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Темпы вакцинации от COVID-19 растут только за счет прививки второй дозой, - НАН Украины

Темпы вакцинации от COVID-19 растут только за счет прививки второй дозой, - НАН Украины

В Национальной академии наук обеспокоены тем, что увеличение вакцинации в Украине происходит только за счет вакцинации второй дозой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в прогнозе по развитию эпидемии COVID-19 в Украине до середины июля 2021 года.

"Среднее количество новых случаев в Украине уменьшилось до 588 человек в день (уменьшение вдвое за две недели), среднее количество летальных исходов равно 31 смерти в день в среднем за последнюю неделю. Согласно прогнозным вычислениям (в которых заложена тенденция увеличения репродуктивного числа), среднее количество новых случаев будет равно 544 в течение недели 1-7 июля 2021 года и 478 – в течение недели 8-14 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

В НАН отмечают, что темпы вакцинации населения постепенно увеличиваются.

"Но большое беспокойство вызывает то, что это увеличение происходит только за счет вакцинации второй дозой. В то же время, темпы вакцинации первой дозой существенно уменьшаются", - подчеркнули в академии наук.

В то же время, летальность от COVID-19 составляет около 3% и, вероятно, демонстрирует признаки нового локального роста.

Также читайте: Высокий уровень миграции из РФ создает риск быстрого распространения штамма коронавируса "дельта" в Украине, - Нацакадемия наук

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Топ комментарии
+7
Темпы вакцинации от COVID-19 растут только за счет прививки второй дозой, - НАН Украины - Цензор.НЕТ 6473
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01.07.2021 12:54
+3
Потомучто дурачков колоцца чем попало не так много
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01.07.2021 13:00
+2
Темпы вакцинации от COVID-19 растут только за счет прививки второй дозой, - НАН Украины

Перепуганные заканчиваются. Вызывайте Голубовскую с Рыженко. Пусть вступают с песней про падающих от ужаса в обморок медсёстрах и грузчиках, которые умирают, подтаскивая баллоны.
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01.07.2021 12:56
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Темпы вакцинации от COVID-19 растут только за счет прививки второй дозой, - НАН Украины - Цензор.НЕТ 6473
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01.07.2021 12:54 Ответить
Темпы вакцинации от COVID-19 растут только за счет прививки второй дозой, - НАН Украины

Перепуганные заканчиваются. Вызывайте Голубовскую с Рыженко. Пусть вступают с песней про падающих от ужаса в обморок медсёстрах и грузчиках, которые умирают, подтаскивая баллоны.
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01.07.2021 12:56 Ответить
Потомучто дурачков колоцца чем попало не так много
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01.07.2021 13:00 Ответить
то так в методичке написано?
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01.07.2021 13:10 Ответить
Так оно и есть ИРЛ
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01.07.2021 13:24 Ответить
Так оно и нет. "Чем попало" колют на лаптесане. А в Украине вакцинами. Хош - китайской, хош Файзером. На следующей неделе СтарМедиа будут Файзером колоть - люди организовались и заказали прямо в офис. А ты продолжай разносить кацапские фейки.
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01.07.2021 13:50 Ответить
Колитесь чем хотите, токо от* сами и помалкивайте.
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01.07.2021 13:56 Ответить
Ну попробуй мне запретить опускать антипрививочников
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01.07.2021 14:03 Ответить
Темпи вакцинації від COVID-19 зростають тільки за рахунок щеплення другою дозою, - НАН України - Цензор.НЕТ 604
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01.07.2021 14:59 Ответить
Пропоную для покращення статистики колоти ще й третю дозу. Все одно ці "вакцини" не є лікарськими препаратами, а є елементом злочинного соціального експерименту в світовому масштабі.
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01.07.2021 13:14 Ответить
Сукупні статки всіх доларових мільйонерів світу в 2020 році збільшилася на 7,6% і склали $79,6 трлн, йдеться в щорічній доповіді World Wealth Report компанії Capgemini SA, передає https://www.interfax.ru/world/774705 Інтерфакс .
Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) підвищилася на 6,3% - до 20,8 млн осіб. Зростанню багатства сприяв істотний підйом фондових ринків, зазначений у минулому році. Ось все що потрібно знати про "пандемію".

