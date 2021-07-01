Зеленский поздравил Трюдо с Днем Канады: Наши страны объединяют уникальные исторические связи
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Днем Канады.
Слова поздравления Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Искренние поздравления Джастину Трюдо и канадскому народу с Днем Канады! Наши страны объединяют уникальные исторические связи, и сегодня мы вместе строим украино-канадское партнерство нового качества. Благодарны канадским друзьям и союзникам за непоколебимую поддержку Украины!", - отметил он.
Топ комментарии
+5 jklpqrs
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+3 Solomon c5c4359c
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+3 Дід Панас ccec527d
показать весь комментарий01.07.2021 10:36
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Нас они с кем только ни объединяют. Как двести лет назад у..ывали отсюда граждане куда глаза глядят, так и по сей день. Вот такие у нас исторические связи. Давайте гордиться.
Где в Украине хоть один украинец-банкир ? Украинец-миллионер ?
А в Канаде - пожалуйста !
CONGRATULATIONS FRIENDS !
Невыездные граждане самолёты угоняли, чтобы вырваться из этого "рая".