Рада приняла один из "банковских" законов, необходимый НБУ для выполнения программы МВФ

Верховная Рада приняла в целом закон, направленный на совершенствование корпоративного управления в банках, в частности усиление ответственности совета и правления банка, системы внутреннего контроля и управления рисками, являющийся также важным условием для получения второго транша по программе финансирования Международного валютного фонда (МВФ).

Как информирует Цензор.НЕТ, за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы" (законопроект № 4367) на пленарном заседании в среду, 30 июня, проголосовали 279 народных депутатов.

"Принятие закона будет способствовать приближению банковского законодательства Украины к законодательству Европейского Союза и внедрению лучших международных практик регулирования банковского сектора. Закон повысит ответственность органов управления банков за принятые решения, что будет способствовать стабильной деятельности банковской системы и защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков", - цитирует главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко пресс-служба НБУ.

Так, законом предусматривается, что корпоративное управление в банках будет укрепляться из-за повышения ответственности совета и правления за принятые решения, установление дополнительных требований к членам совета и правления банка, в том числе по их коллективной пригодности.

Совет банка получит больше полномочий. Так, расширяется перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции совета банка, в частности по проведению оценки деятельности правления, определение политики вознаграждения в банке, утверждения и контроля соблюдения кодекса этики, политики предотвращения, выявления и управления конфликтами интересов в банке.

Совет системно важного банка будет обязан создать три постоянно действующих комитета, которые должны будут возглавляться независимыми директорами: по вопросам аудита, управления рисками, по вопросам вознаграждений.

Система внутреннего контроля банка станет всеобъемлющей: она должна будет основываться на применении модели трех линий защиты, предусматривающей ее организацию на уровне бизнес-подразделений и подразделений поддержки деятельности банка, подразделений по управлению рисками и контроля за соблюдением норм (комплаенс), а также внутреннего аудита.

Будут введены новые требования по капиталу и ликвидности с учетом рисков, присущих деятельности.

Также вводится коэффициент левериджа, который устанавливает требования к достаточности капитала в зависимости от общего объема активов и внебалансовых обязательств банка.

"Требования к новой структуре капитала, нормативам достаточности капитала, основанным на новой структуре капитала, а также требования по достаточности внутреннего капитала и внутренней ликвидности вступают в силу через три года после опубликования закона", - подчеркнули в НБУ.

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Помимо этого расширяются надзорные полномочия Национального банка в области надзора за осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечения оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.

Так, Нацбанк получает право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности деятельности и право требовать изменения персонального состава совета или правления банка, если текущий состав не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью финучреждения.

"Это будет способствовать избежанию потенциальной неплатежеспособности банков и, как следствие, защите интересов вкладчиков и кредиторов банков", - подчеркнули в финрегуляторе.

Принятый закон также уточняет отдельные нормы банковского законодательства, в частности относительно лицензирования банков, согласования приобретения существенного участия в банках и требования к структурам собственности банков, консолидированного надзора за банковскими группами.

"Принятие этого закона является реализацией обязательств, взятых Украиной в соответствии с меморандумом об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом от 2 июня 2020 года", - добавили в НБУ.