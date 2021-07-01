РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11252 посетителя онлайн
Новости
7 186 23
вакцина (3777) Китай (2792) шантаж (89) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба о вакционном шантаже Китая: Видна верхушка верхушки айсберга. История еще не отыграна

Кулеба о вакционном шантаже Китая: Видна верхушка верхушки айсберга. История еще не отыграна

В вопросе о якобы шантаже в вопросе поставок вакцин от COVID-19 из Китая видна "не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга". История еще до конца не отыграна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью liga.net заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Речь идет о публикации Associated Press, по данным которой, Китай шантажировал Украину и угрожал прекратить поставки вакцин, если Киев поддержит документ ООН с осуждением нарушения прав уйгуров в китайском регионе Синьцзян.

"Это тема, в которой в публичном пространстве видна не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга. История еще не отыграна. Поэтому я не буду вдаваться в детали. Наша задача - выйти из ситуации с максимальной выгодой для себя. И с минимальными потерями. Это принцип, которым я всегда руководствуюсь. Но процесс еще развивается. Вопрос еще пары недель", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что вопрос с санкциями против китайских инвесторов "Мотор Сич" не является частью вакцинных торгов.

"Что касается в целом наших отношений с Китаем, есть стол, там навалена куча всего, и вопрос "Мотор Сичи" лежит на отдельной половине этого стола. И вокруг него нет никаких признаков жизни. Оно есть, но выведено в отдельный трек", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нуланд о шантаже Китая: Доставка 500 тыс. вакцин от коронавируса в Украину была отменена. Препарат использовали в качестве оружия

Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на свои источники писало о том, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. По данным издания, в четверг Украина якобы исключила свое имя из списка поддержавших документ государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает. Действительно ли Украина отозвала подпись, пока официально не известно.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Які перемовини з комуняками? Вам ***** Голодоморів було мало?
показать весь комментарий
01.07.2021 11:53
+6
да нёужели?
с Гонконгом как киданули Джонсана?
с Тайванем что там?
ракеты кто делает заточенные топить авианосцы?(и засрать радиацией все)
с вирусом кто всем подгадил и замел следы?
тьху! да красножопые везде красножопые!
показать весь комментарий
01.07.2021 12:25
+4
То есть Степанов играл заодно с китайцами ?
показать весь комментарий
01.07.2021 11:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які перемовини з комуняками? Вам ***** Голодоморів було мало?
показать весь комментарий
01.07.2021 11:53 Ответить
китаёзы уже давно не комуняки. Китай, - это вещь в себе!
показать весь комментарий
01.07.2021 12:06 Ответить
да нёужели?
с Гонконгом как киданули Джонсана?
с Тайванем что там?
ракеты кто делает заточенные топить авианосцы?(и засрать радиацией все)
с вирусом кто всем подгадил и замел следы?
тьху! да красножопые везде красножопые!
показать весь комментарий
01.07.2021 12:25 Ответить
ЖЕЛТОжопые, наверное... А так всё верно, плюсую.
показать весь комментарий
01.07.2021 13:02 Ответить
Чудило, ты, вообще, понимаешь что такое "коммунизм"?
показать весь комментарий
01.07.2021 13:14 Ответить
Кулеба про вакцинний шантаж Китаю: видно верхівку верхівки айсберга. Історія ще не відіграна - Цензор.НЕТ 3622
показать весь комментарий
01.07.2021 14:47 Ответить
История такова ,что надо быть сильным ,самодостаточным государством .. чтобы не было таких историй ...
показать весь комментарий
01.07.2021 11:53 Ответить
То есть Степанов играл заодно с китайцами ?
показать весь комментарий
01.07.2021 11:55 Ответить
ватник, иди наПутина - задолбал кривляться, упырек. чтоб у тя пальцы выкрутило как лапы у медведя после приступа медвежьей болезни
показать весь комментарий
01.07.2021 12:26 Ответить
другими словами, китайцы отымели Кулебу, а он теперь думает, что бы такое сказать, чтобы не было заметно)))
показать весь комментарий
01.07.2021 12:05 Ответить
Непонятно, мы вместе с китайцами в геноциде уйгуров, или нет ?
показать весь комментарий
01.07.2021 12:13 Ответить
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov @ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA



Ситуація у Києві з китайськими камерами наступна.
У 2020 році Кличко придбав 400 камер та софт з КНР за 64 мільйони гривень.
Усього їх зараз 7120, до кінця року буде понад 9000.
Ті самі камери використовуються для геноциду уйгурів, репресій у Гонконзі.
А ще чортом з МВС.

Йдеться про компанію Hikvision, яка нині під жорсткими санкціями США, бо ці камери здатні красти інформацію та передавати її у КНР. Проти них виступають й у Європарламенті. Але Кличка, здається, вже не зупинити. Він лютий друг КПК.
показать весь комментарий
01.07.2021 12:30 Ответить
но пусть докажут шо крадут камеры инфо. и да - шо Китаю надо на улицах Кличкограда - шо кто-то кого-то не пропустил и теперь отмазывается?
и с какого перепугу камеры подкл. к сети шоб они передавали что то?
и если они дешевле напр. камер Сони, то пусть Байден оплатит разницу и Кличко купит Сони-панасони
показать весь комментарий
01.07.2021 12:36 Ответить
"и с какого перепугу камеры подкл. к сети шоб они передавали что то?"

А какой смысл этих камер если они не будут подключены к сети, можно поинтересоваться?))
показать весь комментарий
01.07.2021 13:19 Ответить
а нельзя локалку сделать шоп не передавалось кому ни попадя?
шоб мусора имели доступ напрямую, а не шо перехватить можно?
показать весь комментарий
01.07.2021 13:31 Ответить
Ну, ради справедливости, взломать камеру наблюдения не есть большая проблема. Даже я знаю пару человек которые вполне могут это сделать и они даже не бог весть какие хацкеры. На радиорынке барыжат барахлом)) Не думаю что для китайцев это есть проблема, особенно учитывая тот факт что почти весь КНР работает на аутсорсе у тех же американских компаний и я почти уверен там не одна сотня засланных казачков. В основном заточенных под промышленный шпионаж. На этом построено все кнровское экономическое чудо. Так что все эти заявы про уйгуров и прочая хрень не более чем политика про которую забудут уже завтра. Особенно в ООН) Там любители почесать языком, за то и деньги получают. А бизнес диктует свои законы. В нашем случае это не менее показательно.
показать весь комментарий
01.07.2021 13:25 Ответить
Видеокамеры используются для геноцида уйгуров 😁 Бред!
показать весь комментарий
01.07.2021 14:13 Ответить
Наше завдання - вийти із ситуації з максимальною вигодою для себе. І з мінімальними втратами Джерело: https://censor.net/ua/n3274468
показать весь комментарий
01.07.2021 12:43 Ответить
Комуняк не бывает хороших или плохих, они все преступники, не случайно нашенький комуняка так тянется к путлеру, лукашу, китайцам, да и своих не забывает крышевать.
показать весь комментарий
01.07.2021 13:17 Ответить
вот вот, потлер всегда поддерживает патлера за компанию с петлером - они все одного поля якутская ягода
показать весь комментарий
01.07.2021 13:32 Ответить
Не отыграна? Правда?

А чего ж тогда МИД Украины отозвал свои голоса под резолюцией про дескриминацию и геноцид уйгуров в Китае.

Уже отозвал!!! МИД УКраины!!! Т.е. требования шантажа Китая Кулеба уже выполнил.
показать весь комментарий
01.07.2021 15:10 Ответить
 
 