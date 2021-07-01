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Новости Агрессия России против Украины
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боевик (16779) обстрел (25782) терроризм (18644) Донбасс (26950) Авдеевка (2441) СЦКК (725) операция Объединенных сил (6766)

Террористы два часа интенсивно стреляли в направлении Авдеевки из 122-мм артсистем и 120-мм минометов, провоцируя ВСУ, - СЦКК

Террористы два часа интенсивно стреляли в направлении Авдеевки из 122-мм артсистем и 120-мм минометов, провоцируя ВСУ, - СЦКК

Российские оккупанты используют практику ведения провокационного огня из окрестностей населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры на временно оккупированной территории Украины по применению оружия, которая запрещена п.2 дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Об этом заявляет украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники цинично пренебрегают нормами Международного гуманитарного права, подвергая опасности мирных жителей и несут угрозу разрушения критических объектов инфраструктуры.

"Так, 1 июля начиная с 06.15, в течение двух часов были зафиксированы восемь интенсивных обстрелов в направлении населенного пункта Авдеевка с применением при этом запрещенных к размещению на линии соприкосновения 122 мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм. Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники вели огонь из оккупированных населенных пунктов Яковлевка, Минеральное и Макеевка. Кроме того, зафиксировано ведения огня с территории шахты им. Засядько", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что целью действий пророссийских наемников является провоцирование подразделений ВС Украины на открытие ответного огня и создание информационных прецедентов для формирования повестки дня ближайшего заседания ТКГ, которое состоится 6-7 июля текущего года.

"Агрессивные действия оккупантов направлены на фабрикацию фейков по разрушению гражданской инфраструктуры на временно оккупированных территориях и публикации их на различных международных площадках с целью формирования у мирового сообщества искаженного представления о событиях на Востоке Украины. Подобные пропагандистские клише активно распространяются в последнее время как главарями НЗФ, так и высокопоставленными российскими политиками", - отмечают в СЦКК.

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В связи с этим, обстрелы со стороны оккупантов сопровождаются интенсивными информационными "вбросами" с обвинениями в обстрелах со стороны украинских военнослужащих. Такие действия вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей противоречат любым нормам и правилам ведения войны.

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Топ комментарии
+10
Стреляли, стреляли, но наши не поддались на провокации...
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01.07.2021 12:56
+8
Ну разумеется!
"Героически не поддавались на провокации"
звучит намного лучше, чем
"Предатель ГовноКомандующий запретил стрелять в ответ".
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01.07.2021 13:03
+6
122-мм арт-системы, это НЕ "провокация"!
Это прямое и явное нарушение ВСЕХ перемирий, договоренностей и Минских Соглашений!
Это снаряды, разрушающие любые укрепления и осколки разлетающиеся на десятки метров.
Боюсь, что ЗЕ-предатели и налеты штурмовиков-бомбардировщиков "заблудившиеся" из Рашки уже готовы тоже называть "провокацией" которую мы героически будем ИГНОРИРОВАТЬ?
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01.07.2021 13:11
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Стреляли, стреляли, но наши не поддались на провокации...
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01.07.2021 12:56 Ответить
https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya?__cft__%5b0%5d=AZWNzDqMj_VDJu99TsLaFqiNZ4U27pt51JZEW5QGS9TwaZOkWESJh7JYk5aMeVIYqGTy2ofwe7D4JEN8ggonEVuJC-zuBjldXNHJP-5Od1JVVuZhpiHIQwErN0NHY8h7gN4&__tn__=-UC%2CP-R Наталія Юсупова
https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya/posts/4262126680515094 18 год ·

