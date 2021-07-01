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путин (30484) россия (93015) Арахамия (984)

"Слуга народа" Арахамия - Путину на слова о "внешнем управлении": "Пусть он по своей России заявляет, какие у него там есть проблемы и как он их будет решать"

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что президент РФ Владимир Путин намеренно высказался о "внешнем управлении Украиной", и посоветовал главе Кремля заниматься проблемами России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

По словам Арахамии, Путин специально делает такие заявления, чтобы помешать запланированной на июль встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом.

"Думаю, что это политическое заявление, которое через некоторое время будет меняться. Для чего это сделано? Вы знаете, что мы готовим визит в США, и поэтому будет много политических заявлений, которые будут мешать или смещать фокус с этого процесса", - отметил парламентарий.

Арахамия порекомендовал Путину заниматься вопросами своей страны, а не лезть в дела Украины.

"Человек, который с нами воюет и что-то при этом заявляет... На это можно смотреть с разных сторон. Путин что-то заявил... Пусть он по своей России заявляет, какие у него там есть проблемы и как он их будет решать. Не нужно нам говорить", - добавил нардеп.

Напомним, ранее Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский передал Украину "под полное внешнее управление".

После этого Зеленский заявил, что все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине.

Читайте: Арахамия допускает исключение из фракции "слуг народа", которые не поддержат законопроект о деолигархизации: У людей есть 5 часов, чтобы подумать

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Топ комментарии
+7
Арахамия не прав , НЕТ никакой россии ,есть Кацапский ******** и нет никакого путина а есть ***** ...
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01.07.2021 11:54
+5
Арахамия ,называть путина человеком это совершенно не правильно ,в гадюках ,жабах и глистах гораздо больше человеческого ,чем в путине-***** ,ты Арахамия это запомни .
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01.07.2021 11:57
+3
мавпенятко вирішило теж щось базікнути..
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01.07.2021 11:53
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мавпенятко вирішило теж щось базікнути..
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01.07.2021 11:53 Ответить
Скажи проще, у нас нет управления, есть направления, но управлять нечем и не кем.
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01.07.2021 11:53 Ответить
внешнем управлении/ его нет, но.... Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион. Таки да, надо. Страдаем-соглашаются Коломойский, Мендель, Зеленский, Шефиры с десятками депутатов .ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма
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01.07.2021 11:53 Ответить
Возлюбленный Арахамия смело толкает речи перед закрытой дверью при том, что дома давно никого нет и кукушка тоже улетела.
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01.07.2021 11:54 Ответить
Арахамия не прав , НЕТ никакой россии ,есть Кацапский ******** и нет никакого путина а есть ***** ...
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01.07.2021 11:54 Ответить
Арахамия ,называть путина человеком это совершенно не правильно ,в гадюках ,жабах и глистах гораздо больше человеческого ,чем в путине-***** ,ты Арахамия это запомни .
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01.07.2021 11:57 Ответить
"Слуга народу" Арахамія - Путіну на слова про "зовнішнє управління": "Нехай він щодо своєї Росії заявляє, які у нього там є проблеми і як він їх вирішуватиме" - Цензор.НЕТ 1125
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01.07.2021 12:02 Ответить
На экранах новый х/видосик - "Приматы против *****".
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01.07.2021 11:59 Ответить
http://oboi-dlja-stola.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B/2514/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BE http://oboi-dlja-stola.ru/Приколы/2514/Рембо

Наверное этот смелый человек так себя в этот момент представлял.
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01.07.2021 12:14 Ответить
нифига себе, какая борзая мртышка! смотри, а то в Ростов не пустят.....
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01.07.2021 12:50 Ответить
Ух, какой грозный грузинец...
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01.07.2021 14:44 Ответить
А путин лучше знает, под внешним упралением Украина или нет. Это ведь его люди Ермаком управляют.
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01.10.2021 16:14 Ответить
 
 