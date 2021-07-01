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Княжицкий (203) олигарх (1013) Батькивщина (2010) Голос партия (499) Европейская Солидарность (1039)

"ЕС", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект о борьбе с олигархами: Влияние олигархов должны ограничивать антикоррупционные органы

Три оппозиционные фракции - "Европейская Солидарность", "Голос" и" и "Батькивщина" разработали совместный законопроект для борьбы с олигархией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом представители политсил заявили в ходе брифинга.

По словам нардепа Николая Княжицкого, законопроект от власти о так называемой деолигархизации на самом деле предоставляет президенту Зеленскому чрезвычайные полномочия единолично назначать "олигархами" всех, кто ему мешает. При этом в Украине созданы антикоррупционные органы, которые и должны ограничивать олигархическое влияние.

"Суть законопроекта Зеленского максимально проста - СНБО определяет, кто является олигархом, кто не является. Не имея полномочий проводить расследование, принадлежа к одной политической силе. Кто же является олигархом с точки зрения авторов этого законопроекта, которые подготовили его для Владимира Зеленского? Это не владельцы телерадиоканалов, не те богатые люди, фамилии которых мы все знаем. Это владельцы блогов, владельцы сайтов и те, кого захочет назначить олигархом СНБО одной политической силы", - подчеркнул нардеп "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае манипуляции делом "вагнеровцев" депутаты оппозиции выйдут из состава парламентской ВСК, - заявление "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины"

Княжицкий отметил, что в новом законопроекте совершенно четко требуется от Антимонопольного комитета следить за соблюдением законодательства. Те, кто его не соблюдают, по предложению Антимонопольного комитета попадают под специальную процедуру которую проводит и контролирует НАПК.

"Мы предлагаем, чтобы телевизионные каналы занимали объективную позицию, чтобы мы знали, за чей счет они финансируются, кто за этими телевизионным каналами стоит", - подчеркнул нардеп "ЕС".

"Мы присоединились к подготовке альтернативного законопроекта, поскольку считаем, что не может совещательно-консультативный орган, такой как Совет национальной безопасности и обороны, определять и вести реестр кто олигарх, а кто не олигарх. Потому что таким образом те, кто принадлежат к этой категории, избегут реальной ответственности", - заявил нардеп "Батькивщины" Михаил Цымбалюк.

"Фракция "Голос" поддерживает борьбу с олигархами и в связи с этим мы подписали законопроект наших коллег из "Европейской Солидарности" и подали ряд наших инициатив относительно непосредственных изменений в антимонопольное законодательство, в налоговое. Потому что мы считаем, что именно правоохранительные органы должны бороться и иметь достаточно для этого инструментов, чтобы бороться с олигархами. Мы считаем, что тот законопроект, который представлен президентом, он как раз и не признает олигархами тех, кто действительно является олигархами в этой стране", - подчеркнул представитель "Голоса" Роман Костенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Голос" не поддержит законопроекты о деолигархизации и повышении налогов, - нардеп Рудик

