Рада приняла один из "банковских" законов, необходимый НБУ для выполнения программы МВФ
Верховная Рада приняла в целом закон, направленный на совершенствование корпоративного управления в банках, в частности усиление ответственности совета и правления банка, системы внутреннего контроля и управления рисками, являющийся также важным условием для получения второго транша по программе финансирования Международного валютного фонда (МВФ).
Как информирует Цензор.НЕТ, за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы" (законопроект № 4367) на пленарном заседании в среду, 30 июня, проголосовали 279 народных депутатов.
"Принятие закона будет способствовать приближению банковского законодательства Украины к законодательству Европейского Союза и внедрению лучших международных практик регулирования банковского сектора. Закон повысит ответственность органов управления банков за принятые решения, что будет способствовать стабильной деятельности банковской системы и защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков", - цитирует главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко пресс-служба НБУ.
Так, законом предусматривается, что корпоративное управление в банках будет укрепляться из-за повышения ответственности совета и правления за принятые решения, установление дополнительных требований к членам совета и правления банка, в том числе по их коллективной пригодности.
Совет банка получит больше полномочий. Так, расширяется перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции совета банка, в частности по проведению оценки деятельности правления, определение политики вознаграждения в банке, утверждения и контроля соблюдения кодекса этики, политики предотвращения, выявления и управления конфликтами интересов в банке.
Совет системно важного банка будет обязан создать три постоянно действующих комитета, которые должны будут возглавляться независимыми директорами: по вопросам аудита, управления рисками, по вопросам вознаграждений.
Система внутреннего контроля банка станет всеобъемлющей: она должна будет основываться на применении модели трех линий защиты, предусматривающей ее организацию на уровне бизнес-подразделений и подразделений поддержки деятельности банка, подразделений по управлению рисками и контроля за соблюдением норм (комплаенс), а также внутреннего аудита.
Будут введены новые требования по капиталу и ликвидности с учетом рисков, присущих деятельности.
Также вводится коэффициент левериджа, который устанавливает требования к достаточности капитала в зависимости от общего объема активов и внебалансовых обязательств банка.
"Требования к новой структуре капитала, нормативам достаточности капитала, основанным на новой структуре капитала, а также требования по достаточности внутреннего капитала и внутренней ликвидности вступают в силу через три года после опубликования закона", - подчеркнули в НБУ.
Помимо этого расширяются надзорные полномочия Национального банка в области надзора за осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечения оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.
Так, Нацбанк получает право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности деятельности и право требовать изменения персонального состава совета или правления банка, если текущий состав не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью финучреждения.
"Это будет способствовать избежанию потенциальной неплатежеспособности банков и, как следствие, защите интересов вкладчиков и кредиторов банков", - подчеркнули в финрегуляторе.
Принятый закон также уточняет отдельные нормы банковского законодательства, в частности относительно лицензирования банков, согласования приобретения существенного участия в банках и требования к структурам собственности банков, консолидированного надзора за банковскими группами.
"Принятие этого закона является реализацией обязательств, взятых Украиной в соответствии с меморандумом об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом от 2 июня 2020 года", - добавили в НБУ.
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зачем нужно было выпускать столько овгз, чтобы в итоге все равно занимать у мвф?
вопрос риторический.
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В Нацбанке сейчас настоящий апокалипсис, который коснется всех. Кирилл Шевченко окончательно стал Арбузовым, а украинская банковская система отправляется в новое ралли, которое опять закончится банкопадом - как в 2014 году. Только теперь в эту дыру ухнут еще страховые компании и ломбарды.
Изменения настолько тектонические, что я вчера не успевал формировать позицию, по мере того как появлялись новые данные.
Вчера в отставку в полном составе ушло почти всё руководство одного из самых ключевых и больших департаментов Нацбанка - Департамента лицензирования НБУ. Об отставке заявили почти все руководители от начальника департамента Александра Бевза до замов некоторых управлений. Причину отставки я процитирую - «Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе.»
