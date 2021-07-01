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ВР (27381) голосование (1393) законопроект (3204) олигарх (1013) Арахамия (984) Слуга народа (2620)

Арахамия допускает исключение из фракции "слуг народа", которые не поддержат законопроект о деолигархизации: У людей есть 5 часов, чтобы подумать

Арахамия допускает исключение из фракции

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что сегодня за законопроект о деолгархизации проголосует свыше 240 народных депутатов.

Об этом он сказал в интервью журналистам перед началом сессионного заседания, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В то же время Арахамия отказался назвать количество депутатов "Слуги народа" которые на "сигнальном голосовании" поддержали данный законопроект.

"Я не хочу вам ничего говорить, я хочу увидеть это на табло, как Лобановский. Я считаю, что все СМИ должны опубликовать голосование, кто, как проголосует, кто выйдет пописать, кто резко сегодня заболеет - утром будет присутствовать в парламенте, а потом нет. Тогда все будет понятно", - отметил лидер фракции "СН".

Отвечая на вопрос журналистов, что будет с теми депутатами "Слуги народа", которые не проголосуют за законопроект, Арахамия отметил:" возможны отдельные случаи, по которым мы будем работать всей командой. У людей еще есть 5 часов подумать, пообщаться со своими коллегами и сформировать свою политическую позицию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады поддержал проект закона об олигархах

Арахамия допускает ислючение из фракции тех депутатов "СН", которые будут против принятия данного законопроекта.

Отвечая на вопрос, является ли это угрозой, он отметил: "я никому не угрожаю, это же мои коллеги, у нас с ними все нормально, но каждый депутат должен помнить, каким образом зашел в это здание, благодаря кому и что они обещали людям" - подытожил он.

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Топ комментарии
+20
В первую очередь нужен закон "о деклоунизации"
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01.07.2021 10:24
+17
Почему как?? Это и есть крысы...большие зеленые крысы которые дорвались до власти с единственной целью...личное обогащение..
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01.07.2021 10:25
+11
Тищенка за жопокрутство на камеру, злосне порушення карантину, брехню в декларації, корупцію не виганяють і навіть не понижують в посаді ( він заступник голови фракції "слуг" ).
А за неголосування по мутному закону виженуть.
Диктатура зеленої зграї.
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01.07.2021 10:27
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Правила форума Совет форумчан
Скоро в СН никого не останется. Бегут как крысы с тонущего корабля.
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01.07.2021 10:22 Ответить
Почему как?? Это и есть крысы...большие зеленые крысы которые дорвались до власти с единственной целью...личное обогащение..
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01.07.2021 10:25 Ответить
ця твоя впевненість базується виключно на діях попередньої влади
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01.07.2021 10:44 Ответить
😁 Зебилушко ты тупое...два года уже у власти находится зеленое стадо...а я не слепой...и не тупой как ты..
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01.07.2021 11:01 Ответить
сумніви серйозні виникають після твоїх слів
дуже-дуже схоже, що таки сліпий і тупий
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01.07.2021 11:08 Ответить
После твоих слов любые сомнения пропадают напрочь...ты тупой и слепой зебил на все 100 процентов..
Упоротый наглухо..😁
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01.07.2021 11:12 Ответить
більшість українців такі як я, а не такі, як ти
твої однодумці в ростові
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01.07.2021 11:36 Ответить
В смысле, дебилы? А ты борзый😄
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01.07.2021 11:46 Ответить
так, у ростові більшість дебіли
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01.07.2021 11:54 Ответить