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Топ комментарии
+12
при Порошенко ні ахметов, ні коломойша НЕ керували президентом, а платили податки.. Більш того, їх статки зменьшувалися.. (а зараз, при зеленскому, за рік - зросли в ДВА-ДВАДЦАТЬ разів!)
Тільки вам подоляк про це в методичках не сказав
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01.07.2021 14:10
+11
Те, що Зєлін закон написали Бєня та Ахмєт, вас влаштовує?
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01.07.2021 13:39
+10
Ідіоти зелені, - олігарх не може бути в опозиції за визначенням)
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01.07.2021 13:46
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Многие, очень многие себе сейчас даже не представляют в Украине, что завтрашний день может создать эффект взрыва ядерной бомбы в стране.
Слуги завтра собираются принять закон № 5600.
Законом собираются увеличить налоги практически на все области бизнеса.
Рашист гетманцев придумал.
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01.07.2021 13:25 Ответить
Їм вже не хватає бюджету для деребану
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01.07.2021 13:38 Ответить
В нас органів багато, а толку від них нуль. І тотальній корупції вони абсолютно не загрожують. Чим там зараз займається ***** чи САП хтось щось чув про їхню боротьбу з раковою пухлиною, яка знищує державу з середини? А грошики з бюджету на цих імітаторів дармоїдів ох які не малі капають щомісяця.
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01.07.2021 13:27 Ответить
Почему бы не зайти на сайт НАБУ к примеру и не посмотреть: чем они занимаются и каковы результаты?
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01.07.2021 13:32 Ответить
их натравливают на тех, кто демпингует. ни одного громкого дела и не будет
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01.07.2021 13:34 Ответить
Ти смішний чудік!!!! Робота правоохоронних органів оцінюється результатами судових вироків проти злочинців, а не хвалебними одами на їх сайтах.
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01.07.2021 13:39 Ответить
НАБУ не приговорами не занимается. Их дело - расследовать и направить материалы в суд. Хочешь узнать больше? https://nabu.gov.ua/reestr-sprav Смотри сам. Или ты просто потрындеть зашел?
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01.07.2021 13:48 Ответить
снбо НЕ занімається приговорами, а є консультативним органом.. але по закону для тупих зебілів - саме снбо зеленский хоче дати право на приговори..

Але це занадто складне для вас, зебілів та ботів))
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01.07.2021 14:25 Ответить
для особливо тупих зебілів та ботів продоляка:
"Суть законопроекта Зеленского максимально проста - СНБО определяет, кто является олигархом, кто не является. Не имея полномочий проводить расследование, принадлежа к одной политической силе.
Кто же является олигархом с точки зрения авторов этого законопроекта, которые подготовили его для Владимира Зеленского?
Это не владельцы телерадиоканалов, не те богатые люди, фамилии которых мы все знаем.
Это владельцы блогов, владельцы сайтов и те, кого захочет назначить олигархом СНБО одной политической силы"...
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01.07.2021 14:43 Ответить
Ага))) корупцію поборе бубочка з рукою Ігор Валєріча в задниці
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01.07.2021 13:44 Ответить
ага.. зеленский проти коломойского.. а шмагаль - проти ахметова, да?
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01.07.2021 14:47 Ответить
Видно, что не хочется некоторым богатым персонажам потерять политическую власть в Украине. Ну, не пройдет закон в парламенте, будет принят на всенародном референдуме.
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01.07.2021 13:27 Ответить
Ви вже вивчили, дослідили цей закон, що збираєтесь за нього голосувати на референдумі?
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01.07.2021 13:35 Ответить
Так, дослідив, і мені він подобається.
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01.07.2021 14:20 Ответить
Якими механізмами цей закон унеможливлює вплив олігархів на політику?
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01.07.2021 14:34 Ответить
схоже, Княжицький і Соловьев одна школа брехунів
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01.07.2021 13:33 Ответить
Олігархи з ЄС, Батьківщини, ... Написали закон самі про себе!?
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01.07.2021 13:35 Ответить
Ідіоти зелені, - олігарх не може бути в опозиції за визначенням)
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01.07.2021 13:46 Ответить
За яким визначенням? Можете привести це визначення?
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01.07.2021 13:54 Ответить
Олігарх той хто використовує вплив на владу для отримання прибутку.
Визначення дуже просте.
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01.07.2021 14:03 Ответить
За вашим визначенням при Порошенку Коломойський не був олігархом? При Ющенку Ахметов не був олігархом? Ви справді так вважаєте?
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01.07.2021 14:07 Ответить
при Порошенко ні ахметов, ні коломойша НЕ керували президентом, а платили податки.. Більш того, їх статки зменьшувалися.. (а зараз, при зеленскому, за рік - зросли в ДВА-ДВАДЦАТЬ разів!)
Тільки вам подоляк про це в методичках не сказав
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01.07.2021 14:10 Ответить
І вони не були олігархами, так?
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01.07.2021 14:12 Ответить
дурко, подивися спочатук визначення в гугл.. чі тобі в рашке вже доступ закрили?

