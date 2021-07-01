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ФСБ РФ сообщает о задержании в Белгороде семерых "последователей украинских радикалов"

ФСБ РФ сообщает о задержании в Белгороде семерых

ФСБ РФ сообщает о задержании в Белгороде "семерых последователей украинской радикальной группы "М.К.У.". Их подозревают якобы в причастности к распространению неонацистской идеологии и подготовки нападений на сотрудников правоохранительных органов".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ вместе с СКР и МВД в рамках возбужденного уголовного дела по чч. 1 и 2 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе) УК РФ задержала в Белгороде сторонников неонацистской организации "М.К.У.", которые создали в регионе "ее структурную ячейку", - говорится в сообщении.

По информации ФСБ, задержанные якобы причастны к "пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений".

В ФСБ добавили, что они планировали вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и граждан.

В местах проживания задержанных изъяты материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с сохранившейся перепиской о подготовке насильственных акций, а также обнаружена лаборатория по культивированию наркосодержащих растений.

"В отношении главаря радикальной ячейки дополнительно возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 282.1 (вовлечение в деятельность экстремистского сообщества), ч. 2 ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК России, "преступная деятельность двух ее членов дополнительно квалифицирована по ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК России", - добавили в ЦОС.

Также читайте: ФСБ РФ задержала в оккупированном Крыму жителя Симферополя за "сбор для спецслужб Украины данных о полетах военной авиации"

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Топ комментарии
+9
По такой формулировке - "пропаганда идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцирование межнациональных конфликтов, совершение насильственных преступлений" - нужно привлекать всю мордоровскую правящую верхушку и обслуживающюх её пропагандонов.
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01.07.2021 13:15
+7
скоро будут ловить секту свидетелей украинских радикалов.
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01.07.2021 13:06
+6
Сразу 7 бандеровцев обосрали РАБссию...наверно ходили в футболках сборной Украины с Крымом,Абхазией Ю.Осетией и Приднестровьем... Паскуды позорные,ваш Мудак ФСБшный Идиот конченный...ФСБ РФ сообщает о задержании в Белгороде семерых "последователей украинских радикалов" - Цензор.НЕТ 2775
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01.07.2021 13:13
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Вот ради чего б еще фсб кого-то задержало
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01.07.2021 13:04 Ответить
странно. #уйло должен был позвонить ишаку и предупредить!
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01.07.2021 13:08 Ответить
скоро будут ловить секту свидетелей украинских радикалов.
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01.07.2021 13:06 Ответить
ну шо, черти? заработали.
слесарю-слесарево.
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01.07.2021 13:07 Ответить
Мабуть казали шо путін *****.
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01.07.2021 13:08 Ответить
ФСБ РФ сообщает о задержании в Белгороде семерых "последователей украинских радикалов" - Цензор.НЕТ 3277
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01.07.2021 13:13 Ответить
Сразу 7 бандеровцев обосрали РАБссию...наверно ходили в футболках сборной Украины с Крымом,Абхазией Ю.Осетией и Приднестровьем... Паскуды позорные,ваш Мудак ФСБшный Идиот конченный...ФСБ РФ сообщает о задержании в Белгороде семерых "последователей украинских радикалов" - Цензор.НЕТ 2775
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01.07.2021 13:13 Ответить
ага, і чим гірше справи будуть в раші- тим більше радикалів, терористів та небажаних персон буде! їжте блді!
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01.07.2021 13:14 Ответить
По такой формулировке - "пропаганда идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцирование межнациональных конфликтов, совершение насильственных преступлений" - нужно привлекать всю мордоровскую правящую верхушку и обслуживающюх её пропагандонов.
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01.07.2021 13:15 Ответить
Теперь понятно откуда была "списана" первоначальная формулировка мотива "подозреваемых" в убийстве Шеремета с бредовым преводсходством арийской расы. Из ФСБ "ноги растут".
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02.07.2021 06:56 Ответить
ФСБ РФ сообщает о задержании в Белгороде семерых "последователей украинских радикалов" - Цензор.НЕТ 7178
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01.07.2021 13:16 Ответить
Вєсь савєцкій народ трєбуєт расстрєлять пособніков троцкізма!
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01.07.2021 13:22 Ответить
"Унічтожить гадіну! Стєрєть с ліца зємлі врага народа Троцького і єво кровавую фашистськую шайку!"