Подобного одновременного увольнения всего руководства по таким секторам ответственности не происходило НИКОГДА в истории Украины, аналогов нет. Какие это будет иметь последствия - не знает пока никто, так как Департамент лицензирования - один из ключевых. Это не то, что они лицензию выдали и потом сидят курят - это департамент согласовывал менеджмент всех банков, доступ на рынок новых банков и компаний, проверял изменения в капитале и структуру акционеров, эм энд эй, оценку корпуправления и много-много чего еще. Потому и Департамент один из самых больших в НБУ. Именно в этом департаменте информация от пруденции, надзора, мониторинга и многого другого превращалась в собственно юридические последствия, которые голосовало Правление НБУ.
Следом за Департаментом лицензирования (и в поддержку их позиции) ушел глава Департамента Финансовой стабильности Виталий Ваврищук. Принципы финансовой стабильности с Кириллом Шевченко тоже несовместимы оказались. Или одно, или другое. Отдельного поста Ваврищук не писал, просто присоединился к заявлению команды Департамента лицензирования. Аналогично в комментариях к посту Бевза о своем решении покинуть Национальная Банк заявила также начальница проектов и программ Департамента лицензирования Наталья Гудыма.
Я опросил рынок - все в панике, потому что уходят не «7 трудовых единиц», как пишет пресс-служба НБУ - уходят ключевые сотрудники, которые годами все это держали на плечах и отбивали схемщиков.
Дело в том, что при таком массовом увольнении просто не выйдет поднять сотрудников с уровней ниже, потому что ушли почти все ,кто принимал решения. Ушли, понимая что решения им принимать никакие больше не дадут, а надо будет только подписывать принятые кем-то еще решения. Теперь придется набрать новых людей со стороны. Людей с красивыми резюме, которые подпишут что угодно.
Постоянные читатели моих заметок знают, что в последний год из НБУ увольняются люди вопреки своей воле, даже если подают заявление, где написано, что «прошу уволить меня по собственному желанию». Этот случай абсолютно аналогичный.
Руководство Департамента лицензирования прямо заявило, что они хотят работать в Нацбанке. Но не могут, потому что осознают, что будет со страной, если они будут работать плохо. А работать хорошо им не дают. Хороший самурай в ситуации позор или смерть, всегда, не задумываясь, выбирает смерть. Вот они и выбрали.
И это почти не фигура речи. Одновременное публичное увольнение и заявление о настоящих причинах увольнения - это очень смелый шаг, учитывая какая круговая порука в банках и какие потенциально Кирилл может устроить им проблемы. Именно поэтому все начали увольняться одновременно: чтобы он не мог догнать каждого поодиночке. В отличие от той же Рожковой, у сотрудников департамента лицензирования НБУ не было возможности послать Кирилла куда подальше: их должности ничем не защищены, и каждый день они подписывают сотни документов.
Вот список людей, которые рискнули своей карьерой, для того чтобы сообщить всей стране и всему банковскому сектору, что нас ждут ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Директор департаменту ліцензування - Олександр Бевз
Заступниця директора департаменту - Катерина Жебанова
Начальник управління ліцензування банків та кредитних спілок Dmytro Tkachuk та його заступник Bohdan Ilchenko
Начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитрий Смаль
Начальник управління Romaniuk Vadym, який відповідає за фінансові компанії та платіжні системи
Заступник начальника експертно-аналітичного управління Dasha Dashkevych та головні експерти цього управління Evgen Vorobyov та Stefan Dzhenkov
Керівник проектів і програм Департаменту ліцензування Наталія Гудима
Директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку Віталій Ваврищук
Я бесконечно благодарен всем этим людям за их поступок. Догадываюсь, чего вам это стоило, благодарю и надеюсь что мы все, гражданское общество и политики, как-то сможем вам помочь. Дорогие читатели, я оставлю ссылки на посты в комментариях - скажите этим людям спасибо (там уже сотни комментариев от коллег). Не то чтобы это сильно кого-то спасло, но, думаю, эти благодарности важны для нас самих.
Я бесконечно благодарен и тем, кто остается в системе НБУ и противодействует банде Шевченко, не давая им узурпировать НБУ. Если вы читаете эти слова - вы и есть сопротивление. Спасибо вам.