п.с. як визначити тупість ботів подоляка?
все дуже просто - у них підгорає від слова "олігарх"... що воно таке вони не знають, як команду "фас" добре розуміють))
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01.07.2021 14:14 Ответить
Ти дебіл? Сенс олігархату отримання прибутків через контроль держ органів. Чи в тебе є альтернативна думка?
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01.07.2021 14:14 Ответить
Я тебе зрозумів. Ахметов - не олігарх. Дожилися.
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01.07.2021 14:18 Ответить
Якраз ахмєтов зараз повернув статус олігарха, отримавши власного прем`єра.
Що виразилося в троєкратному рості активів при зеленському.
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01.07.2021 14:23 Ответить
состояние и прибыль - это не одно и тоже. Прибыль - это фактически показатель эффективности бизнеса. Состояние - это совокупная оценка стоимости активов и пассивов бизнесмена. Состояние может расти и падать не зависимо от бизнесмена. Поэтому, когда на форуме говорят о состоянии олигархов - это либо люди не понимают что это, либо манипулируют.
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01.07.2021 14:31 Ответить
ну да, ну да платили налоги...
и ни у гудка, ни у каломойского, ни у других владельцев ЗАО Украина среди депутатов и министров не было ни одной куклы, ни одной группы влияния. они совсем не заказывали политику. так все и было.
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01.07.2021 14:56 Ответить
а дані Форбс свідчать - ахметов, коломойша, пінчук та інші саме при Порошенко платили податки та ставали бідніші - та й суди в Україні з них стягували борги..


але тут зебіли вибрали "своего парня" - і ось їх статки зросли за рік в 2-3 рази, а суди почали відміняти борги олігархату на 100 млрд.грн... переносячи їх на нарИд....
але то таке.. нарИд тупий - хай платить))

"100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.

Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.

В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes.
Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд.
"Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд"
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01.07.2021 15:05 Ответить
та й про Прозорро зебіли чомусь "забули".. яке так не подобалось олігархату при Порошенко, и ось вони його стали відміняти при зеленському.. Совпадение?(с)
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01.07.2021 15:08 Ответить
данные "форбс" говорят об одном очевидном факте: когда у власти одни олигархи, то у олигархов из оппозиционного лагеря мелеет бюджетный ручеек. не более и не менее. рулил рошен - косюк миллиардные дотации получал, гудок с каломойским сосали. рулит гудок с каломойским - рошен сосет.
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01.07.2021 15:11 Ответить
дані Форс, як й суди свідчать про одне: при Порошенко олігархи НЕ мали ні свого уряду, ні свого президента та платили податки.
Але про це зебілам дуже складно зрозуміти.. та й зомбоящик інше каже
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01.07.2021 15:35 Ответить
не пойму, то ли ты просто наивный дурачок, то ли просто обычный троль. склоняюсь к версии троля-дурачка.
при рошене олигарх был ************ - рошен . олигарх косюк, как я выше говорил, миллиардные "дотации" из бюджета получал. разница с сегодняшним днем была только в фамилиях олигархов, пасущихся у бюджетного корыта. тогда олигарх рошен и союзные кланы олигархов доили бюджет, сейчас гудок и союзники доят.
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01.07.2021 17:41 Ответить
п.с. більш того, весь цемес в тому - що зараз зебіли будуть платити податки замість олігархів.. спочатку замість них 100 млрд.грн.. а потім й інші...
Здійснилася мрія зебілів
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01.07.2021 15:39 Ответить
При Порошенку твій Коломойський був біглий жулік а не олігарх.
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01.07.2021 14:12 Ответить
Чому мій? Хлопці, у вас нерви здають. Я задаю прості незаангажовані питання. Чого ви так нервуєте?
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01.07.2021 14:13 Ответить
задавай) але просвіта ідіотів то не моє
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01.07.2021 14:16 Ответить
зебіл, ти заміст того щоб демонструвати свою тупість - біжи на заробляй гроші.. бо тобі ще підвищення комуналки на 40% сплачувати - в карман олігархів, та НОВІ податки на ВСЕ що ти заробило за своє життя...
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01.07.2021 14:06 Ответить
Хамство - твоє все? Звідки ти взагалі взяв, що я - зебіл? Зможеш відповісти на це просте питання чи окрім хамського рота нічого у голові не маєш?
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01.07.2021 14:09 Ответить
зебіла видно по його тупим методичкам подоляка, які такі як ти придурки раз за разом пишуть під різними впн на новими ніками))
Хоча звідкиля тобі про це знати - якщо нічого, крім дурнуватих ЦУ в ботофермі подоляка, тобі не дали)
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01.07.2021 14:12 Ответить
??? Нічого не зрозумів. Що таке методички подоляка і з чого ти взяв, що я пишу під впн і з новим ніком? Спитай у старожилів Цензору. Я тут ще з 2006 року, а тебе вперше бачу, хамло.
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01.07.2021 14:16 Ответить
от бач який ти тупий, що нічого не розумієш - але раз за разом повторюєш методички подоляка для особливо туприх зебілів..
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01.07.2021 14:17 Ответить
Відповіси на моє питання, чи будеш далі буравити?
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01.07.2021 14:19 Ответить
тупеньке, ти ж саме написало що "нічого не розумієш"...
Це й є відповідь на твоє тупе питання: не можна вам, зебілам, пояснити прості речі - бо ви занадто тупі...)
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01.07.2021 14:20 Ответить
п.с. так-так "вперше".. а твої боти в іншому коменті тільки й пишуть що я тут "цілодобово сижу"

