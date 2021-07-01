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Надеемся, что границы Евросоюза для граждан Украины откроются уже через две недели, - спикер МИД Николенко

Надеемся, что границы Евросоюза для граждан Украины откроются уже через две недели, - спикер МИД Николенко

В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что Европейский Союз через две недели рекомендует открыть границы для граждан Украины, включив ее в список стран безопасных для путешествий - так же, как уже сделал это для ряда других.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "ЕП" рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Ранее СМИ сообщали, что в последнем обновлении списка безопасных для путешествий стран добавит в него 11 или 12 новых, в том числе Молдову, Армению и Азербайджан. Украину, чьи показатели по заболеваемости очень близки к показателям этих стран, среди них не называют.

Николенко заявил, что в этом "нет политики", и это обусловлено тем, что для оценки использовали старые данные, когда показатели в Украине были выше.

"Следует учитывать, что оценка показателей осуществлялась не за последние дни, а за предыдущие несколько недель, когда они были выше. Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его следующего пересмотра", - отметил Николенко.

По словам спикера МИД, даже если бы Украина попала в список безопасных стран, это не означает автоматическое открытие границ ЕС, поскольку рекомендация Еврокомиссии не является юридически обязывающей.

"Государства-члены Евросоюза индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или усилении ограничений на путешествия. Соответственно, МИД Украины работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинцев, в частности признания свидетельств о вакцинации и цифровых COVID-сертификатов", - добавил Николенко.

Пересмотр списка проводится каждые две недели, поэтому именно тогда Украина получает следующий шанс быть включенной в него. В рекомендации учитывают показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за предыдущие 14 дней, количество тестов и процент положительных тестов среди всех сделанных, а также распространенность в стране мутировавших штаммов.

Читайте: Украина может уже осенью подписать "авиационный безвиз" с ЕС, - Шмыгаль

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Топ комментарии
+6
дякую, дуже дякую .зі своїм корноваком я цього року зможу поїхати лише туди, де пускають, а не туди куди я хочу...а найржачніше буде тим, хто вакцинований ковідшілдом...двічі!
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01.07.2021 12:08
+4
Вы с*ки для начала кордон с парашей закройте.
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01.07.2021 12:07
+3
сподівайтеся, а поки з ********** та окупованих територій їдуть пацаки, хворі на дельту
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01.07.2021 12:11
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Правила форума Совет форумчан
Вы с*ки для начала кордон с парашей закройте.
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01.07.2021 12:07 Ответить
У Параши сегодня рекорд вчера болше 21 000 ,сегодня 23500,но ************* Австрия открывает границы для Мордора правда привитых и непонятно спутник включен или нет,это при том что ранее у самих австрийцев без кода или споавки о вакцинации нельзя посетить рестораны салоны и тд,для Украины если и откроют ЕС то с вакцинацией одобреной ЕС,китайские вроде не входят,так что будет смысл говорить если некоторые страны будут пускать нас по пцр тесту как Греция, хотя это тоже шенген и ЕС,где без проблем посетил Афины 3 дня назад
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01.07.2021 12:15 Ответить
Неа. Ну а пока в очередь, сукины дети, в очередь за вакцинами, которые не признают в Европе
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01.07.2021 12:08 Ответить
дякую, дуже дякую .зі своїм корноваком я цього року зможу поїхати лише туди, де пускають, а не туди куди я хочу...а найржачніше буде тим, хто вакцинований ковідшілдом...двічі!
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01.07.2021 12:08 Ответить
Я тоже вакцинирован китайским короноваком, с которым кроме Турции никуда не пускают.
Через полгода придеться покупать Пфайзер, иначе поездок в Европу не видать.
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01.07.2021 12:11 Ответить
Для граждан или для депутатовти прочих кровосись привитых Пфайзером ? Потому что подавляющую часть граждан на на данный момент вакцинировали индийским и китайским шмурдяком, который Европа не признает за вакцину.
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01.07.2021 12:08 Ответить
******, швиденько "за порєбрік", тут водки немає..
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01.07.2021 12:11 Ответить
сподівайтеся, а поки з ********** та окупованих територій їдуть пацаки, хворі на дельту
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01.07.2021 12:11 Ответить
Вы идорасы нам не про то впихиваете. Вы лучше про сертификаты с одобренными вакцинами нам расскажите. Прививаете шмурдяками китайскими, индийскими южно корейсеими. А они в ЕС не признаны. Вот об этом списочке поведайте. И что тем украинцам делать, которые по две вакцины короновака сделал?
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01.07.2021 12:17 Ответить
А я щойно з Європи повернувся, їздив на матчі ЄВРО-2021, без вакцинації (Угорщина, Іспанія), без вакцинації, причому абсолютно легально! Вивчайте законодавство країн ЄС!
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01.07.2021 12:18 Ответить
немає часу читати законодавство. давай розповідай як потрапив. робоча віза? пфайзер?
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01.07.2021 12:58 Ответить
Читайте уважно!
Я ж пишу: "без вакцинації".
Угорщина дозволила в'їзд уболівальників в країну за наявності квитків на футбольні матчі та негативного тесту на 72 години. Я мав квитки на 2 матчі, тому провів в країні 5 днів. Іспанія дозволяє в'їзд громадян з країн не_ЄМ, якщо вони вєїзжають(вилітають ) в Іспанію з іншої країни Шенгену за наявності негативного тесту та спеціальної анкети. Тест я здав в Угорщині (необхідно для відвідин футбольного матчу), заповнив анкету і полетів до Іспанії.
Все законно
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01.07.2021 14:08 Ответить
Ну не знаю, я из Италии 10 дней назад вернулся. Просто ПЦР тест предъявил при вылете туда
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01.07.2021 14:45 Ответить
В Польше получил две прививки Файзером, получил сертификат на год,и отсутствие всех проблем на границах Еврозоны.
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01.07.2021 14:48 Ответить
 
 