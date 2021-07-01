РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13255 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
732 9
коррупция (8456) налоги (3204) Фесенко (658) Амелин (12)

Война, коррупция и высокие налоги являются основными рисками для становления Украины, - эксперты

Война, коррупция и высокие налоги являются основными рисками для становления Украины, - эксперты

Эксперты считают, что усиление налогового давления на бизнес приведет к увеличению административной нагрузки, коррупции и тенизации экономики, а права бизнеса сократятся.

Эскалация военных действий, коррупция, отсутствие справедливой системы правосудия, а также высокие налоги и непрогнозируемость фискальной политики - основные риски для становления Украины. Такое мнение высказали УНИАН опрошенные эксперты, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил руководитель экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, активизация военных действий приведет к замораживанию всех инвестиционных проектов и миграции людей, что окажет существенное негативное влияние на страну.

"Война, безусловно, один из важных рисков. Активизация боевых действий приведет к замораживанию всех инвестиционных проектов, оттоку капитала, миграции людей", - сказал Амелин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бизнес-ассоциации призывают парламент к диалогу относительно ресурсного законопроекта

Также он сообщил, что для привлечения инвестиций и развития экономики в Украине должна быть понятная, прозрачная и более мягкая налоговая система.

"В обязательном порядке должны быть фискальные стимулы. Необходимо создавать свободные экономические зоны. У украинского бизнеса сегодня нет преимуществ", - сказал эксперт.

"Поэтому я бы запускал налог на выведенный капитал, необходима упрощенная система налогообложения - более мягкая и более честная, что точно было бы драйвером привлечения в Украину инвестиций и создания здесь производств", - добавил он.

По словам Амелина, инициативы правительства по усилению налогового давления на бизнес приведут к увеличению административной нагрузки, коррупции и тенизации экономики, а права бизнеса сократятся.

В свою очередь политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что за последние семь лет Украина сумела приспособиться к жизни в условиях войны, однако события на востоке нашей страны продолжают оказывать влияние на экономику.

"Война влияет на экономику Украины с 2014 года. Наиболее сильно она влияла в 2014-2015 годах, когда украинская экономика падала на 7-8 процентов. Сейчас мы немного приспособились", - сказал Фесенко.

Он также считает, что для развития страны между бизнесом и правительством должен быть найден баланс.

"Безусловно, повышение налогов не будет способствовать росту экономики. Цель этого законопроекта - не рост экономики. Цель этого законопроекта банальная - дополнительные средства на социальные нужды и затыкание дыр в социальной экономической сфере. Эти дыры возникли вследствие экономического кризиса, пандемии. Нужно искать баланс интересов", - сказал Фесенко, добавив, что в Украине и снижение налогов не гарантирует рост экономики.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
про ЗЕ-клоунизацию, как один из основных рисков развития страны , забыли указать!...
показать весь комментарий
01.07.2021 11:02 Ответить
Это всего лишь частный случай кацапизации, которая длится уже столетия. Но то, что это лидер, среди рисков для Украины - верно.
показать весь комментарий
01.07.2021 11:25 Ответить
13 млн манкуртов и попросту глупых людей является опасностью для Украины , ибо выбирают то рыгов, то земраще, то опзжрпников
показать весь комментарий
01.07.2021 11:04 Ответить
Цель этого законопроекта банальная - дополнительные средства на социальные нужды и затыкание дыр в социальной экономической сфере. Эти дыры возникли вследствие экономического кризиса, пандемии. Источник: https://censor.net/ru/n3274453

Єто полуправда. Треть бюджета и соответственно налогов идут на обслуживание долгов.
показать весь комментарий
01.07.2021 11:16 Ответить
Цель законопроекта - дополнительные средства на социальные нужды

а джунгли с лифтом в ОП для бубочки єто какие нужды?https://censor.net/ru/n3274453
показать весь комментарий
01.07.2021 11:24 Ответить
Не високі поьвтки, а їх неправильний і не справедливий розподіл. Бо чомусь малий і середній бізнес загинається, а великий бізнес збагачується за рік у рази. Потрібно просто зробити податки соціально відповідальними - прогресивними. А для Ахметова з Фірташемі Коломойським - тотальним - 98-відситковими. Це і буде справжшюня боротьба з олігархами.
показать весь комментарий
01.07.2021 11:41 Ответить
Цим персонажам все одно які в Україні податки. Вони їх не платили і не будуть.
Податок на прибуток обнуляється продажем продукції своїй прокладці через офшор.
НДС їм повертають при експорті.
Та вони самі такі закони і понаписували.
показать весь комментарий
01.07.2021 11:46 Ответить
Я все-таки поставил бы "коррупцию" как главную проблему, мешающими максимально быстро победно завершить войну с "Путин-станом" и преодолеть проблемы в экономике... Коррумпированный судья или прокурор раз в 10 вреднее для Украины, чем отморозок на Донбассе с автоматом!
показать весь комментарий
01.07.2021 15:06 Ответить
За чверть століття незалежності до всіх цих наших славних факторів додалася лише війна...
показать весь комментарий
01.07.2021 15:08 Ответить
 
 