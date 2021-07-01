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Новости ДТП
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ДТП (7454) КГГА (2945) Киев (24766)

На проспекте Победы в Киеве перевернулась фура с газоблоками: двое пострадавших, движение транспорта ограничено. ФОТО

В результате ДТП с участием фуры, загруженной газоблоками, и нескольких легковых авто ограничено движение транспорта на проспекте Победы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

В направлении ст. м. "Святошин" от ст. м. "Берестейская" движение частично восстановлено двумя полосами.

Во время ДТП пострадали и были госпитализированы с незначительными травмами 2 человека.

На месте работают пожарные, спасатели, в частности "КАРС" и другие отраслевые службы города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате лобового столкновения двух автомобилей на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Путепровод не поврежден. Сейчас разбирают газоблоки и убирают поврежденный грузовой автомобиль.

На проспекте Победы в Киеве перевернулась фура с газоблоками: двое пострадавших, движение транспорта ограничено 01
Фото: сайт КГГА
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Топ комментарии
+3
Колись вичитав, що у США навіть в часи Великої депресії 30-х продавалося більше машин за рік, ніж за будь-який рік у совку))
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01.07.2021 13:54
+2
пора освятить то место... аварии на нем постоянные...
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01.07.2021 12:57
+2
Ну так пр. Перемоги він став, здається, в 1985... Старші кияни (як от мої батьки) досі називають його Брест-Литовським шосе...
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01.07.2021 14:21
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пора освятить то место... аварии на нем постоянные...
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01.07.2021 12:57 Ответить
Бо совки міст дебільний збудували з дуже товстою опорою посеред проїжджої частини, через це там звуження і з двох смуг стає одна...
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01.07.2021 13:09 Ответить
совок думав, що народ буде пішки ходити, в кращому випадку їздити на тролейбусах і запорах..., а їм, на членовозах, місця на дорогах вистачить....
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01.07.2021 13:24 Ответить
Колись вичитав, що у США навіть в часи Великої депресії 30-х продавалося більше машин за рік, ніж за будь-який рік у совку))
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01.07.2021 13:54 Ответить
Пєноблоки вони називаються, бо виробляються з пористого бетона, по суті це затверділа бетонна пєна
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01.07.2021 13:15 Ответить
Пане, а ну швиденько вивчати матеріальну частину )) Гуггл в допомогу.
А то скажете подібне серед знайомих - над Вами сміятися будуть.
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01.07.2021 14:37 Ответить
Шановний ви гальмуєте? Вікіпедіа в допомогу :

Пінобетон класифікується як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD легкий бетон із вмістом понад 20% бульбашок у цементному замісі, утворених з використанням віповідного піноконцентрату. Специфічні властивості пінобетону: добра текучість, самозагущення, самовирівнювання, стійкість розмірів, а також низька густота передусім. Його склад можна змінювати так, щоби матеріал показував низьку тривкість, добрі термоізоляційні властивості, добру міцність на стискання при відносно низькій густині.
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01.07.2021 14:57 Ответить
Правильно. А в газобетоні бульбашки формуються не за рахунок піноконцентрату, а хім. реакції під тиском (здоровецькі такі автоклави).
**********
Тільки не питайте мене, яка технологія краща. Однаково. Хоча маркетологи вам такого не скажуть.
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01.07.2021 15:25 Ответить
Назвиаєть у любому випадку не газоблок, а піноблок, це логічно, бо те що пов язано з газом вважається пальним.
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01.07.2021 15:29 Ответить
В чём заключалась "победа" ? В послевоенном голоде ? Или в репрессиях ?
Или в брехне про смерть Гитлера, которую распространяли совки, демонстрируя его зубы ?
Гитлер в Латинской Америке ухохатывался, читая о "достижениях" страны-победителя.
Как проспект назовёшь - так по нему и ездить будут.
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01.07.2021 14:04 Ответить
Ну так пр. Перемоги він став, здається, в 1985... Старші кияни (як от мої батьки) досі називають його Брест-Литовським шосе...
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01.07.2021 14:21 Ответить
Это всё долбаная 2я полоса упирающаяся в опору.
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01.07.2021 14:37 Ответить
Плюс, шумахер на грузовике, который просто не смог затормозить, когда полоса закончилась. И которому, вдобавок, не положено ехать дальше крайней правой полосы.
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01.07.2021 21:03 Ответить
 
 