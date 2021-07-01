Кулеба о вакционном шантаже Китая: Видна верхушка верхушки айсберга. История еще не отыграна
В вопросе о якобы шантаже в вопросе поставок вакцин от COVID-19 из Китая видна "не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга". История еще до конца не отыграна.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью liga.net заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Речь идет о публикации Associated Press, по данным которой, Китай шантажировал Украину и угрожал прекратить поставки вакцин, если Киев поддержит документ ООН с осуждением нарушения прав уйгуров в китайском регионе Синьцзян.
"Это тема, в которой в публичном пространстве видна не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга. История еще не отыграна. Поэтому я не буду вдаваться в детали. Наша задача - выйти из ситуации с максимальной выгодой для себя. И с минимальными потерями. Это принцип, которым я всегда руководствуюсь. Но процесс еще развивается. Вопрос еще пары недель", - отметил Кулеба.
Он также подчеркнул, что вопрос с санкциями против китайских инвесторов "Мотор Сич" не является частью вакцинных торгов.
"Что касается в целом наших отношений с Китаем, есть стол, там навалена куча всего, и вопрос "Мотор Сичи" лежит на отдельной половине этого стола. И вокруг него нет никаких признаков жизни. Оно есть, но выведено в отдельный трек", - добавил министр.
Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на свои источники писало о том, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. По данным издания, в четверг Украина якобы исключила свое имя из списка поддержавших документ государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает. Действительно ли Украина отозвала подпись, пока официально не известно.
Пожалуйста, подождите...
с Гонконгом как киданули Джонсана?
с Тайванем что там?
ракеты кто делает заточенные топить авианосцы?(и засрать радиацией все)
с вирусом кто всем подгадил и замел следы?
тьху! да красножопые везде красножопые!
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov @ArthurKei_UA
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
Ситуація у Києві з китайськими камерами наступна.
У 2020 році Кличко придбав 400 камер та софт з КНР за 64 мільйони гривень.
Усього їх зараз 7120, до кінця року буде понад 9000.
Ті самі камери використовуються для геноциду уйгурів, репресій у Гонконзі.
А ще чортом з МВС.
Йдеться про компанію Hikvision, яка нині під жорсткими санкціями США, бо ці камери здатні красти інформацію та передавати її у КНР. Проти них виступають й у Європарламенті. Але Кличка, здається, вже не зупинити. Він лютий друг КПК.
и с какого перепугу камеры подкл. к сети шоб они передавали что то?
и если они дешевле напр. камер Сони, то пусть Байден оплатит разницу и Кличко купит Сони-панасони
А какой смысл этих камер если они не будут подключены к сети, можно поинтересоваться?))
шоб мусора имели доступ напрямую, а не шо перехватить можно?
А чего ж тогда МИД Украины отозвал свои голоса под резолюцией про дескриминацию и геноцид уйгуров в Китае.
Уже отозвал!!! МИД УКраины!!! Т.е. требования шантажа Китая Кулеба уже выполнил.