мля, звідкиля вас таких тупих сьогодні набрали на захист вовки-шмарклі та його олігархів?))
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01.07.2021 14:19 Ответить
А, то ти - місцевий бот? Вибачай. Я тут дуже рідко буваю. Був не в курсі. Клацай щелепами далі. Адью, хамло.
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01.07.2021 14:21 Ответить
тобто ти "тут з 2006", але тебе випускають саме тоді - коли треба повторювати ідіотизми подоляка для зебілів - щоб відмазати ідіотски закони, в яких захищають олігархів кооломойского та ахметова... браво!
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01.07.2021 14:23 Ответить
тебе до сьогодні з цим логіном "https://censor.net/ru/user/22202" не було тут з грудня минулого року. А то появилось, "ясне сонечко" Тебе вчора під яким логіном тут забанили?
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01.07.2021 14:21 Ответить
Олігарх не може бути в опозиції за визначенням)

Как это? А мальдивский разве не в оппозиции? Или он не олигарх? Или все же "оппозиция" для лоховского элехтурата?
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01.07.2021 14:09 Ответить
дурко, читай уважно: олігарх - особа, яка належала до правлячої групи...

хоча зебіли настілки тупі, що готові самі повіситися - якщо їм скажуть що це "баратьба з алигархами"
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01.07.2021 14:16 Ответить
ото в тебе перджак підірвався, дурбецало
ти навіть не спромоглося прочитати визначення "олігарх", але коли тебе ткнули мордою - ти обісралося та почало верещати про "бан"...
До речі, на цензорі банять саме за ідіотизм... й ти про це гарно знаєш...
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01.07.2021 14:46 Ответить
порвались шаблоны - да, бобек?
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01.07.2021 14:24 Ответить
А ты чьих будешь, холоп, раньше тебя здесь не стояло. Новый вахтер на рошене?
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01.07.2021 14:39 Ответить
на окружной мало буев, пришел сюда добирать?)
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01.07.2021 14:42 Ответить
А Порошенко, Юля- Жюлю , Бойки, Медведчуки ....з опозиції не олігархи!? Святі злодії які обікрали Україну за всі часи свого владування . Вони не тільки олігархи а законі розкрадачі майна народу України
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02.07.2021 12:50 Ответить
внесите лучше законопроект о самороспуске. заберите у коллаборационистов большинство на внеочередных выборах и на этом балаган закончится
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01.07.2021 13:35 Ответить
Олігархи з ЄС, Батьківщини, ... Написали закон самі про себе!?
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01.07.2021 13:35 Ответить
Те, що Зєлін закон написали Бєня та Ахмєт, вас влаштовує?
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01.07.2021 13:39 Ответить
тягнуть законодавчий спам аби тільки відтягнути свій кінець
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01.07.2021 13:38 Ответить
Так, зебіли саме цим займаються)
Вся "борьба з алєгархами" від зеленського
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01.07.2021 13:49 Ответить
"ЄС", "Голос" і "Батьківщина" розробили власний законопроєкт про боротьбу з олігархами: Вплив олігархів повинні обмежувати антикорупційні органи - Цензор.НЕТ 3773
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01.07.2021 13:38 Ответить
