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Резников об участии террористов в Нормандском формате: "Эти "зайчики" там точно присутствовать ни в каком виде не могут"

Резников об участии террористов в Нормандском формате:

Украина не допустит участие представителей так называемых "ЛДНР" в работе Нормандского формата.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Нет, это совершенно исключено. Эти "зайчики" там точно присутствовать ни в каком виде не могут. ... На встречах политических советников нормандского формата в нынешнем квадро-составе ... четыре участника и четко понятно: посредники-модераторы - представители Германии и Франции Ян Хеккер и Эмманюэль Бон, а Дмитрий Козак и Андрей Ермак - представители сторон конфликта России и Украины соответственно", - отметил Резников.

По словам вице-премьера, Россия, конечно, может пригласить их под предлогом необходимости "проинформировать высокое собрание о своей позиции и видении процесса урегулирования", но за стол переговоров с террористами никто не сядет.

"Россияне могут хоть десять раз пригласить этих персонажей как самостоятельных игроков, но им даже никто визы не даст и въезд в страну не разрешит. Потому что они не субъектны. Я могу за многое покритиковать наших партнеров, но заверяю вас: вопрос, кто является сторонами конфликта и какая у кого субъектность, даже не дискутируется", - объяснил он.

Также читайте: Резников о запрете российских оккупантов на выезд детей из ОРДО: Захват заложников в чистом виде

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и сколько раз вы покинули заседание при их участие?
нет представителя *****, сразу встаете и уходите. и делаете заявление международным сми с копией меркелю и макрону
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01.07.2021 10:20 Ответить
а кто минск2 подписал, не ,не помнишь? вот все вопросы к этому подписателю и предателю Украиныю
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01.07.2021 15:39 Ответить
Дмитрий Козак и Андрей Ермак - представители сторон конфликта России и Украины

а от Украиныhttps://censor.net/ru/n3274437 кто?
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01.07.2021 10:31 Ответить
Андрей Ермак
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01.07.2021 15:44 Ответить
Разве Россия признала себя стороной конфликта? Товарищ Резников вы можете повторять это много раз, но толку не будет.
Короче, это ещё на десятилетия.
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01.07.2021 10:51 Ответить
ничего не получится
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01.07.2021 16:49 Ответить
 
 