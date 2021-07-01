Зеленский поздравил Словению с началом председательства в Совете ЕС: Укрепление отношений Украина-ЕС сделает Европу сильнее
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил словенского коллегу Борута Пахора со стартом председательства Словении в Совете Европейского Союза.
Слова поздравления Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Искренне поздравляю Борута Пахора и правительство Словении с началом словенского председательства в Совете Европейского Союза. Желаю успешной реализации всех определенных приоритетов. Укрепление отношений Украина-ЕС сделает Европу сильнее", - написал Зеленский.
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+1 5 копійок
показать весь комментарий01.07.2021 13:12
+1 Small Jerboa
показать весь комментарий01.07.2021 13:15
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У тебя на Донбассе многочасовые БОИ-ОБСТРЕЛЫ с применением ТЯЖЕЛОГО ВООРУЖЕНИЯ!
Множество раненых и убитых.
А ты не спишь, спешишь по ночам то футболистов поздравлять, то перед Словенией расшаркиваться.