Дмітрій, ну і де підсанкційний мервечук?
"ЄС", "Голос" і "Батьківщина" розробили власний законопроєкт про боротьбу з олігархами: Вплив олігархів повинні обмежувати антикорупційні органи - Цензор.НЕТ 5473
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01.07.2021 13:48 Ответить
научитесь отличать прибыль от состояния.
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01.07.2021 14:35 Ответить
Ви "праві". Яке ж відношення зростаючий в рази прибуток має до статку.
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01.07.2021 15:49 Ответить
Ну тогда вы должны знать что согласно декларациям прибыль Порошенко в 2018 году увеличилась более чем 80 раза по сравнению с 2017. В 2019 м уменьшилась в 2 раза по сравнению с 2018.
Это вам для понимания что такое состояние и что такое прибыль или доход.
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01.07.2021 16:43 Ответить
У скільки, у скільки раз? У більш ніж 80? Серйозно? Може ще раз перевірите, щоб не виглядати так жалюгідно.
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01.07.2021 17:18 Ответить
ноу проблем. Доход согласно декларации 2017г - 16303874грн. 2018 - 1556273803грн. 2019 - 772961396грн. Все в открытом доступе
2018 г больше 2017 в 95 раз
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01.07.2021 17:45 Ответить
Это бесполезно. Биомасса слуг голосует рефлекторно по голосу дрессировщика, коим является Разумков, как раньше это делал Чечетов. Только тот поднимал руку, а этот козел если надо голосовать За говорит "прошу пидтрыматы", а если против, то "прошу вызночатысь, та голосуваты".
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01.07.2021 13:42 Ответить
З усім погоджуюсь, окрім рефлікторності. Ці зелені дегенерати за два роки забуріли і голосують вони за бабло, велике бабло.
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01.07.2021 13:50 Ответить
"Как передает https://censor.net/ со ссылкой на https://eurosolidarity.org/2021/07/01/yevrosolidarnist-golos-i-batkivshhyna-rozrobyly-vlasnyj-zakonoproekt-dlya-borotby-z-zelenoyu-oligarhiyeyu/?fbclid=IwAR3Emh3BX28cWmHfWBNHfkuod3DYDVnB3gKJNmTI0HR7e0bPzKXrIJoHl34 пресс-службу "ЕС", об этом представители политсил заявили в ходе брифинга." А представители часом не заявили, почему они за 5 лет такой закон не приняли?
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01.07.2021 14:02 Ответить
а наскільки він був потрібен, коли працювали тендери з "Проззорро" і НАЗК щеняла корупціонерів у владі?
Хоча: мені важко було би відповісти, чому АМКУ тоді не було зубастим.. Але ж сьогодні воно взагалі - "пишечка для своїх"...
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01.07.2021 14:27 Ответить
Тимошенко и Порошенко придумали, как извести олигархов?
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01.07.2021 14:06 Ответить
ні, це бесноватий вовка-шут по хотелке коломойского та ахметова кормить зебілів черговою порцією "божьєй росси" у відосиках про "бАратьбу" з олігархами..
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01.07.2021 14:08 Ответить
рыги и зеленые рыги будут голосовать за свой законопроект вместе.
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01.07.2021 14:14 Ответить
если хорошо подумать, то зе-рагуль тоже олигарх: у него бизнес в парашии с которого он не платит налоги в Украине, он хранит свои деньги в офшорах, он скупает депутатов-тушек за краденое у народа бабло...
