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Кулеба о готовности РФ к полномасштабному столкновению с НАТО: "Признаков суицидального синдрома в России я не вижу"

Кулеба о готовности РФ к полномасштабному столкновению с НАТО:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что у России нет шансов в противостоянии с НАТО.

Об этом глава МИД заявил в интервью LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия, безусловно, готова к вооруженной эскалации. В частности в Черном море. Но признаков самоубийства, суицидального синдрома я в России не вижу. К полномасштабному столкновению с НАТО они не готовы ни при каких обстоятельствах. Они будут щипать, провоцировать. Однако они понимают, что в противостоянии с НАТО в целом они не имеют шансов на успех", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, министр добавил, что, если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния.

"Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе", - добавил Кулеба.

Читайте: В НАТО, как и в 2008 году, нет консенсуса о графике вступления Украины в Альянс, - Кулеба

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Топ комментарии
+6
В Сирии у них была возможность испытать свои возможности. Я думаю они поняли что тактика "бабы еще нарожают" не конкурирует в противостоянии с высокоточным оружием, бабы так быстро не нарожают... Возможно в мин. обороны РФ сделали выводы и сейчас полным ходом идут секретные работы по сокращению сроков беременности....
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01.07.2021 11:11
+2
лапти жидко обосрались против НАТО, это они только на наших безоружных моряков быковали, а тут просто позорно поджали хвосты.
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01.07.2021 11:16
+1
ГГГГГ Нет суицыдального синдрома? Кулеба несет явную пургу.
Две вундервафли, которые рьяно гнались за Дефендером на предельной для них скорости, немного перенапряглись и упороли себе моторные отделения. Теперь так называемый МИД РФ слезно просит у бритов оплатить ремонт. Потому НАТЕ вообче не надо никакого "противостояния". Пара-тройка таких "проходов Дефендера" - и не имеющий аналогов так называемый черноморский Флот РФ выведен из строя, например.
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01.07.2021 11:19
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Правила форума Совет форумчан
В Сирии у них была возможность испытать свои возможности. Я думаю они поняли что тактика "бабы еще нарожают" не конкурирует в противостоянии с высокоточным оружием, бабы так быстро не нарожают... Возможно в мин. обороны РФ сделали выводы и сейчас полным ходом идут секретные работы по сокращению сроков беременности....
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01.07.2021 11:11 Ответить
Цікаво, чи йде процес у Морському суді ?
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01.07.2021 11:12 Ответить
лапти жидко обосрались против НАТО, это они только на наших безоружных моряков быковали, а тут просто позорно поджали хвосты.
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01.07.2021 11:16 Ответить
В каком месте обосрались? Тупо наблюдали как Дефендер зашёл на дозаправку в Севастополь?
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01.07.2021 11:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mv5JRUdrhtc
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01.07.2021 11:22 Ответить
Канал MixNews - это независимые новости и острая аналитика.

Ещё один канал пропаганды одной из сторон конфликта.
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01.07.2021 11:28 Ответить
короче говоря обтекай дерьмецом лаптеногое, твоя срана полное говно, как и ваши потешные войска не имеющие аналохов.
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01.07.2021 11:31 Ответить
Полность с тобой согласен, в Европе должна быть только одна лучшая армия.
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01.07.2021 11:40 Ответить
она там и стоит,с 45-го годика и по сей день..
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01.07.2021 13:33 Ответить
ГГГГГ Нет суицыдального синдрома? Кулеба несет явную пургу.
Две вундервафли, которые рьяно гнались за Дефендером на предельной для них скорости, немного перенапряглись и упороли себе моторные отделения. Теперь так называемый МИД РФ слезно просит у бритов оплатить ремонт. Потому НАТЕ вообче не надо никакого "противостояния". Пара-тройка таких "проходов Дефендера" - и не имеющий аналогов так называемый черноморский Флот РФ выведен из строя, например.
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01.07.2021 11:19 Ответить
Эти вундервафли, ну которые гнались, вообще не относятся к Черноморскому флоту РФ.
Это пограничники - береговая охрана.
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01.07.2021 11:38 Ответить
Ну - и? Это к тому, что суицыд через криворукожопие имеет место быть только у погранцов? А бравые моряки предпочтут вообще не выводить свои вундервафельные вундервафли в море? Так?
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01.07.2021 11:49 Ответить
Если бы Вы следили за ситуацией, то знали бы, что "бравые" россисянские моряки рассекали в тот момент волны Средиземного моря в районе Кипра. А те что остались - из Севастополя даже не вышли (кроме патрульного "Быкова", потому как нахрена? Проход "Дефендера" им не угрожал. Он никому вообще не угрожал.
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01.07.2021 12:23 Ответить
Если бы вы следили за "ситуацией", то знали бы, что проход Дефендера очень сильно угрожал - имперским скрепам. Потому то лишнехромосомцы и ухайдокали 2 вундервафли. Хотя апостериори получается, что априори они уже были металлоломом.
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01.07.2021 12:30 Ответить
От психически больных можно ждать чего угодно.
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01.07.2021 11:33 Ответить
Кулеба про готовність РФ до повномасштабного зіткнення з НАТО: "Ознак суїцидального синдрому в Росії я не бачу" - Цензор.НЕТ 624
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01.07.2021 11:41 Ответить
та куда мацкалям на нато пыряться, они тут, послушав кулебу великого и ужасного, сразу забудут даже помышлять о цем, а их жалкие душонки со страху сразу в пятки трухой ссыпятся
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01.07.2021 11:44 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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01.07.2021 13:27 Ответить
 
 