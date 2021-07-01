Резников об участии террористов в Нормандском формате: "Эти "зайчики" там точно присутствовать ни в каком виде не могут"

Украина не допустит участие представителей так называемых "ЛДНР" в работе Нормандского формата.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Нет, это совершенно исключено. Эти "зайчики" там точно присутствовать ни в каком виде не могут. ... На встречах политических советников нормандского формата в нынешнем квадро-составе ... четыре участника и четко понятно: посредники-модераторы - представители Германии и Франции Ян Хеккер и Эмманюэль Бон, а Дмитрий Козак и Андрей Ермак - представители сторон конфликта России и Украины соответственно", - отметил Резников.

По словам вице-премьера, Россия, конечно, может пригласить их под предлогом необходимости "проинформировать высокое собрание о своей позиции и видении процесса урегулирования", но за стол переговоров с террористами никто не сядет.

"Россияне могут хоть десять раз пригласить этих персонажей как самостоятельных игроков, но им даже никто визы не даст и въезд в страну не разрешит. Потому что они не субъектны. Я могу за многое покритиковать наших партнеров, но заверяю вас: вопрос, кто является сторонами конфликта и какая у кого субъектность, даже не дискутируется", - объяснил он.

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