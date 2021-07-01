Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект о легализации медицинского каннабиса, - нардеп "Голоса" Железняк
Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк надеется, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада сможет принять за основу законопроект о легализации медицинского каннабиса.
Об этом он рассказал журналистам перед началом пленарного заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, в законопроекте есть, что дорабатывать.
"Мы доработаем его ко второму чтению и примем уже в сентябре. Мне кажется, это правильный шаг", - подчеркнул Железняк.
Вместе с тем, он обратил внимание на то, что вокруг законопроекта существуют политические манипуляции.
"Я уже видел, как некоторые политики, и представленные в парламенте, и вне его, начали рассказывать, что это легализация наркотиков, что мы в Киеве создаем Амстердам и так далее. Но на самом деле, речь идет о медицинском каннабисе. Он у нас уже частично разрешен. Есть несколько препаратов, которые уже можно использовать в Украине. Но, давайте говорить откровенно, если препарат стоит 400-800 долларов — это правда очень дорогая цена", - заявил лидер фракции "Голос".
Отметим, что вчера комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект о медицинском каннабисе.
Напомним, 2 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5596 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.
Пожалуйста, подождите...
Ждем легализацию проституциии и заказных убийств.
В УКРАИНЕ ОПИУМ И МОРФИЙ ПРОДАЮТСЯ В АПТЕКАХ. В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, КАК БОЛЕУТОЛЯЮЩЕЕ.
?ТАК ЖЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬ И КАННАБИС.
Дошло? все еще нет?
ну, ок.
В Канаде давно легализовали. Но только ИНДИВИДУАЛЬНУЮ проституцию - то есть запрещены публичные дома. Таким образом спрос на удовлетворение сексуальной потребности закрыт, но нет организованных групп людей, заинтересованных во втягивании в этот бизнес новых продавцов своих тел.
Я - за. Менты сразу будут рыдать в три ручья.
На святое покушаются, ироды!!!
А у нас ганджубас дозволять.
Останні три пункти- просто чудові для Слуґ народа. Тупими легше керувати, вимиратимуть, плюс не розмножуватимуться, звільняючи місце для представників Богообраного народу, з яких на 90% ті слуги я складаються.
І про медичний героїн не забуваємо.
Ще є медичний вінт і медичний крокодил.