"я никому не угрожаю, это же мои коллеги, у нас с ними все нормально, но каждый депутат должен помнить, каким образом зашел в это здание, благодаря кому и что они обещали людям" - ось тобі відкрита загроза з нагадуванням того що депутат СН на думку Арахама має виконувати не прийняту перед народом присягу, а корупційні домовленості.
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01.07.2021 11:46 Ответить
тогда нужно будет объявлять о роспуске парламента
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01.07.2021 10:44 Ответить
а хто не тікає, буде сидіти
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01.07.2021 11:56 Ответить
В первую очередь нужен закон "о деклоунизации"
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01.07.2021 10:24 Ответить
об отзыве народного депутата
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01.07.2021 10:33 Ответить
Свободная страна, блин
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01.07.2021 10:25 Ответить
Демократия от Агрохимии.
Лучше эту фракцию олигофренов распусти, а сам застрелись,ну или пусть Юзик на тебя сядет.
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01.07.2021 10:26 Ответить
не поддержат АНТИПОРОШЕНКОВСКИЙ законопроект!, ни Каломойского, ни Ахметова он не касается! Давайте называть вещи своими именами!!!
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01.07.2021 10:26 Ответить
то назви
в чому конкретно дії законопроекту направлені виключно проти порошенки і більш ні проти кого?
хоча... кого я питаю, відповіді ж не буде
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01.07.2021 10:46 Ответить
Тищенка за жопокрутство на камеру, злосне порушення карантину, брехню в декларації, корупцію не виганяють і навіть не понижують в посаді ( він заступник голови фракції "слуг" ).
А за неголосування по мутному закону виженуть.
Диктатура зеленої зграї.
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01.07.2021 10:27 Ответить
А если не будут (брать - отключим газ)- Не будуть голосувати не буде конвертів
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01.07.2021 10:27 Ответить
Совсем недавно Сан Саныч Мороз казав...: Кучма, Батько української олігархії та вбивца Гонгадзе...,прошло 15 лет...,а Кучма нікуди и нє уходіл із політики..
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01.07.2021 10:28 Ответить
Измена Родине. Вот истинная причина такой почти и формулировок закона. Хотят отсечь Порошенко, с его рейтингом, медиа, весом в патриотической и националистиской среде.
В случае потери власти, в том числе и посредством выборов, Зелёная шмаркля с командой будет сидеть.
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01.07.2021 10:29 Ответить
Арахамія став гандоном за час перебування в СН
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01.07.2021 10:30 Ответить
а до того? каким он был, таким остался...
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01.07.2021 10:31 Ответить
його ж порошенко нагородив медаллю, коли був президентом
помилився?
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01.07.2021 10:59 Ответить
Хто робив подання на нагородження арахамії?
Президенти точно не знають особисто всіх, кого нагороджують.
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01.07.2021 11:06 Ответить
тобто, порошенко просто помилився? як і у випадку з Надією Савченко, для якої він особисто під фанфари і барабани і 150 відеокамер виділив президентський борт №1?
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01.07.2021 11:11 Ответить
Хто робив подання на нагородження арахамії?
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01.07.2021 11:13 Ответить
лакеї порошенко
Арахамія багато реально допоміг армії
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01.07.2021 11:19 Ответить
Прізвище "лакея" буде?
Писали, що гібридний волонтер арахамія, який колись ніби дуже допомагав армії, а зараз допускає подачу води окупантам в Крим, крутився біля Бєні.
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01.07.2021 11:41 Ответить
досить писати дурню про допускання чи недопускання води в Крим
ніякої води в Крим найближчі роки не буде
самі вигадують зраду і самі її роздувають, точнісінько як кацапи
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01.07.2021 11:51 Ответить
Це вигадка? Відео змонтоване?

