Террористы два часа интенсивно стреляли в направлении Авдеевки из 122-мм артсистем и 120-мм минометов, провоцируя ВСУ, - СЦКК
Российские оккупанты используют практику ведения провокационного огня из окрестностей населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры на временно оккупированной территории Украины по применению оружия, которая запрещена п.2 дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.
Об этом заявляет украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники цинично пренебрегают нормами Международного гуманитарного права, подвергая опасности мирных жителей и несут угрозу разрушения критических объектов инфраструктуры.
"Так, 1 июля начиная с 06.15, в течение двух часов были зафиксированы восемь интенсивных обстрелов в направлении населенного пункта Авдеевка с применением при этом запрещенных к размещению на линии соприкосновения 122 мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм. Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники вели огонь из оккупированных населенных пунктов Яковлевка, Минеральное и Макеевка. Кроме того, зафиксировано ведения огня с территории шахты им. Засядько", - следует из сообщения.
Подчеркивается, что целью действий пророссийских наемников является провоцирование подразделений ВС Украины на открытие ответного огня и создание информационных прецедентов для формирования повестки дня ближайшего заседания ТКГ, которое состоится 6-7 июля текущего года.
"Агрессивные действия оккупантов направлены на фабрикацию фейков по разрушению гражданской инфраструктуры на временно оккупированных территориях и публикации их на различных международных площадках с целью формирования у мирового сообщества искаженного представления о событиях на Востоке Украины. Подобные пропагандистские клише активно распространяются в последнее время как главарями НЗФ, так и высокопоставленными российскими политиками", - отмечают в СЦКК.
В связи с этим, обстрелы со стороны оккупантов сопровождаются интенсивными информационными "вбросами" с обвинениями в обстрелах со стороны украинских военнослужащих. Такие действия вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей противоречат любым нормам и правилам ведения войны.
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https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya/posts/4262126680515094 18 год ·
Репост.
Снова сирены и вереница скорых. В киевский госпиталь бортом доставили раненых воинов. Опубликовала фото и началось. Откуда раненые, не было информации, не слышали и не знаем. Хочется выругаться, Вы не знаете, что в Украине восьмой год идёт война??
Может у Вас нет войны, это только наша война и наши раненые??
Мое утро начинается со сводок с фронта, а Вы их читаете??
Есть раненые и есть убитые. Бойцов привезли тяжёлых.
Молодому офицеру 22 года, оторвало руку, другая рука перебита , ноги в осколочных ранениях, лицо , глаз, живого места нет, он весь перемотан бинтами. Терпит страшную боль.
Коля, 24 года, ранение в ногу, железо стоит, нога распухшая.
Ещё один боец 24 года, пулевое ранение, загноение, отправили в гнойку.
Три бойца в нейрохирургии, ещё один в реанимации и по другим отделениям.
Принесли ребятам соки, футболки, перекусы, фрукты.
Касательно помощи фронту.
Сегодня купила квадрокоптер 44 тыс, передатчик 12 тыс, планшет 6499 тыс, обезболивающее 3900 грн, машина едет на фронт в пятницу, еще нужно купить много лекарства, кофе и надо на июль купить два квадрокоптера. Люди, присоединяйтесь к помощи.
Я понимаю, что лето, но помните, что такие же дети как Ваши, рискуют своими жизнями защищая нашу страну и всех нас. Отчёты публикую.
Карта для помощи 5375 4115 0265 7732 Монобанк
"Бассейн на миллионы гривен или как готовят президентскую резиденцию к приезду Зеленского."
https://prm.ua/ru/basseyn-na-myllyon-hryven-yly-kak-hotoviat-prezydentskuiu-rezydentsyiu-k-pryezdu-zelenskoho-sensatsyia-priamoho-s-ostrova-byriuchyy/
"Героически не поддавались на провокации"
звучит намного лучше, чем
"Предатель ГовноКомандующий запретил стрелять в ответ".
Это прямое и явное нарушение ВСЕХ перемирий, договоренностей и Минских Соглашений!
Это снаряды, разрушающие любые укрепления и осколки разлетающиеся на десятки метров.
Боюсь, что ЗЕ-предатели и налеты штурмовиков-бомбардировщиков "заблудившиеся" из Рашки уже готовы тоже называть "провокацией" которую мы героически будем ИГНОРИРОВАТЬ?
https://censor.net/ru/news/3274424/v_rossiyiskom_obschestve_net_jelaniya_prodoljat_agressiyu_protiv_ukrainy_zelenskiyiНаверное наш президент думает, что этих упырей кто-то другой заставляет обстреливать Украину.