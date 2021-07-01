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НАТО (8642) членство в НАТО (1440) Кулеба Дмитрий (2880)

В НАТО, как и в 2008 году, нет консенсуса о графике вступления Украины в Альянс, - Кулеба

В НАТО, как и в 2008 году, нет консенсуса о графике вступления Украины в Альянс, - Кулеба

Украина не продвигается вперед в вопросе вступления в НАТО – нет консенсуса о конкретном графике. Но это произойдет, и раньше, чем Украина станет членом ЕС.

Об этом в интервью LIGA.net заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД, в 2008 году в решении Бухарестского саммита было написано, что Украина и Грузия станут членами НАТО, а министры иностранных дел рассмотрят вопрос ПДЧ.

"И если за 13 лет в этом конкретном вопросе сделано – ноль, наверное, кто-то должен набраться мужества и сказать: а что вообще происходит?" - добавил он.

Кулеба отметил, что в НАТО, как и в 2008 году, нет консенсуса о графике вступления Украины в Альянс. Политический консенсус о том, что Украина в конце концов будет в НАТО - есть. И он был подтвержден на последнем саммите. Но давать какие-то ориентиры или строить конкретный график вступления Украины в НАТО не готовы.

"В этом вопросе мы там же, где были и в 2008 году", - заявил министр.

Кулеба связывает это с тем, что некоторые страны-члены Альянса боятся прямой войны с Россией в случае движения Украины к НАТО.

"Но есть и позитив. Впервые с 2014 года на этом саммите мы получили прямую привязку Украины и ПДЧ в одном предложении. Даже в самые тяжелые минуты, когда здесь все горело, этого не было", - сказал он.

На вопрос, когда Украина может получить членство в НАТО - в позитивном и реалистичном сценарии, Кулеба ответил: "Я никаких дат не буду называть. Но по логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС".

Также читайте: "У НАТО твердая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия", - спецпредставитель генсека Альянса Аппатурай

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происходит то, что опять большевики при власти. как их называть, не суть важно. партия регионов или слуга народа. с большевиками никто не будет вести переговоров.
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01.07.2021 10:49 Ответить
Короче за 13 лет ничего не изменилось, часть стран тупо против вступления Украины, а там нужно единогласное решение, впрочем примерно такая же история и с вступлением в ЕС.
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01.07.2021 10:51 Ответить
народу треба пояснювати, показувати приклади, приймати європейські закони, а нащо це владі- чим дурніший народ, тим краще для влади
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01.07.2021 10:58 Ответить
почему мы не в НАТО? зеленая власть дуркует или все они недоумки. ясно было сказано- коррупция, сватовство, продажность, вранье зеленой власти и поэтому при зеленском никогда Украина не будет в НАТО.
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01.07.2021 11:28 Ответить
Kak mozhet bitj consensus , jesli u vas ZEbardakus nastupil ...lol
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01.07.2021 11:54 Ответить
Объявите о создании Центра по ядерным исследованиям где то в Львовской или Черновицкой области и консенсус сразу появиться.
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01.07.2021 11:56 Ответить
Одни страны-участницы альянса предлагают принять Украину в НАТО через 1000 лет, другие - через 2000 лет. Какой уж тут консенсус?
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01.07.2021 12:15 Ответить
 
 