Чому ніхто не задавав питання, чому всі фондові ринки спокійно пережили цю "пандемію", чому жоден аеропорт чи авіокомпанія не збанкротіли і навіть не нили, що їм не має за що утримувати робочий персонал і вони вимушені йти на масові скорочення? Чому жодне велике підприємство, банк, чи спортивні клуби не збанкротіли? Це ж "пандемія" !!! Фондові ринки мали б по всіх законах економіки в перші ж дні оголошення пандемії обвалитися і призвести до економічної світової кризи. Все зупинили на два роки, а нічого такого не сталося. Окрім того, що збідніли всі крім багатіїв і привчили тягати бездумно тряпки на мордах і привчають ширятися по команді.
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01.07.2021 13:24 Ответить
Перелік 34 збанкрутілих авіакомпаній за посиланням.
https://lowcost.ua/airlines-bankruptcy-2020/ 2020 рік видався складним для усього світу,а особливо для туристичної галузі та зокрема авіаперевізників. Так, зважаючи на значне падіння попиту на авіаперельоти у зв'язку із пандемією коронавірусу більше 30 авіакомпаній збанкрутували чи припинили свою діяльність.
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01.07.2021 14:53 Ответить
В Форбсзаглянь, придурошне.
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01.07.2021 15:47 Ответить
Слабенький у Вас аргумент. Навіть у Форбс немає спросування банкруцтва 34 авіакомпаній, що наведені за моїм посиланням. Ви - брехун.
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01.07.2021 16:22 Ответить
По перше це малі малоприбуткові і до пандемії компанії, їх і скупили чи скуплять за безцінь. Бо найкраще збагачуватися під час криз, війн та "пандемій". По друге що з фондовим ринком, банками, спортивними клубами футбольніми, баскетбольними, хокейними, що з кінокомпаніями? А ну, давай подивимося на ситуацію тут.

З ціною на енергоносії нафту, газ. Що там з цінами?
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01.07.2021 16:47 Ответить
№ 3 в наведеному списку
https://lowcost.ua/air-italy-will-end-operations/ Друга за величиною авіакомпанія Італії Air Italy припиняє свою діяльність. Ліквідувати компанію вирішили після зборів акціонерів Alisarda та Qatar Airways. Про припинення діяльності авіакомпанія Air Italy оголосила 11 лютого, опублікувавши заяву на офіційному веб-сайті.
№ 4 в наведеному списку
https://lowcost.ua/flybe-bankruptcy/ Найбільша регіональна авіакомпанія Європи, британська Flybe, сьогодні оголосила банкрутство. Понад 2000 працівників авіакомпанії втратили роботу після того, як всі рейси Flybe були скасовані, а флот з 60 літаків залишився стояти в аеропортах.

Ще не набридло тобі брехати?
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01.07.2021 16:58 Ответить
На факт брехні https://censor.net/ua/user/489211 це абсолютно не впливає.
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05.07.2021 16:50 Ответить
Обколоти вакцинованих лохів по повній, щоб шприци торчали з них мов голки в їжака.
Не викидати ж це лайно на смітник, коли поряд ще стільки корисних ідіотів
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01.07.2021 14:55 Ответить
Ну, знаєш, до вчителів, наприклад, вже застосовують шантаж, частина з них лише відтермінувала ширяння.
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01.07.2021 16:11 Ответить
Привіт!
Можлово ти мене не зовсім вірно зрозуміла. Я мав на увазі контингент, що вже отримав одну чи дві дози вакцини. На мою думку, все, що могли нашкодити своєму здоров'ю, вони вже нашкодили. Так що, ще з десяток доз їм не завадять. Жарт, звичайно.

Принаймі, з них буде хоч якась користь, адже нормальні люди швидше помітять побічну дію вакцин.
Більшість вчителів, в силу специфіки своєї професії, мають дуже м'який характер. Влада це чудово знає, тож і намагається на них зухвало тиснути. Тому мені буде прикро, якщо їх м'який характер, разом з острахом втрати роботи, візьме верх над здоровим глуздом та інстинктом самозбереження
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01.07.2021 19:00 Ответить
 
 