Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате лобового столкновения двух автомобилей на Николаевщине. ФОТОрепортаж
Три человека погибло, два госпитализировано, среди которых ребенок, в результате ДТП на трассе Н-14 "Кропивницкий-Николаев" в Николаевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"30 июня в 12:31 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 211 км автодороги Н -14 "Кропивницкий - Николаев" возле с. Костычи Ингульской сельской территориальной общины Баштанского района.
Выяснилось, что в результате лобового столкновения Mazda CX-9 и KIA Optima погибли водители обоих автомобилей и пассажир первого. Также пострадал пассажир KIA Optima и ребенок с Mazda CX-9", - сказано в сообщении.
С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали тела погибших водителей из искореженных автомобилей и помогли освободить травмированного пассажира.
"В тяжелом состоянии, каретой скорой медицинской помощи, мужчина был госпитализирован в Городскую больницу скорой медицинской помощи. До прибытия спасателей, в тяжелом состоянии, мальчика доставили в областную детскую больницу", - добавили в ГСЧС.
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Карета? А зимой что, сани?
Или все остальные название в наше время для вас норм, а вот карета так удивляет ? )))
Для начала почитайте в энциклопедии почему так называется.
Или в упрощённой форме в Википедии
Читайте, иногда бывает интересно, и уже не захочется писать всякую глупость
На Цензоре редактор употребляет это слово частенько...что бы придать заголовку статьи оригинальность и порадовать Гугл..