Репост.
Снова сирены и вереница скорых. В киевский госпиталь бортом доставили раненых воинов. Опубликовала фото и началось. Откуда раненые, не было информации, не слышали и не знаем. Хочется выругаться, Вы не знаете, что в Украине восьмой год идёт война??
Может у Вас нет войны, это только наша война и наши раненые??
Мое утро начинается со сводок с фронта, а Вы их читаете??
Есть раненые и есть убитые. Бойцов привезли тяжёлых.
Молодому офицеру 22 года, оторвало руку, другая рука перебита , ноги в осколочных ранениях, лицо , глаз, живого места нет, он весь перемотан бинтами. Терпит страшную боль.
Коля, 24 года, ранение в ногу, железо стоит, нога распухшая.
Ещё один боец 24 года, пулевое ранение, загноение, отправили в гнойку.
Три бойца в нейрохирургии, ещё один в реанимации и по другим отделениям.
Принесли ребятам соки, футболки, перекусы, фрукты.
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01.07.2021 12:57 Ответить
Вчера вся страна ликовала от футбола, а сегодня надо вспомнить, что война забирает лучших и что наши бойцы дают нам возможность спокойно наслаждаться жизнью.
Касательно помощи фронту.
Сегодня купила квадрокоптер 44 тыс, передатчик 12 тыс, планшет 6499 тыс, обезболивающее 3900 грн, машина едет на фронт в пятницу, еще нужно купить много лекарства, кофе и надо на июль купить два квадрокоптера. Люди, присоединяйтесь к помощи.
Я понимаю, что лето, но помните, что такие же дети как Ваши, рискуют своими жизнями защищая нашу страну и всех нас. Отчёты публикую.
Карта для помощи 5375 4115 0265 7732 Монобанк
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01.07.2021 12:58 Ответить
А куда идут налоги? Если волонтеры покупают квадрика .... арестовичу на колготки?
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01.07.2021 14:20 Ответить
У найвеличнішого повно забаганок, значно дорожчих за колготи.

"Бассейн на миллионы гривен или как готовят президентскую резиденцию к приезду Зеленского."

https://prm.ua/ru/basseyn-na-myllyon-hryven-yly-kak-hotoviat-prezydentskuiu-rezydentsyiu-k-pryezdu-zelenskoho-sensatsyia-priamoho-s-ostrova-byriuchyy/
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01.07.2021 14:37 Ответить
Ну разумеется!
"Героически не поддавались на провокации"
звучит намного лучше, чем
"Предатель ГовноКомандующий запретил стрелять в ответ".
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01.07.2021 13:03 Ответить
***** слово такое подобрали провоцируя ВСУ бандиты стреляют не стесняясь а мы молчим не провоцируем клоуновское управление страной
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01.07.2021 13:03 Ответить
122-мм арт-системы, это НЕ "провокация"!
Это прямое и явное нарушение ВСЕХ перемирий, договоренностей и Минских Соглашений!
Это снаряды, разрушающие любые укрепления и осколки разлетающиеся на десятки метров.
Боюсь, что ЗЕ-предатели и налеты штурмовиков-бомбардировщиков "заблудившиеся" из Рашки уже готовы тоже называть "провокацией" которую мы героически будем ИГНОРИРОВАТЬ?
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01.07.2021 13:11 Ответить
В точку.120мм миномет и 122 пушка это огромная разница в энергии.Миномет "кидает" мины,пушка выстреливает снаряд со скоростью около двух махов(у земли это около 2500 км в час)! Не отвечать на такое - это циничное убийство наших воинов!
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01.07.2021 15:16 Ответить
у вас есть безпилотники а вы опять пишите что не можете отвечать так как они стреляют из гражданской инфраструктуры а может не хотите???????????
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01.07.2021 13:42 Ответить
нужно давать ответ по гражданской инфраструктуре врага
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01.07.2021 13:48 Ответить
По располаге, визивать дождь с градом
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01.07.2021 18:20 Ответить
та 120 мм - это не провокация... это уничтожение....
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01.07.2021 14:15 Ответить
и главное . когда нелох приезжает, обстрелы прекращаются
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01.07.2021 14:40 Ответить
Эта новость хорошо дополняет слова Зеленского:
https://censor.net/ru/news/3274424/v_rossiyiskom_obschestve_net_jelaniya_prodoljat_agressiyu_protiv_ukrainy_zelenskiyiНаверное наш президент думает, что этих упырей кто-то другой заставляет обстреливать Украину.
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01.07.2021 16:57 Ответить
Жопоблок одобряет. Или кто то слышал чтобы Жопоблок был возмущен что РФ обстреливает ихних избирателей? Скорее наоборот, Мертвечук с Бойком еще и дают команду когда и куда проводить обстрелы чтобы надавить на Киев. Единственное радует что пока они долбят рузгоязычных даунбаситов встречавших рузькиймир.
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01.07.2021 17:02 Ответить
То в нас війна чи в нас АТО чи ООС чи що там в нас зараз? Бо бачу що тільки бидло масово полізло на концерти різного козломордого лайна і в Інтернеті пілотки поливають лайном українців та Україну . То що в нас зараз коїться в державі?
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01.07.2021 17:05 Ответить
Надо этих тварей напалмом выжигать
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01.07.2021 17:09 Ответить
Пи.дец лупіть по нас а ми не ведемось, ми такі)
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01.07.2021 18:19 Ответить
А це випадково стріляють не ті "рюськіє каториє нє хатят вайни"?
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01.07.2021 20:01 Ответить
 
 