ФСБ РФ повідомляє про затримання в Бєлгороді сімох "послідовників українських радикалів" - Цензор.НЕТ 8262
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01.07.2021 15:30 Ответить
В Концлагере тотального дебилизщма 7 радикалов хотели соорудить Майдан в Белгороде...,даже РАБссиянское быдло ходит тише воды ниже травы...но украинские радикалы не бояцца Путлерской банды...Знай наших...Плешивый Мудак... Дрожи ******* ночами...ФСБ РФ повідомляє про затримання в Бєлгороді сімох "послідовників українських радикалів" - Цензор.НЕТ 844
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01.07.2021 13:26 Ответить
Любят Сталина, должны вспомнить слава на мотив песни "Широка моя родная": "как можно жить, не зная, что широка Родная, как 58, почти". ВВП сказал: "какой же это 37 год, тогда и Интернет не было". Сейчас "скуратовцам" помогает, потом ???. А так все как говорили "древние" - шестидесятники. Пока можно - читайте и слушайте, боятся уже поздно.
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01.07.2021 13:30 Ответить
Сралин уничтожил 100 миллионов насэлэния дохлого Совка за 32 года у власти,с октября 1921 года по 4 марта 1953 года...,не я сказал...а Жириновский лет 15 назад в программе Салавьева "к Барьеру"...,у меня очень хорошая память чуваки...
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01.07.2021 13:33 Ответить
ФСБ РФ сообщает о задержании в Белгороде семерых "последователей украинских радикалов" с подачи поцЗедента
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01.07.2021 13:34 Ответить
А знаете что такое ДНК тест?Это Двоичный Нейронный Код...,сокращенно ДНК...,а для чего он знаете хоть немного?Вряд ли...,разве что для установления отцовства к примеру...,об остальном полный ноль...,когда нибудь напишу и расшифрую что это означает на самом деле...,найду время...
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01.07.2021 13:43 Ответить
Дезоксирибонуклеиновая кислота - сокращённо ДНК - макромолекула, обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов.
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01.07.2021 14:27 Ответить
Маньяки: культ убийства (они же М.К.У., МКУ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC неонацистская организация, придерживающаяся радикальных форм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC расизма и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F мизантропии (пиплхейт). Члены организации также исповедуют собственную «Религию убийства». Существует мнение, что «М.К.У.» придерживается политики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC акселерационизма [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 49 дней ]. Согласно идеологии «М.К.У.», смерть возносится богоподобной сущностью, которая двигает сторонников организации жаждой убивать, тем самым совершая https://ru.wikipedia.org/wiki/RaHoWa расовое очищение .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-7 [7] Организация создана жителем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины Егором «Маньяком» Красновым в 2017 году. Организация осуществляет деятельность с помощью автономных ячеек, координирующихся Егором Красновымhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-8 [8] , в городах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F РФ , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины . Деятельность «М.К.У.»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-9 [9] направлена на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8 разжигание межнациональной розни https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-10 [10] , избиенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-11 [11] , убийства, подготовку терактов и массовых расстрелов.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B02-8 [8]
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01.07.2021 13:47 Ответить
Походу, "поджог Кремля" не за горами.
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01.07.2021 14:22 Ответить
Только в Украине об этой мифический организации почему то не слышал ни один человек 😁😁😁😁😁😁😁
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01.07.2021 14:33 Ответить
Шо там в Белгороде! Уже б сразу "радикалов" задержали в Воркуте или Магадане!
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01.07.2021 14:51 Ответить
Международный Отравитель через свою шестерку вещает сколько он радикалов нахватал (радикалами стали после распития боярышника). Мацковское болото обосра****ь. лепят всех горбатых в Украинские радикалы .Для орды кто Украинец тот радикал . Живут на всем краденном как и положено орде . Флаг краденный, история краденная , пишут свою национальность без страны даже радикалов своих не имеют.
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01.07.2021 16:21 Ответить
Для них украинцы уже стали страшее радикальных исламистов, а еще называют "братним" народом. Ну и зачем так "брата" пугаться?
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02.07.2021 07:01 Ответить
 
 