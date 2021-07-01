Кулеба о вакционном шантаже Китая: Видна верхушка верхушки айсберга. История еще не отыграна

В вопросе о якобы шантаже в вопросе поставок вакцин от COVID-19 из Китая видна "не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга". История еще до конца не отыграна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью liga.net заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Речь идет о публикации Associated Press, по данным которой, Китай шантажировал Украину и угрожал прекратить поставки вакцин, если Киев поддержит документ ООН с осуждением нарушения прав уйгуров в китайском регионе Синьцзян.

"Это тема, в которой в публичном пространстве видна не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга. История еще не отыграна. Поэтому я не буду вдаваться в детали. Наша задача - выйти из ситуации с максимальной выгодой для себя. И с минимальными потерями. Это принцип, которым я всегда руководствуюсь. Но процесс еще развивается. Вопрос еще пары недель", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что вопрос с санкциями против китайских инвесторов "Мотор Сич" не является частью вакцинных торгов.

"Что касается в целом наших отношений с Китаем, есть стол, там навалена куча всего, и вопрос "Мотор Сичи" лежит на отдельной половине этого стола. И вокруг него нет никаких признаков жизни. Оно есть, но выведено в отдельный трек", - добавил министр.

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Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на свои источники писало о том, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. По данным издания, в четверг Украина якобы исключила свое имя из списка поддержавших документ государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает. Действительно ли Украина отозвала подпись, пока официально не известно.