Централизация принятия решений Шевченко и его привычка самому указывать всем, что им делать и куда идти, делают невозможным качественную и ответственную работу всех ключевых структур в Нацбанке. Нет теперь никакой экспертности ни в каких вопросах, есть воля начальничка, которую надо выполнять. А мнение свое лучше оставить при себе, а в идеале вообще желательно его не иметь.
Остаются отдельные очаги сопротивления, но на каждого из оставшихся у главы НБУ Кирилла Шевченка и его друзей коррупционеров хватит карательных мер.
Это именно аннигиляция, тотальное и последовательное разрушение структуры НБУ, которое я описывал еще давно. Просто теперь мясорубка докрутила до логического конца. Теперь этап когда тех, кого не удалось коррумпировать или сломать, загоняют на бойню.
Что на все это говорит сам НБУ?
Пресс-служба НБУ заявила, что все хорошо, спите спокойно, добрые люди, уже полночь, все хорошо, хлеба, вина - и жизнь полна. Не о чем беспокоиться, ведь списочный состав Департамента лицензирования 107 единиц и все как один готовы к работе. Так и написали «107 единиц». Прям в лучших традициях известного адепта плюрализма и коллегиальности Геннадия Адольфовича Кернеса - «Ты кнопка блд». Ты кнопка, ты единица, ты винтик, вас там 107 таких, одни ушли, делов-то, других поставим. Технократы! И весь юмор вот в чем: на самом деле в Департаменте лицензирования работает около 70 человек, а не 107. Вот такие у нас технократы. Кажется, главе НБУ тоже не мешало бы сдать ЗНО по математике, ну или хотя бы посчитать по головам сотрудников, пока все не разбежались.
Ну это публично.
А кулуарно они ноют, что это спецоперация, что всеми уволившимися сманипулировали, обманули их и за всем этим стоит всемогущая Рожкова. Ребята, в НБУ гипнотизеров и фокусников нет. Департамент лицензирования возглавляли люди, которые после 2015 сами ручками собирали тот формат банковской системы, который войдя в коронакризис потерял лишь ОДИН банк. Ну как бы сомнительно, что ими можно так легко манипулировать, или сомнительно, что они не отдавали себе отчет в том, что они приносят в жертву свое будущее.
Такое не достигается манипуляциями, такое не покупают за деньги, на такое никого не убедишь со стороны.
Дорогие Кирилл Евгеньевич Шевченко, дорогая Галина Александровна Калачева, глава пресс-службы НБУ, которая ставит в СМИ за грязный кеш джинсу и черный пиар против ДемСокиры.
Я понимаю, что вам сложно это понять, но подобное называется принципами.
Просто есть люди с принципами, которые знают, что дОлжно и делают, что могут, пока есть возможность делать. Есть люди с принципами, которые могут встать и сказать правду, и их невозможно запугать ничем. И хрен ты этими людьми сманипулируешь и хрен ты их в чем-то убедишь (вы же пытались, да, Кирилл Евгеньевич?).
Но теперь то людей с принципами выжили и наберут новых.
Новые уже не будут выходить на мороз и не будут рассказывать, что Кирилл Евгеньевич потея пытается потрогать банковское лицензирование и финансовую стабильность в странных местах. Свое черное дело по развращению украинской банковской системы Кирилл Евгеньевич сможет делать тихо. Дальше начнется спуск в бездну.
По крайней мере, такой у Шевченко план - набрать вместо старых людей новых "единиц", и отправить банковскую систему Украины, а значит все наши деньги и всю нашу экономику в бездну.
Но, к счастью, у Шевченко ещё есть мы с вами. И наш план несколько иной. Чтобы в бездну отправилась не экономика, а только лично сам Шевченко со всеми своими великолепными планами.
- аудит разграбления ЗЕлядью целевых фондов;
- замена главы НБУ;
- восстановление незаконно смещенного руководства Нафтогаза;
- реальная борьба с коррупцией.
А эти принятые ничего не значащие бумажки ЗЕ может себе в задницу засунуть.