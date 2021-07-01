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Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект о легализации медицинского каннабиса, - нардеп "Голоса" Железняк

Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект о легализации медицинского каннабиса, - нардеп

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк надеется, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада сможет принять за основу законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом он рассказал журналистам перед началом пленарного заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, в законопроекте есть, что дорабатывать.

"Мы доработаем его ко второму чтению и примем уже в сентябре. Мне кажется, это правильный шаг", - подчеркнул Железняк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады поддержал законопроект об обращении конопли в медицинских целях

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что вокруг законопроекта существуют политические манипуляции.

"Я уже видел, как некоторые политики, и представленные в парламенте, и вне его, начали рассказывать, что это легализация наркотиков, что мы в Киеве создаем Амстердам и так далее. Но на самом деле, речь идет о медицинском каннабисе. Он у нас уже частично разрешен. Есть несколько препаратов, которые уже можно использовать в Украине. Но, давайте говорить откровенно, если препарат стоит 400-800 долларов — это правда очень дорогая цена", - заявил лидер фракции "Голос".

Отметим, что вчера комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект о медицинском каннабисе.

Напомним, 2 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5596 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

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Топ комментарии
+4
чем плохо легализовать проституцию? Пусть проститутки и проституты налоги платят, проходят регулярное медобслуживание.
В Канаде давно легализовали. Но только ИНДИВИДУАЛЬНУЮ проституцию - то есть запрещены публичные дома. Таким образом спрос на удовлетворение сексуальной потребности закрыт, но нет организованных групп людей, заинтересованных во втягивании в этот бизнес новых продавцов своих тел.
Я - за. Менты сразу будут рыдать в три ручья.
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01.07.2021 11:26
+3
Продажа алкоголя приносит в бюджет бешеные деньги, убивая массу народа. Легализация каннабиса резко сократит эти доходы.
На святое покушаются, ироды!!!
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01.07.2021 11:07
+1
игорку уже легализировали - бюджет озолотился. Теперь наркоторговлю.
Ждем легализацию проституциии и заказных убийств.
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01.07.2021 10:22
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игорку уже легализировали - бюджет озолотился. Теперь наркоторговлю.
Ждем легализацию проституциии и заказных убийств.
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01.07.2021 10:22 Ответить
я тебя сильно удивлю, если открою страшную тайну:
В УКРАИНЕ ОПИУМ И МОРФИЙ ПРОДАЮТСЯ В АПТЕКАХ. В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, КАК БОЛЕУТОЛЯЮЩЕЕ.
?ТАК ЖЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬ И КАННАБИС.
Дошло? все еще нет?
ну, ок.
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01.07.2021 11:23 Ответить
смотри на легализированую клоунами игорку. Так же "легализируют" и твой канабис)
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01.07.2021 11:30 Ответить
чем плохо легализовать проституцию? Пусть проститутки и проституты налоги платят, проходят регулярное медобслуживание.
В Канаде давно легализовали. Но только ИНДИВИДУАЛЬНУЮ проституцию - то есть запрещены публичные дома. Таким образом спрос на удовлетворение сексуальной потребности закрыт, но нет организованных групп людей, заинтересованных во втягивании в этот бизнес новых продавцов своих тел.
Я - за. Менты сразу будут рыдать в три ручья.
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01.07.2021 11:26 Ответить
Ротшильды высасывают все ресурсы насухо, которые есть. Через конвертацию биомассы в наркодоллары, медицинские доллары, через вывод денег олигархами в свои банки, тарифами, захватом земли, ОВГЗ для членов своей мафии. Чтобы гоям только осталось на штаны, прикрыть голый зад, и оплатить из последних средств место на кладбище.
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01.07.2021 10:33 Ответить
Продажа алкоголя приносит в бюджет бешеные деньги, убивая массу народа. Легализация каннабиса резко сократит эти доходы.
На святое покушаются, ироды!!!
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01.07.2021 11:07 Ответить
У кацапів спеціально тримають низькі ціни на спиртне, щоб бухали і не дивилися, що там у верхах робиться.
А у нас ганджубас дозволять.
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01.07.2021 11:52 Ответить
Ганджубас майже не приводить до залежності, не руйнує печінку та сосуди, не вводить людину в стан агресії. Нєх краще ганджубас!!
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01.07.2021 12:48 Ответить
Призводить до шизофренії, раку легень, чоловічої стерильності, негативно позначається на розумових здібностях.

Останні три пункти- просто чудові для Слуґ народа. Тупими легше керувати, вимиратимуть, плюс не розмножуватимуться, звільняючи місце для представників Богообраного народу, з яких на 90% ті слуги я складаються.
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01.07.2021 14:19 Ответить
Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект о легализации медицинского каннабиса, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 5
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01.07.2021 11:08 Ответить
А легалізація медичного кокаїну буде?
І про медичний героїн не забуваємо.
Ще є медичний вінт і медичний крокодил.
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01.07.2021 11:51 Ответить
Маячню написав. Мабуть в Канаді, Штатах дурніші за тебе???
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01.07.2021 13:18 Ответить
Наркомани разом-сила.
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01.07.2021 13:57 Ответить
"Слуги Каннабиса" этого ждут не дождутся.
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01.07.2021 13:03 Ответить
Такой сєрьйознійшій вАпрос мляха-муха, а Ані затягіваютЬ, мля...
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01.07.2021 16:15 Ответить
 
 