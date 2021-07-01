"У НАТО твердая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия", - спецпредставитель генсека Альянса Аппатурай

В НАТО намерены укрепить свое присутствие в Черном море после инцидента с британским эсминцем HMS Defender. Там напомнили России, что Крым – это Украина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил специальный представитель генсека Альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Во время визита в Грузию Аппатурай сообщил, что Британия предоставила Североатлантическому альянсу информацию об инциденте в Черном море, и у НАТО есть "полная картина произошедшего".

"У НАТО твердая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия", - заявил Аппатурай.

По его словам, России необходимо понять - союзники НАТО не отступят от этого вопроса.

Также спецпред генсека НАТО заявил, что Россия продолжает дестабилизировать регион и размещать в Крыму оружие, в том числе ракетные системы, что затрудняет свободу судоходства.

Аппатурай отметил, что в Черном море представлены корабли США, Великобритании и Франции. Это "не всегда нравится россиянам", однако НАТО сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров.

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