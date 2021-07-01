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Новости ДТП
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ДТП (7454) Николаевская область (2062) ГСЧС (4850)

Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате лобового столкновения двух автомобилей на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Три человека погибло, два госпитализировано, среди которых ребенок, в результате ДТП на трассе Н-14 "Кропивницкий-Николаев" в Николаевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"30 июня в 12:31 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 211 км автодороги Н -14 "Кропивницкий - Николаев" возле с. Костычи Ингульской сельской территориальной общины Баштанского района.

Выяснилось, что в результате лобового столкновения Mazda CX-9 и KIA Optima погибли водители обоих автомобилей и пассажир первого. Также пострадал пассажир KIA Optima и ребенок с Mazda CX-9", - сказано в сообщении.

Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате лобового столкновения двух автомобилей на Николаевщине 01

С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали тела погибших водителей из искореженных автомобилей и помогли освободить травмированного пассажира.

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"В тяжелом состоянии, каретой скорой медицинской помощи, мужчина был госпитализирован в Городскую больницу скорой медицинской помощи. До прибытия спасателей, в тяжелом состоянии, мальчика доставили в областную детскую больницу", - добавили в ГСЧС.

Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате лобового столкновения двух автомобилей на Николаевщине 02
Фото: сайт ГСЧС
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Топ комментарии
+9
Это как раз то, чем чревато большое строительство. Почему то при виде хорошей дороги у многих водителей возникает желание бросить вызов законам физики....
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01.07.2021 10:06
+2
Не интересно общаться, даже не смешно .
Для начала почитайте в энциклопедии почему так называется.
Или в упрощённой форме в Википедии
Читайте, иногда бывает интересно, и уже не захочется писать всякую глупость
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01.07.2021 10:20
+2
Почему так называется известно всем и без википедии...но это устаревшее название...
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01.07.2021 10:23
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Это как раз то, чем чревато большое строительство. Почему то при виде хорошей дороги у многих водителей возникает желание бросить вызов законам физики....
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01.07.2021 10:06 Ответить
каретой скорой

==
Карета? А зимой что, сани?
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01.07.2021 10:09 Ответить
Это одно из множеств названий автомобиля скорой помощи.
Или все остальные название в наше время для вас норм, а вот карета так удивляет ? )))
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01.07.2021 10:14 Ответить
А у вас есть карета? Только не скорая, а так, паприколу семью возить?
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01.07.2021 10:18 Ответить
Не интересно общаться, даже не смешно .
Для начала почитайте в энциклопедии почему так называется.
Или в упрощённой форме в Википедии
Читайте, иногда бывает интересно, и уже не захочется писать всякую глупость
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01.07.2021 10:20 Ответить
Не интересно? А шо так? Вас так удивляет слово карета?
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01.07.2021 10:22 Ответить
Меня «не удивляет» твоё мышление, по тому и не интересно. А слово «карета» , тебя удивляет а не меня.
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01.07.2021 10:26 Ответить
Размечтались, по ходу у вас все вокруг удивляются и только вам одному всё предельно ясно.
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01.07.2021 10:32 Ответить
Почему так называется известно всем и без википедии...но это устаревшее название...
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01.07.2021 10:23 Ответить
Ксттати да, при чём тут Википедия если я слышал это воушию от своей бабушки, которая 1902 года рождения и видела эти кареты живьём.
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01.07.2021 10:28 Ответить
Музычка, видосики, трескотня жены, "не едь быстро", "да нормально я еду..", "нет, это быс...AAAAAAA...."бухъъ...
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01.07.2021 10:13 Ответить
Это устаревшее название...и оно нигде практически не употребояется..
На Цензоре редактор употребляет это слово частенько...что бы придать заголовку статьи оригинальность и порадовать Гугл..
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01.07.2021 10:21 Ответить
А вот и нет, а вот и нет, это не цензор, в пресс-службе ГСЧС щелкопёрствует прямой отпрыск Пушкина и вот этим занимается, шельмец..
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01.07.2021 10:25 Ответить
Якось я був кращої думки про CX-9
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01.07.2021 11:49 Ответить
Ну вот, отвыкли люди от приличной дороги и на тебе
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01.07.2021 12:11 Ответить
Піпец, ніхто не хотів поступитися
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01.07.2021 15:07 Ответить
 
 