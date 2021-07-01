Арахамия допускает исключение из фракции "слуг народа", которые не поддержат законопроект о деолигархизации: У людей есть 5 часов, чтобы подумать
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что сегодня за законопроект о деолгархизации проголосует свыше 240 народных депутатов.
Об этом он сказал в интервью журналистам перед началом сессионного заседания, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
В то же время Арахамия отказался назвать количество депутатов "Слуги народа" которые на "сигнальном голосовании" поддержали данный законопроект.
"Я не хочу вам ничего говорить, я хочу увидеть это на табло, как Лобановский. Я считаю, что все СМИ должны опубликовать голосование, кто, как проголосует, кто выйдет пописать, кто резко сегодня заболеет - утром будет присутствовать в парламенте, а потом нет. Тогда все будет понятно", - отметил лидер фракции "СН".
Отвечая на вопрос журналистов, что будет с теми депутатами "Слуги народа", которые не проголосуют за законопроект, Арахамия отметил:" возможны отдельные случаи, по которым мы будем работать всей командой. У людей еще есть 5 часов подумать, пообщаться со своими коллегами и сформировать свою политическую позицию".
Арахамия допускает ислючение из фракции тех депутатов "СН", которые будут против принятия данного законопроекта.
Отвечая на вопрос, является ли это угрозой, он отметил: "я никому не угрожаю, это же мои коллеги, у нас с ними все нормально, но каждый депутат должен помнить, каким образом зашел в это здание, благодаря кому и что они обещали людям" - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
дуже-дуже схоже, що таки сліпий і тупий
Упоротый наглухо..😁
твої однодумці в ростові
Лучше эту фракцию олигофренов распусти, а сам застрелись,ну или пусть Юзик на тебя сядет.
в чому конкретно дії законопроекту направлені виключно проти порошенки і більш ні проти кого?
хоча... кого я питаю, відповіді ж не буде
А за неголосування по мутному закону виженуть.
Диктатура зеленої зграї.
В случае потери власти, в том числе и посредством выборов, Зелёная шмаркля с командой будет сидеть.
помилився?
Президенти точно не знають особисто всіх, кого нагороджують.
Арахамія багато реально допоміг армії
Писали, що гібридний волонтер арахамія, який колись ніби дуже допомагав армії, а зараз допускає подачу води окупантам в Крим, крутився біля Бєні.
ніякої води в Крим найближчі роки не буде
самі вигадують зраду і самі її роздувають, точнісінько як кацапи
"Арахамія згоден пустити воду в Крим в обмін на Донбас."
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/11/7240191/
Ні перший ні другий олігархами не будуть вважатись
ти або бізнесмен або політик
справедливо
ти реально така чи просто приколюєшся?
Це буде означати, що закон про боротьбу з олігархами фількіна грамота.
каломойша з ахмєтом і не рвуться обтяжувати себе особистим сидінням в Раді чи в міністерському кріслі.
Їм достатньо мати своїх прем'єрів шмигалів та депутанів у ВР.
а по факту, українці найімовірніше виберуть Зеленського ще на один термін
так що можеш готувати лижі на ростов
Статус Президент України це не пожиттєва індульгенція на злочин і не пьятерічне царювання. Злочинець повинен сидіти у в'язниці.
тому що тоді багато Західних лідерів отримають конфуз, виявиться, що вони з 2014 р віталися за руку зі злочинцем і мародером
отже вони поки що категорично проти, не будемо погіршувати з ними відносини