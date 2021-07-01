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Зеленский (19056) Канада (2006) поздравление (1055) Трюдо Джастин (278)

Зеленский поздравил Трюдо с Днем Канады: Наши страны объединяют уникальные исторические связи

Зеленский поздравил Трюдо с Днем Канады: Наши страны объединяют уникальные исторические связи

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Днем Канады.

Слова поздравления Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренние поздравления Джастину Трюдо и канадскому народу с Днем Канады! Наши страны объединяют уникальные исторические связи, и сегодня мы вместе строим украино-канадское партнерство нового качества. Благодарны канадским друзьям и союзникам за непоколебимую поддержку Украины!", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Трюдо: "Северный поток - 2" - политическое оружие России. Нужно продолжать международное давление

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Топ комментарии
+5
"Я розповім Вам про Україну своєї мрії. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку..."
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01.07.2021 10:27
+3
Вітаю дружню Канаду!
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01.07.2021 10:29
+3
Будьте осторожны с комментариями. У меня складывается такое впечатление что его советники их читают и часто используют их в своей работе. Поэтому не удивлюсь что такое поздравление таки появится.
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01.07.2021 10:36
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"Я розповім Вам про Україну своєї мрії. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку..."
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01.07.2021 10:27 Ответить
Вітаю дружню Канаду!
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01.07.2021 10:29 Ответить
Зеленский поздравил Трюдо с Днем Канады: Наши страны объединяют уникальные исторические связи

Нас они с кем только ни объединяют. Как двести лет назад у..ывали отсюда граждане куда глаза глядят, так и по сей день. Вот такие у нас исторические связи. Давайте гордиться.
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01.07.2021 10:30 Ответить
Да ладно,Вава,поздравь с днем Канады Нетаньяху,а не Трюдо.Я же вижу что хочеться.
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01.07.2021 10:30 Ответить
Будьте осторожны с комментариями. У меня складывается такое впечатление что его советники их читают и часто используют их в своей работе. Поэтому не удивлюсь что такое поздравление таки появится.
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01.07.2021 10:36 Ответить
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01.07.2021 10:37 Ответить
Українці в Канаді завжди українці. Українці на роССії в першому поколінні стають хохлами а в наступних ненавидять Батьківщину їх предків.
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01.07.2021 10:37 Ответить
Да, похожи оба
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01.07.2021 10:54 Ответить
Украинцы в Канаде - белые люди, а в Украине - негры.
Где в Украине хоть один украинец-банкир ? Украинец-миллионер ?
А в Канаде - пожалуйста !
CONGRATULATIONS FRIENDS !
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01.07.2021 10:59 Ответить
В Канаде индейцев (коренной народ) банкиров и миллионеров тоже немного. Да их в принципе очень мало - 2% от населения Канады. Канада - цветущая страна, но сомнительно восхищение системой, которая строит что-то, пусть даже хорошее, на захваченной и зачищенной от коренного населения земле. Если мы считаем, что русские - чужаки на украинской земле, как мы можем не считать, что европейцы - чужаки на американской земле? Это как если бы русские, захватив Украину, сделали ее богатой и процветающей страной, но всего с 2% украинцев, многие из которых жили бы в резервациях, но в качестве плюшек были бы освобождены от налогов.
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01.07.2021 12:57 Ответить
А кварталы "хрущёвок" - это были не резервации ?
Невыездные граждане самолёты угоняли, чтобы вырваться из этого "рая".
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01.07.2021 14:20 Ответить
А кто говорит, что в союзе был рай? В союзе было таки плохо, но что если бы союз сделал Украину богатой и процветающей, такой, как сейчас Канада, неужели такой вариант был при приемлем? Та тут на форуме восхваляли бы сложившуюся систему. Хотя бы потому, что 98% комментаторов были бы потомками завоевателей и позже понаехавших, так как украинцев осталось бы 2%, как коренных жителей в Канаде. А в некоторых небольших американских странах коренного населения вообще не осталось. Да, завоеватели создали мощные, богатые страны, но на захваченной, на чужой земле. Это просто факт.
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01.07.2021 20:34 Ответить
хм а не запустить ваве в печень красных муравьёв Вот и общее нашлось
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01.07.2021 11:05 Ответить
 
 