"Арахамія згоден пустити воду в Крим в обмін на Донбас."

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/11/7240191/
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01.07.2021 11:57 Ответить
Есть ЮВ и есть дубинские. Видимо, голосов хватит. Но это неважно. Важно то, что это все чушь, которая будет отменена. Потому голосуй-не голосуй, все-равно получишь буй.
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01.07.2021 10:31 Ответить
абізяна дала людям падумать 5 часов.
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01.07.2021 10:31 Ответить
Верно. Но если люди не примут ультиматум обезьяны, то через 5 часов будем наблюдать превращение обезьяны в человека. Что выберут люди, пока вопрос...
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01.07.2021 10:33 Ответить
Ну да, стадо должно проголосовать "одноголосно", не даром же их аж в Трускавецком университете обучали...А не будут голосовать - отберут корыто и будут на подножном корме ( на чистой зарплате без дополнительных конвертов) !!!
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01.07.2021 10:32 Ответить
Кстати в Мировом списке миллиардеров Forbes Порошенко нет уже 5 лет...,звезданите что Порох все в оффшорах держит,типа в Панаме...,но правительство Панамы официально ЗАЯВИЛО...на счету Порошенко 3 000 долларов и не пополняется с конца 2014 года...и КТО МУДАК в этой ситуации? Бигус или Зелемойское КОДЛО?
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01.07.2021 10:32 Ответить
Жестко, прямо и демократично. А кто то против деоалигархизации? Разве найманцы, понятно кого. Тогда вы несете угрозу национальным интересам. Так кто патриот?
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01.07.2021 10:34 Ответить
Язык зеленкой смаж а то мозоля налижешь)
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01.07.2021 10:38 Ответить
Значит, Калнышевский за олигархов и несет угрозу. Лижи *****.
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01.07.2021 10:42 Ответить
А какая разница? Зарплату в конверте все равно больше не получишь.
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01.07.2021 10:35 Ответить
СН сборище олигархических шестерок, - если они проголосуют ЗА, значит их хозяева, реальные олигархи, не пострадают. Как и хозяин гундосого буратины
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01.07.2021 10:35 Ответить
А твой Святой не олигарх? радуйся и он не пострадает. И че ты за них так переживаешь?
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01.07.2021 11:00 Ответить
Г-н Баран, - Борьба с олигархами выглядит по-другому. И до тех пор пока такая ********* как ты будет вестись на обертки не интересуясь что внутри, Украина и будет жить в говне.
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01.07.2021 11:08 Ответить
Возможно, но кому твое видинее нужно? Пока у нас президент Вовочка и чем он хуже остальных? Наклонную вниз не он придумал, так и катимся потихоньку, возможно достигнем финиша, разве это плохо?
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01.07.2021 11:23 Ответить
Вы бы для начала попросили прочитать законопроект Венецианскую комиссию...
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01.07.2021 10:37 Ответить
Яка милота частина "слуг" - слуги КАЛОмойші, інша ахметки.
Ні перший ні другий олігархами не будуть вважатись
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01.07.2021 10:39 Ответить
Машка ЗаХерова Мавзолейая Крыса заявила : мы против закона Украины про олигархов... Ведмедчук кум Путлера будет ПРОЩЕН,...его миллиарды прячет Оксана Марченко...,а миллиарды Кучмы прячет зятек Пинчук... Все правильно делают...73 % баранов надо так и лечить...
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01.07.2021 10:39 Ответить
закон дуже потрібний
ти або бізнесмен або політик
справедливо
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01.07.2021 10:49 Ответить
А фінансувати, утримувати партії олігархи можуть?
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01.07.2021 11:11 Ответить
ні, не мають права згідно цього законопроекту
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01.07.2021 11:16 Ответить
Як саме згідно цього закону буде встановлюватись причетний олігарх до фінансування партії чи ні?
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01.07.2021 11:19 Ответить
банківські рахунки партії перевіряються на отримання коштів
ти реально така чи просто приколюєшся?
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01.07.2021 11:23 Ответить
Бєнін Лазорко, наприклад, підпадає під визначення олігарха згідно цього закону?
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01.07.2021 11:30 Ответить
поняття не маю, хто такий Лазорко
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01.07.2021 11:38 Ответить
Шістка коломойського, смотрящій за Укртранснафтою.
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01.07.2021 11:44 Ответить
якщо підпадає, то його попресують, якщо ні, то ні. до чого ці питання?
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01.07.2021 11:48 Ответить
Якщо не підпадає, то холуї Бєні будуть фінансувати кишенькові партії каломойши.
Це буде означати, що закон про боротьбу з олігархами фількіна грамота.
каломойша з ахмєтом і не рвуться обтяжувати себе особистим сидінням в Раді чи в міністерському кріслі.
Їм достатньо мати своїх прем'єрів шмигалів та депутанів у ВР.
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01.07.2021 11:54 Ответить
А ты походу реально веришь в миллионные пожертвования уборшиц разных с села партии "слуг" перед выборами?)))
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01.07.2021 11:32 Ответить
Да не исключением пугать нужно, а отсутствием пухлых конвертов.
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01.07.2021 10:54 Ответить
похмелився вже?
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01.07.2021 10:58 Ответить
что, зелёная жопа, подгорает? Иди сушить сухари для зеленского.
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01.07.2021 11:06 Ответить
та я вже третій рік чую від прикацаплених покидьків, що ось-ось виникне антизелений Майдан
а по факту, українці найімовірніше виберуть Зеленського ще на один термін
так що можеш готувати лижі на ростов
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01.07.2021 11:14 Ответить
Не може бути! Опанував українську? Від тебе зеленим тролем обгорнутим аквафрешем тхне навіть через монітор.
Статус Президент України це не пожиттєва індульгенція на злочин і не пьятерічне царювання. Злочинець повинен сидіти у в'язниці.
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01.07.2021 11:26 Ответить
зараз його не можна саджати, хоч він покидьок і того заслуговує
тому що тоді багато Західних лідерів отримають конфуз, виявиться, що вони з 2014 р віталися за руку зі злочинцем і мародером
отже вони поки що категорично проти, не будемо погіршувати з ними відносини
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01.07.2021 11:41 Ответить
Злочинець та мародер в 2014, як і за 20 років до того, жив у Москві, знімав патріотичні російські фільми та грав пісею на роялі.
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01.07.2021 11:47 Ответить
вах какой горозный мартышка а на 0 срался
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01.07.2021 11:03 Ответить
Хана Батыя надо вернуть и налог Хана 10%....,остальное Туфта и сотрясение воздуха... В.В.Похлебкин правильно написал,Хан Батый не ошибся...,он придумал УНИКАЛЬНЫХ баранов в 1238 году...по имени Мавзолейные бараны...
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01.07.2021 11:04 Ответить
А вже є законопроек про те, що гівно вважати за зацукроване варення. І всім, курва, проголосувати.
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01.07.2021 11:55 Ответить
Скорее это закон об олигархизации Украины Зеленским и его бандой.
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01.07.2021 13:01 Ответить
 
 