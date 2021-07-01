В НАТО, как и в 2008 году, нет консенсуса о графике вступления Украины в Альянс, - Кулеба

Украина не продвигается вперед в вопросе вступления в НАТО – нет консенсуса о конкретном графике. Но это произойдет, и раньше, чем Украина станет членом ЕС.

Об этом в интервью LIGA.net заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД, в 2008 году в решении Бухарестского саммита было написано, что Украина и Грузия станут членами НАТО, а министры иностранных дел рассмотрят вопрос ПДЧ.

"И если за 13 лет в этом конкретном вопросе сделано – ноль, наверное, кто-то должен набраться мужества и сказать: а что вообще происходит?" - добавил он.

Кулеба отметил, что в НАТО, как и в 2008 году, нет консенсуса о графике вступления Украины в Альянс. Политический консенсус о том, что Украина в конце концов будет в НАТО - есть. И он был подтвержден на последнем саммите. Но давать какие-то ориентиры или строить конкретный график вступления Украины в НАТО не готовы.

"В этом вопросе мы там же, где были и в 2008 году", - заявил министр.

Кулеба связывает это с тем, что некоторые страны-члены Альянса боятся прямой войны с Россией в случае движения Украины к НАТО.

"Но есть и позитив. Впервые с 2014 года на этом саммите мы получили прямую привязку Украины и ПДЧ в одном предложении. Даже в самые тяжелые минуты, когда здесь все горело, этого не было", - сказал он.

На вопрос, когда Украина может получить членство в НАТО - в позитивном и реалистичном сценарии, Кулеба ответил: "Я никаких дат не буду называть. Но по логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС".

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