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01.07.2021 14:16 Ответить
чудная компашка: ВОНА и БэПэПэ. рошен опустился до уровня жулии владимировны.
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01.07.2021 15:03 Ответить
Дмитро "Калинчук" Вовнянко - "https://spektrnews.in.ua/news/zakonoproekt-pro-ol-garh-a---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/117462#gsc.tab=0 ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ОЛІГАРХ-А "
Знаєте, я вже готовий визнати, що закон про олігархів ім. президента Зеленського - це витвір мистецтва. Під благим наміром подолати олігархів, Зеленський веде країну саме в те становище, відсутністю якого ми всі пишалися 30 років незалежності - до розвинутого авторитаризму, зразка путінської Росії. Дивіться:
Головне науково-експертне управління Верховної ради надало свої висновки щодо «законопроекту про олігархів». Від читання тих висновків без перебільшення голова йде обертом.
По-перше, закон не заважатиме олігархам фінансувати політичні партії. Створюєш десятки ФОПів «Роги і копита», які торгують сміттям з офшорами і фінансують партію - і життя чудове.
По-друге, експерти ВР пишуть, що законопроект не має запобіжників проти вибіркового застосування процедури визнання олігархом певної особи. Тобто - олігархом призначать кожного підприємця, який не сподобається Зеленському і ОПУ.
По-третє, закон не обмежує кількість осіб які можуть бути визнані олігархами. Треба буде - визнають сотні тисяч осіб. Бо так захочуть в ОПУ.
По-четверте непередбачена відповідальність за ненадання олігархами щорічної декларації про їхні фінанси. Нададуть, лише якщо самі захочуть.
Окрему увагу приділено тому, що називати бізнесмена олігархом мусить РНБО - консультативний орган при президенті України. РНБО у нас і так вже СБУ, прокуратура і суд в одній особі, тепер воно ще набуде влади оголошувати бізнесменів «ворогами народу», вибачте, олігархами.
НЕУ ВР нагадало, що з олігархами боротися треба шляхом демонополізації і створенням економічної конкуренції. Важелі для цього Зеленський мав від першого дня президентства - Антимонопольний комітет і сузір'я антикорорганів створених за президента Порошенка. Проте, в реальності боротьба з олігархами виглядає так, що за 2020 р. коли країну катував КОВІД і коли впав ВВП, олігархи збагатіли хто у 1,8 рази (Коломойський), а хто у 2,7 рази (Ахмєтов). Додати нічого.
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01.07.2021 16:53 Ответить
Очевидно, за «законопроектом про олігархів», олігархом назвати можна буде того, кого побажає назвати таким Офіс президента. А найлегше назвати олігархом буде того, чий бізнес оформлений офіційно, а не захований у офшорах. Наприклад Коломойського олігархом назвати буде нереально, офіційно він володіє лише медіа-холдингом «1+1». За звітністю - ніяк не прибутковим. Натомість легко буде назвати олігархом Петра Порошенка - бо він своїх активів не приховує.
Науково-експертне управління ВР не радить законопроект про олігархів на голосування, як такий що порушує зразу низку норм конституції. Проте можна чекати, що в сесійну залу законопроект винесуть і за нього голосуватимуть. Ми маємо вже прецедент - виведення з під тендерних процедур ПрозоРРо проекту на будівництво Київського обхідної дороги (100 мільярдів) та святкування дня Незалежності (5,4 мільярди), які не ухвалив профільний комітет ВР. Але їх проголосували і прийняли. Законами ