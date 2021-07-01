Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект о легализации медицинского каннабиса, - нардеп "Голоса" Железняк

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк надеется, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада сможет принять за основу законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом он рассказал журналистам перед началом пленарного заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, в законопроекте есть, что дорабатывать.

"Мы доработаем его ко второму чтению и примем уже в сентябре. Мне кажется, это правильный шаг", - подчеркнул Железняк.

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Вместе с тем, он обратил внимание на то, что вокруг законопроекта существуют политические манипуляции.

"Я уже видел, как некоторые политики, и представленные в парламенте, и вне его, начали рассказывать, что это легализация наркотиков, что мы в Киеве создаем Амстердам и так далее. Но на самом деле, речь идет о медицинском каннабисе. Он у нас уже частично разрешен. Есть несколько препаратов, которые уже можно использовать в Украине. Но, давайте говорить откровенно, если препарат стоит 400-800 долларов — это правда очень дорогая цена", - заявил лидер фракции "Голос".

Отметим, что вчера комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект о медицинском каннабисе.

Напомним, 2 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5596 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.