у пана Зеленского? Кремлёвскому Фюреру нужна вся Украина, кочевой народ московской Орды имея у себя большое жизненное пространство лезет к соседям на чужое, что там в Орде можно видеть положительного, просто если посмотреть то веками украинский народ был и есть крепостным народом на своей земле , а еврейская, греческая и др общины живут при любой власти
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01.07.2021 10:23 Ответить
Господи!
На каких же идиотов это рассчитано!
Путин будет решать проблемы, которые сам и создал...
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01.07.2021 10:38 Ответить
если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, Источник: https://censor.net/ru/n3274427

??????????????Что зеля курит?Похоже, что-то очень забористое???????????????????
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01.07.2021 10:51 Ответить
какой "матч", лошара? может еще летний кубок КВН ?
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01.07.2021 10:54 Ответить
Он готов встретиться с путиным..который с ним встречаться не хочет... Но он готов... А путин не хочет...но он всё равно готов.... Чем-то напоминает гарем... не ?
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01.07.2021 11:11 Ответить
це чучало горохове щось таке меле, що на голову не налізає.
ті хто за нього голосував, напевно, дуже гордяться собою.
один мій знайомий, ім`я та прізвище називати не буду, колись бив себе в груди що він за "Зе", а зараз навіть говорити про це не хоче.
Рейтинг в бідосіка і його банди в ВР дорівнює "0", рейтинги малюють коксом і ще якимось важким наркотиком.
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01.07.2021 11:15 Ответить
вовОчко-проктолог не залишає мрії зазирнути ******* в дупу..
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01.07.2021 11:25 Ответить
Проктолог недоделанный мечтающий посмотреть Х***лу в шоколадный глаз. Ху***ло тобой жопу вытрет и отправит делать домашнее задание по подготовке капитуляции Украины. Такими заявлениями ты убиваешь наших людей на фронте, гнида.
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01.07.2021 11:40 Ответить
Зустріч відбудеться тоді, коли зюзя виконає повністю домашнє завдання по капітуляції України. ***** поки що відмовляється від зустрічі, бо зюзя виконав завдання лише частково, а за такого стану вручати йому клейноди губернатора малоросії ***** не хоче.
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01.07.2021 11:45 Ответить
А ты позвони и спроси его Только задай ему предварительно несколько вопросов. 1) Вы вернете Крым и Севастополь Украина ( так как это наша территория) 2) Вы уберетесь из Донбасса и не будите мешать его деоккупации без всяких надуманных требований ( это наша территория и мы уж как то сами разберемся,) 3) Вы прекратите ставить палки в колеса Украине по поводу вступления в НАТО и ЕС. 4) вы перестанете лезть в наши внутренние дела в вопросах о языке, религии, обучения, истории, коренных народов и т.д 5) вы покинете базу ВМФ в Севастополе в связи с нарушением договора об аренде.6) вы прекратите практику выдачи российских паспортов на территории Украины, тем боле что это у нас по сути запрещено 7) вы выплатите компенсацию за моральный, экономический и т.д. ущерб Украине нанесенный вашими действиями Предварительно вполне хватит этих 7 вопросов. Думаю задать их хватит и по телефону от 5 до 10 минут. Как и получить на них "однозначный" ответ в виде НЕТ. Ну вот и поговорили. А до решения этих вопросов " встречаться" не имеет ни какого смысла. ( и даже вредно и опасно).
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01.07.2021 12:32 Ответить
да, тебе, в очередной раз вчера дали понять, что твои кризисные вопросы и его кризисные вопросы совершенно разные.
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01.07.2021 13:21 Ответить
Так Письков раз пятнадцать найвэлычнишому сказал-"Крым не обсуждаем, по Донбассу- иди к Пушылину", но найвэлычнишый упрямо стремится заглянуть в рот Путину. А обсуждать шо он собираецца? Продажу сериалов на территории РФ?
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02.07.2021 00:00 Ответить
 
 