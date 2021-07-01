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Новости Агрессия России против Украины
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Аппатурай (6) Великобритания (4722) Крым (26005) НАТО (8642) Черное море (1437)

"У НАТО твердая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия", - спецпредставитель генсека Альянса Аппатурай

В НАТО намерены укрепить свое присутствие в Черном море после инцидента с британским эсминцем HMS Defender. Там напомнили России, что Крым – это Украина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил специальный представитель генсека Альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Во время визита в Грузию Аппатурай сообщил, что Британия предоставила Североатлантическому альянсу информацию об инциденте в Черном море, и у НАТО есть "полная картина произошедшего".

"У НАТО твердая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия", - заявил Аппатурай.

По его словам, России необходимо понять - союзники НАТО не отступят от этого вопроса.

Также спецпред генсека НАТО заявил, что Россия продолжает дестабилизировать регион и размещать в Крыму оружие, в том числе ракетные системы, что затрудняет свободу судоходства.

Аппатурай отметил, что в Черном море представлены корабли США, Великобритании и Франции. Это "не всегда нравится россиянам", однако НАТО сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров.

Также читайте: Кулеба считает, что Путин в инциденте с эсминцем Defender хотел показать свою силу: "жахнем, если захотим", и сыграть на повышение ставок

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"У НАТО твердая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия", - спецпредставитель генсека Альянса Аппатурай - Цензор.НЕТ 2403
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01.07.2021 10:39
+4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%C2%BB ага. Эскадренные миноносцы типа «Замволт»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 Тактическое ударное вооружение 20 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0 УВП https://ru.wikipedia.org/wiki/PVLS Mk.57 на 80 ракет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA_%28%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%29 «Томагавк» , ASROC или ESSM https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Артиллерия 2 × 155-мм АУ https://ru.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_AGS AGS (920 выстрелов, из них 600 в автоматах заряжания) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 Зенитная артиллерия 2 × 30-мм АУ https://ru.wikipedia.org/wiki/30-%D0%BC%D0%BC_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_Mark_44 Mk.46

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%C2%BB Ракетное вооружение https://ru.wikipedia.org/wiki/RIM-162_ESSM RIM-162 ESSM

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 Противолодочное вооружение https://ru.wikipedia.org/wiki/RUM-139_VL-Asroc RUM-139 VL-Asroc

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Авиационная группа 1 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 вертолёт https://ru.wikipedia.org/wiki/SH-60_Sea_Hawk SH-60 LAMPS
3 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА https://ru.wikipedia.org/wiki/MQ-8_Fire_Scout MQ-8 Fire Scout
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01.07.2021 10:45
+1
Наплохо бы британскому эсминцу зайти в порт Бердянска!
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01.07.2021 10:41
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"У НАТО твердая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия", - спецпредставитель генсека Альянса Аппатурай - Цензор.НЕТ 2403
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01.07.2021 10:39 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%C2%BB ага. Эскадренные миноносцы типа «Замволт»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 Тактическое ударное вооружение 20 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0 УВП https://ru.wikipedia.org/wiki/PVLS Mk.57 на 80 ракет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BA_%28%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%29 «Томагавк» , ASROC или ESSM https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Артиллерия 2 × 155-мм АУ https://ru.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_AGS AGS (920 выстрелов, из них 600 в автоматах заряжания) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 Зенитная артиллерия 2 × 30-мм АУ https://ru.wikipedia.org/wiki/30-%D0%BC%D0%BC_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_Mark_44 Mk.46

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%C2%BB Ракетное вооружение https://ru.wikipedia.org/wiki/RIM-162_ESSM RIM-162 ESSM

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 Противолодочное вооружение https://ru.wikipedia.org/wiki/RUM-139_VL-Asroc RUM-139 VL-Asroc

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Авиационная группа 1 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 вертолёт https://ru.wikipedia.org/wiki/SH-60_Sea_Hawk SH-60 LAMPS
3 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА https://ru.wikipedia.org/wiki/MQ-8_Fire_Scout MQ-8 Fire Scout
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01.07.2021 10:45 Ответить
ага
«Замволт»
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Zumwalt_%28DDG-1000%29&action=edit&redlink=1 USS Zumwalt (DDG-1000) 1000 https://ru.wikipedia.org/wiki/Bath_Iron_Works Bath Iron Works заложен 17 ноября 2011 спущен 29 октября 2013https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%C2%BB#cite_note-5 [5] принят 16 октября 2016https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%C2%BB#cite_note-6 [6]
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8 Майкл Монсур »
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Michael_Monsoor_%28DDG-1001%29&action=edit&redlink=1 USS Michael Monsoor (DDG-1001) 1001 https://ru.wikipedia.org/wiki/Bath_Iron_Works Bath Iron Works заложен 23 мая 2013 спущен 21 июня 2016 принят 26 января 2019
«Линдон Б. Джонсон»
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Lyndon_B._Johnson_%28DDG-1002%29&action=edit&redlink=1 USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%82%C2%BB#cite_note-7 [7]
1002 https://ru.wikipedia.org/wiki/Bath_Iron_Works Bath Iron Works заложен 30 января 2017 спущен 9 декабря 2018
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01.07.2021 10:54 Ответить
к сожалению все это дипломатическая болтология, и не более...
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01.07.2021 10:41 Ответить
Наплохо бы британскому эсминцу зайти в порт Бердянска!
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01.07.2021 10:41 Ответить
козломордии снова пришла пора топить флот)
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01.07.2021 10:42 Ответить
А як же слова і вимоги Вальдемара Косоворотковича - не посилати на смерть морячків і не дратувати москаликів?
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01.07.2021 12:10 Ответить
ПОЗОРНИЙ ПРОГРАШ КРЕМЛЯНДІЇ У ВІЙНІ ЗА КРИМ, ТАМ ВЖЕ ПОДЗАБУЛИ,
ТРЕБА НАГАДАТИ -


"У НАТО тверда позиція, коли йдеться про свободу судноплавства і про те, що Крим - це Україна, а не Росія", - спецпредставник генсека Альянсу Аппатурай - Цензор.НЕТ 6466
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01.07.2021 12:42 Ответить


"У НАТО тверда позиція, коли йдеться про свободу судноплавства і про те, що Крим - це Україна, а не Росія", - спецпредставник генсека Альянсу Аппатурай - Цензор.НЕТ 5594
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01.07.2021 12:50 Ответить
 
 