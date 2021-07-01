"ЕС", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект о борьбе с олигархами: Влияние олигархов должны ограничивать антикоррупционные органы
Три оппозиционные фракции - "Европейская Солидарность", "Голос" и" и "Батькивщина" разработали совместный законопроект для борьбы с олигархией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом представители политсил заявили в ходе брифинга.
По словам нардепа Николая Княжицкого, законопроект от власти о так называемой деолигархизации на самом деле предоставляет президенту Зеленскому чрезвычайные полномочия единолично назначать "олигархами" всех, кто ему мешает. При этом в Украине созданы антикоррупционные органы, которые и должны ограничивать олигархическое влияние.
"Суть законопроекта Зеленского максимально проста - СНБО определяет, кто является олигархом, кто не является. Не имея полномочий проводить расследование, принадлежа к одной политической силе. Кто же является олигархом с точки зрения авторов этого законопроекта, которые подготовили его для Владимира Зеленского? Это не владельцы телерадиоканалов, не те богатые люди, фамилии которых мы все знаем. Это владельцы блогов, владельцы сайтов и те, кого захочет назначить олигархом СНБО одной политической силы", - подчеркнул нардеп "ЕС".
Княжицкий отметил, что в новом законопроекте совершенно четко требуется от Антимонопольного комитета следить за соблюдением законодательства. Те, кто его не соблюдают, по предложению Антимонопольного комитета попадают под специальную процедуру которую проводит и контролирует НАПК.
"Мы предлагаем, чтобы телевизионные каналы занимали объективную позицию, чтобы мы знали, за чей счет они финансируются, кто за этими телевизионным каналами стоит", - подчеркнул нардеп "ЕС".
"Мы присоединились к подготовке альтернативного законопроекта, поскольку считаем, что не может совещательно-консультативный орган, такой как Совет национальной безопасности и обороны, определять и вести реестр кто олигарх, а кто не олигарх. Потому что таким образом те, кто принадлежат к этой категории, избегут реальной ответственности", - заявил нардеп "Батькивщины" Михаил Цымбалюк.
"Фракция "Голос" поддерживает борьбу с олигархами и в связи с этим мы подписали законопроект наших коллег из "Европейской Солидарности" и подали ряд наших инициатив относительно непосредственных изменений в антимонопольное законодательство, в налоговое. Потому что мы считаем, что именно правоохранительные органы должны бороться и иметь достаточно для этого инструментов, чтобы бороться с олигархами. Мы считаем, что тот законопроект, который представлен президентом, он как раз и не признает олигархами тех, кто действительно является олигархами в этой стране", - подчеркнул представитель "Голоса" Роман Костенко.
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Многие, очень многие себе сейчас даже не представляют в Украине, что завтрашний день может создать эффект взрыва ядерной бомбы в стране.
Слуги завтра собираются принять закон № 5600.
Законом собираются увеличить налоги практически на все области бизнеса.
Рашист гетманцев придумал.
Але це занадто складне для вас, зебілів та ботів))
"Суть законопроекта Зеленского максимально проста - СНБО определяет, кто является олигархом, кто не является. Не имея полномочий проводить расследование, принадлежа к одной политической силе.
Кто же является олигархом с точки зрения авторов этого законопроекта, которые подготовили его для Владимира Зеленского?
Это не владельцы телерадиоканалов, не те богатые люди, фамилии которых мы все знаем.
Это владельцы блогов, владельцы сайтов и те, кого захочет назначить олигархом СНБО одной политической силы"...
Визначення дуже просте.
Тільки вам подоляк про це в методичках не сказав
п.с. як визначити тупість ботів подоляка?
все дуже просто - у них підгорає від слова "олігарх"... що воно таке вони не знають, як команду "фас" добре розуміють))
Що виразилося в троєкратному рості активів при зеленському.
и ни у гудка, ни у каломойского, ни у других владельцев ЗАО Украина среди депутатов и министров не было ни одной куклы, ни одной группы влияния. они совсем не заказывали политику. так все и было.
але тут зебіли вибрали "своего парня" - і ось їх статки зросли за рік в 2-3 рази, а суди почали відміняти борги олігархату на 100 млрд.грн... переносячи їх на нарИд....
але то таке.. нарИд тупий - хай платить))
"100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.
Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.
В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes.
Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд.
"Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд"
Але про це зебілам дуже складно зрозуміти.. та й зомбоящик інше каже
при рошене олигарх был ************ - рошен . олигарх косюк, как я выше говорил, миллиардные "дотации" из бюджета получал. разница с сегодняшним днем была только в фамилиях олигархов, пасущихся у бюджетного корыта. тогда олигарх рошен и союзные кланы олигархов доили бюджет, сейчас гудок и союзники доят.
