Террористы два часа интенсивно стреляли в направлении Авдеевки из 122-мм артсистем и 120-мм минометов, провоцируя ВСУ, - СЦКК

Российские оккупанты используют практику ведения провокационного огня из окрестностей населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры на временно оккупированной территории Украины по применению оружия, которая запрещена п.2 дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Об этом заявляет украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники цинично пренебрегают нормами Международного гуманитарного права, подвергая опасности мирных жителей и несут угрозу разрушения критических объектов инфраструктуры.

"Так, 1 июля начиная с 06.15, в течение двух часов были зафиксированы восемь интенсивных обстрелов в направлении населенного пункта Авдеевка с применением при этом запрещенных к размещению на линии соприкосновения 122 мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм. Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники вели огонь из оккупированных населенных пунктов Яковлевка, Минеральное и Макеевка. Кроме того, зафиксировано ведения огня с территории шахты им. Засядько", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что целью действий пророссийских наемников является провоцирование подразделений ВС Украины на открытие ответного огня и создание информационных прецедентов для формирования повестки дня ближайшего заседания ТКГ, которое состоится 6-7 июля текущего года.

"Агрессивные действия оккупантов направлены на фабрикацию фейков по разрушению гражданской инфраструктуры на временно оккупированных территориях и публикации их на различных международных площадках с целью формирования у мирового сообщества искаженного представления о событиях на Востоке Украины. Подобные пропагандистские клише активно распространяются в последнее время как главарями НЗФ, так и высокопоставленными российскими политиками", - отмечают в СЦКК.

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В связи с этим, обстрелы со стороны оккупантов сопровождаются интенсивными информационными "вбросами" с обвинениями в обстрелах со стороны украинских военнослужащих. Такие действия вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей противоречат любым нормам и правилам ведения войны.