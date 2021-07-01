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Новости Агрессия России против Украины
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Великобритания (4722) корабль (2015) Крым (26005) путин (30484) россия (93015) США (24852) Черное море (1437) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба считает, что Путин в инциденте с эсминцем Defender хотел показать свою силу: "жахнем, если захотим", и сыграть на повышение ставок

Кулеба считает, что Путин в инциденте с эсминцем Defender хотел показать свою силу:

Украина предупредила НАТО, что Россия хочет установить контроль в Черном море и играет на повышение ставок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, зачем РФ устроила провокацию против корабля НАТО – британского эсминца Defender.

"Это попытка России показать свою силу и сыграть на повышение ставок", – считает министр. По его словам, заявление об обстреле военного корабля – это почти акт агрессии. Но британцы отреагировали красиво и элегантно, сыграв на понижение ставок.

Кулеба говорит, что инцидент в Черном море – это не единичный эпизод. Путин хотел показать две вещи, уверен он: "Первая – мы жахнем, если захотим. И вторая – создать ситуацию, в которой другая сторона вынуждена или повышать ставки, а это выгодно России, или демонстрировать, что она не настолько решительная и жесткая, как Москва".

Любое обострение, которое устраивает Россия, укладывается в эту логику, объясняет он.

На вопрос, почему Альянс до сих пор не сформировал стратегию поведения в черноморском регионе, Кулеба ответил: "Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, что если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе".

По его словам, у России стратегически выгодное положение в оккупированном Крыму. И очень важно, чтобы "Черное море не повторило судьбу Азовского".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин об инциденте с эсминцем Defender вблизи Крыма: Это была провокация британцев и американцев

К полномасштабному столкновению с НАТО в Черном море Россия не готова, уверен министр иностранных дел: "Признаков самоубийства, суицидального синдрома я в России не вижу. … Они понимают, что в противостоянии с НАТО в целом они не имеют шансов на успех".

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем
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Топ комментарии
+4
Неплохо было бы , что корабли стран - союзниц Украины сделали ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ В МАРИУПОЛЬ , чтобы рашка прекратила делать из Азово собственное озеро
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01.07.2021 10:09
+4
Надо поставить рашку на место , чтобы прекратила монополизировать Чёрное море , а для этого нужны морские базы НАТО в Грузии и Украине.

Если кацапов не остановить, то они и Средиземное море начнут считать своим личным озером . Ползучая аннексия .
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01.07.2021 10:12
+2
Кулеба говорит, что инцидент в Черном море - это не единичный эпизод. Путин хотел показать две вещи, уверен он: "Первая - мы жахнем, если захотим. И вторая - создать ситуацию, в которой другая сторона вынуждена или повышать ставки, а это выгодно России, или демонстрировать, что она не настолько решительная и жесткая, как Москва".

Кацапы просто обосрались, а Путя брехал, по своему обыкновению, стараясь представить инцидент в выгодном для себя свете перед кацапами. А глупый Кулеба такими заявами, принимая всерьёз кацапскую версию событий, подыгрывает ихнему Вове.
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01.07.2021 10:04
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З.Ы. ЗАЧОТ еще в том, что так называемый МИД РФ слезно просит британцев оплатить ремонт 2-х сторожевых судов, которые гнались за "Дефендером", крейсерская скорость у которого 29 узлов, а у вундервафель Обнуленыша - 21. Конец был немного предсказуем.
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01.07.2021 10:09 Ответить
квартальний міністр закукурікав.
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01.07.2021 10:02 Ответить
Кулеба говорит, что инцидент в Черном море - это не единичный эпизод. Путин хотел показать две вещи, уверен он: "Первая - мы жахнем, если захотим. И вторая - создать ситуацию, в которой другая сторона вынуждена или повышать ставки, а это выгодно России, или демонстрировать, что она не настолько решительная и жесткая, как Москва".

Кацапы просто обосрались, а Путя брехал, по своему обыкновению, стараясь представить инцидент в выгодном для себя свете перед кацапами. А глупый Кулеба такими заявами, принимая всерьёз кацапскую версию событий, подыгрывает ихнему Вове.
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01.07.2021 10:04 Ответить
100%. Кацапи виступали в ролі цуцика обгавкуючого проїхавший автомобіль.
Кулєба -корисний кацапам ідіот.
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01.07.2021 10:10 Ответить
Кулебе даже не доложили, что самолёты были без боеприпасов.
Так что не "жахнем", а понты от бессилия.
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01.07.2021 10:06 Ответить
Неплохо было бы , что корабли стран - союзниц Украины сделали ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ В МАРИУПОЛЬ , чтобы рашка прекратила делать из Азово собственное озеро
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01.07.2021 10:09 Ответить
Надо поставить рашку на место , чтобы прекратила монополизировать Чёрное море , а для этого нужны морские базы НАТО в Грузии и Украине.

Если кацапов не остановить, то они и Средиземное море начнут считать своим личным озером . Ползучая аннексия .
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01.07.2021 10:12 Ответить
Есть решение о постройке базы ВМФ в Очакове и Бердянске , дело за реализацией проекта .
А украинские базы смогут на постоянной основе принимать корабли НАТО , такова мечта .
А что будет в реале - большой вопрос . Здесь нужна политическая воля
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01.07.2021 10:25 Ответить
Реакция Европы на гопнические действия Мордора:
Кулеба считает, что Путин в инциденте с эсминцем Defender хотел показать свою силу: "жахнем, если захотим", и сыграть на повышение ставок - Цензор.НЕТ 4118
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01.07.2021 10:13 Ответить
Эсминец слегка срезал уголок украинских территориальных вод в оккупированном Крыму. Сколько можно смаковать этот случай? Он абсолютно ничего не меняет в реальности.
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01.07.2021 10:14 Ответить
он все меняет. рашка зассала открыть огонь. и весь мир это узнал
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01.07.2021 10:31 Ответить
Никто бы в этом случае не открыл огонь. Ни США, ни Израиль, ни Турция. Так как агрессивных намерений эсминец не проявлял и держал курс на выход из территориальных вод в течение считанных минут.
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01.07.2021 10:34 Ответить
израиль бы потопил любой рашкованский корабль без предупреждения
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01.07.2021 10:34 Ответить
турки сбили самолет и потопили бы корабль без промедления
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01.07.2021 10:35 Ответить
а нарушить территориальные воды сша рашка сама не рискнет
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01.07.2021 10:35 Ответить
Это всего лишь Ваше личное мнение против моего. Если бы страны топили все суда нарушители, то человечество бы давно кончилось в 3-й мировой.
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01.07.2021 10:37 Ответить
ядерное оружие и доктрина взаимного гарантированного уничтожения давно решили эту проблему
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01.07.2021 10:44 Ответить
Да. Поэтому государства 100 раз спросят, что имел ввиду нарушитель, прежде чем топить его. Может там рулевой заснул или навигация сломалась, гореть из-за этого в ядерном апокалипсисе желающих нет.
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01.07.2021 10:47 Ответить
Старі хрущовські прийоми. Коли нічим жахнути. То хоча б язиком. Щоб підвищити ставки. Хоча з ...йла гравець у "покер" ніякий. Бо - ЧМО. Хоча з Ленінграду.
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01.07.2021 12:06 Ответить
 
 