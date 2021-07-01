"У НАТО твердая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия", - спецпредставитель генсека Альянса Аппатурай
В НАТО намерены укрепить свое присутствие в Черном море после инцидента с британским эсминцем HMS Defender. Там напомнили России, что Крым – это Украина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил специальный представитель генсека Альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
Во время визита в Грузию Аппатурай сообщил, что Британия предоставила Североатлантическому альянсу информацию об инциденте в Черном море, и у НАТО есть "полная картина произошедшего".
"У НАТО твердая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия", - заявил Аппатурай.
По его словам, России необходимо понять - союзники НАТО не отступят от этого вопроса.
Также спецпред генсека НАТО заявил, что Россия продолжает дестабилизировать регион и размещать в Крыму оружие, в том числе ракетные системы, что затрудняет свободу судоходства.
Аппатурай отметил, что в Черном море представлены корабли США, Великобритании и Франции. Это "не всегда нравится россиянам", однако НАТО сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров.
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«Замволт»
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Zumwalt_%28DDG-1000%29&action=edit&redlink=1 USS Zumwalt (DDG-1000) 1000 https://ru.wikipedia.org/wiki/Bath_Iron_Works Bath Iron Works заложен 17 ноября 2011 спущен 29 октября 2013https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%C2%BB#cite_note-5 [5] принят 16 октября 2016https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%C2%BB#cite_note-6 [6]
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«Линдон Б. Джонсон»
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1002 https://ru.wikipedia.org/wiki/Bath_Iron_Works Bath Iron Works заложен 30 января 2017 спущен 9 декабря 2018
ТРЕБА НАГАДАТИ -