Темпы вакцинации от COVID-19 растут только за счет прививки второй дозой, - НАН Украины
В Национальной академии наук обеспокоены тем, что увеличение вакцинации в Украине происходит только за счет вакцинации второй дозой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в прогнозе по развитию эпидемии COVID-19 в Украине до середины июля 2021 года.
"Среднее количество новых случаев в Украине уменьшилось до 588 человек в день (уменьшение вдвое за две недели), среднее количество летальных исходов равно 31 смерти в день в среднем за последнюю неделю. Согласно прогнозным вычислениям (в которых заложена тенденция увеличения репродуктивного числа), среднее количество новых случаев будет равно 544 в течение недели 1-7 июля 2021 года и 478 – в течение недели 8-14 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
В НАН отмечают, что темпы вакцинации населения постепенно увеличиваются.
"Но большое беспокойство вызывает то, что это увеличение происходит только за счет вакцинации второй дозой. В то же время, темпы вакцинации первой дозой существенно уменьшаются", - подчеркнули в академии наук.
В то же время, летальность от COVID-19 составляет около 3% и, вероятно, демонстрирует признаки нового локального роста.
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Перепуганные заканчиваются. Вызывайте Голубовскую с Рыженко. Пусть вступают с песней про падающих от ужаса в обморок медсёстрах и грузчиках, которые умирают, подтаскивая баллоны.
от*сами и помалкивайте.
Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) підвищилася на 6,3% - до 20,8 млн осіб. Зростанню багатства сприяв істотний підйом фондових ринків, зазначений у минулому році. Ось все що потрібно знати про "пандемію".
Чому ніхто не задавав питання, чому всі фондові ринки спокійно пережили цю "пандемію", чому жоден аеропорт чи авіокомпанія не збанкротіли і навіть не нили, що їм не має за що утримувати робочий персонал і вони вимушені йти на масові скорочення? Чому жодне велике підприємство, банк, чи спортивні клуби не збанкротіли? Це ж "пандемія" !!! Фондові ринки мали б по всіх законах економіки в перші ж дні оголошення пандемії обвалитися і призвести до економічної світової кризи. Все зупинили на два роки, а нічого такого не сталося. Окрім того, що збідніли всі крім багатіїв і привчили тягати бездумно тряпки на мордах і привчають ширятися по команді.
https://lowcost.ua/airlines-bankruptcy-2020/ 2020 рік видався складним для усього світу,а особливо для туристичної галузі та зокрема авіаперевізників. Так, зважаючи на значне падіння попиту на авіаперельоти у зв'язку із пандемією коронавірусу більше 30 авіакомпаній збанкрутували чи припинили свою діяльність.
З ціною на енергоносії нафту, газ. Що там з цінами?
https://lowcost.ua/air-italy-will-end-operations/ Друга за величиною авіакомпанія Італії Air Italy припиняє свою діяльність. Ліквідувати компанію вирішили після зборів акціонерів Alisarda та Qatar Airways. Про припинення діяльності авіакомпанія Air Italy оголосила 11 лютого, опублікувавши заяву на офіційному веб-сайті.
№ 4 в наведеному списку
https://lowcost.ua/flybe-bankruptcy/ Найбільша регіональна авіакомпанія Європи, британська Flybe, сьогодні оголосила банкрутство. Понад 2000 працівників авіакомпанії втратили роботу після того, як всі рейси Flybe були скасовані, а флот з 60 літаків залишився стояти в аеропортах.
Ще не набридло тобі брехати?
Не викидати ж це лайно на смітник, коли поряд ще стільки корисних ідіотів
Можлово ти мене не зовсім вірно зрозуміла. Я мав на увазі контингент, що вже отримав одну чи дві дози вакцини. На мою думку, все, що могли нашкодити своєму здоров'ю, вони вже нашкодили. Так що, ще з десяток доз їм не завадять. Жарт, звичайно.
Принаймі, з них буде хоч якась користь, адже нормальні люди швидше помітять побічну дію вакцин.
Більшість вчителів, в силу специфіки своєї професії, мають дуже м'який характер. Влада це чудово знає, тож і намагається на них зухвало тиснути. Тому мені буде прикро, якщо їх м'який характер, разом з острахом втрати роботи, візьме верх над здоровим глуздом та інстинктом самозбереження