ФСБ РФ сообщает о задержании в Белгороде семерых "последователей украинских радикалов"

ФСБ РФ сообщает о задержании в Белгороде "семерых последователей украинской радикальной группы "М.К.У.". Их подозревают якобы в причастности к распространению неонацистской идеологии и подготовки нападений на сотрудников правоохранительных органов".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ вместе с СКР и МВД в рамках возбужденного уголовного дела по чч. 1 и 2 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе) УК РФ задержала в Белгороде сторонников неонацистской организации "М.К.У.", которые создали в регионе "ее структурную ячейку", - говорится в сообщении.

По информации ФСБ, задержанные якобы причастны к "пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений".

В ФСБ добавили, что они планировали вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и граждан.

В местах проживания задержанных изъяты материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с сохранившейся перепиской о подготовке насильственных акций, а также обнаружена лаборатория по культивированию наркосодержащих растений.

"В отношении главаря радикальной ячейки дополнительно возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 282.1 (вовлечение в деятельность экстремистского сообщества), ч. 2 ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК России, "преступная деятельность двух ее членов дополнительно квалифицирована по ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК России", - добавили в ЦОС.

Также читайте: ФСБ РФ задержала в оккупированном Крыму жителя Симферополя за "сбор для спецслужб Украины данных о полетах военной авиации"