Здійснилася мрія зебілів
Хоча звідкиля тобі про це знати - якщо нічого, крім дурнуватих ЦУ в ботофермі подоляка, тобі не дали)
Це й є відповідь на твоє тупе питання: не можна вам, зебілам, пояснити прості речі - бо ви занадто тупі...)
мля, звідкиля вас таких тупих сьогодні набрали на захист вовки-шмарклі та його олігархів?))
Как это? А мальдивский разве не в оппозиции? Или он не олигарх? Или все же "оппозиция" для лоховского элехтурата?
хоча зебіли настілки тупі, що готові самі повіситися - якщо їм скажуть що це "баратьба з алигархами"
ти навіть не спромоглося прочитати визначення "олігарх", але коли тебе ткнули мордою - ти обісралося та почало верещати про "бан"...
До речі, на цензорі банять саме за ідіотизм... й ти про це гарно знаєш...
Вся "борьба з алєгархами" від зеленського
Это вам для понимания что такое состояние и что такое прибыль или доход.
2018 г больше 2017 в 95 раз
Хоча: мені важко було би відповісти, чому АМКУ тоді не було зубастим.. Але ж сьогодні воно взагалі - "пишечка для своїх"...
Знаєте, я вже готовий визнати, що закон про олігархів ім. президента Зеленського - це витвір мистецтва. Під благим наміром подолати олігархів, Зеленський веде країну саме в те становище, відсутністю якого ми всі пишалися 30 років незалежності - до розвинутого авторитаризму, зразка путінської Росії. Дивіться:
Головне науково-експертне управління Верховної ради надало свої висновки щодо «законопроекту про олігархів». Від читання тих висновків без перебільшення голова йде обертом.
По-перше, закон не заважатиме олігархам фінансувати політичні партії. Створюєш десятки ФОПів «Роги і копита», які торгують сміттям з офшорами і фінансують партію - і життя чудове.
По-друге, експерти ВР пишуть, що законопроект не має запобіжників проти вибіркового застосування процедури визнання олігархом певної особи. Тобто - олігархом призначать кожного підприємця, який не сподобається Зеленському і ОПУ.
По-третє, закон не обмежує кількість осіб які можуть бути визнані олігархами. Треба буде - визнають сотні тисяч осіб. Бо так захочуть в ОПУ.
По-четверте непередбачена відповідальність за ненадання олігархами щорічної декларації про їхні фінанси. Нададуть, лише якщо самі захочуть.
Окрему увагу приділено тому, що називати бізнесмена олігархом мусить РНБО - консультативний орган при президенті України. РНБО у нас і так вже СБУ, прокуратура і суд в одній особі, тепер воно ще набуде влади оголошувати бізнесменів «ворогами народу», вибачте, олігархами.
НЕУ ВР нагадало, що з олігархами боротися треба шляхом демонополізації і створенням економічної конкуренції. Важелі для цього Зеленський мав від першого дня президентства - Антимонопольний комітет і сузір'я антикорорганів створених за президента Порошенка. Проте, в реальності боротьба з олігархами виглядає так, що за 2020 р. коли країну катував КОВІД і коли впав ВВП, олігархи збагатіли хто у 1,8 рази (Коломойський), а хто у 2,7 рази (Ахмєтов). Додати нічого.
Науково-експертне управління ВР не радить законопроект про олігархів на голосування, як такий що порушує зразу низку норм конституції. Проте можна чекати, що в сесійну залу законопроект винесуть і за нього голосуватимуть. Ми маємо вже прецедент - виведення з під тендерних процедур ПрозоРРо проекту на будівництво Київського обхідної дороги (100 мільярдів) та святкування дня Незалежності (5,4 мільярди), які не ухвалив профільний комітет ВР. Але їх проголосували і прийняли. Законами ЗЕкоманда крутить як шахрай торбою.
Очевидно, законопроект про олігархів - це інструмент розправи ОПУ з політичними противниками, незалежно від їхніх статків. Логічним кроком після прийняття такого витвору мусить бути коронація і формування королівської династії Зеленських. Цей законопроект зробить те, чого не зумів зробити Янукович - породить супероліграха. Одного. Всі решта залишаться при своїх статках і активах - в разі, якщо вони не втручатимуться в політику і заноситимуть в ОПУ відповідні знаки поваги в доларовому еквіваленті. Як у Росії Путіна. Незрозуміло лише. Помаранчева революція і Революція Гідності - невже вони були для цього?