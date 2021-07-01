На проспекте Победы в Киеве перевернулась фура с газоблоками: двое пострадавших, движение транспорта ограничено. ФОТО
В результате ДТП с участием фуры, загруженной газоблоками, и нескольких легковых авто ограничено движение транспорта на проспекте Победы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.
В направлении ст. м. "Святошин" от ст. м. "Берестейская" движение частично восстановлено двумя полосами.
Во время ДТП пострадали и были госпитализированы с незначительными травмами 2 человека.
На месте работают пожарные, спасатели, в частности "КАРС" и другие отраслевые службы города.
Путепровод не поврежден. Сейчас разбирают газоблоки и убирают поврежденный грузовой автомобиль.
Топ комментарии
+3 Ned Stark
показать весь комментарий01.07.2021 13:54
+2 Панас Стець
показать весь комментарий01.07.2021 12:57
+2 Ned Stark
показать весь комментарий01.07.2021 14:21
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А то скажете подібне серед знайомих - над Вами сміятися будуть.
Пінобетон класифікується як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD легкий бетон із вмістом понад 20% бульбашок у цементному замісі, утворених з використанням віповідного піноконцентрату. Специфічні властивості пінобетону: добра текучість, самозагущення, самовирівнювання, стійкість розмірів, а також низька густота передусім. Його склад можна змінювати так, щоби матеріал показував низьку тривкість, добрі термоізоляційні властивості, добру міцність на стискання при відносно низькій густині.
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Тільки не питайте мене, яка технологія краща. Однаково. Хоча маркетологи вам такого не скажуть.
Или в брехне про смерть Гитлера, которую распространяли совки, демонстрируя его зубы ?
Гитлер в Латинской Америке ухохатывался, читая о "достижениях" страны-победителя.
Как проспект назовёшь - так по нему и ездить будут.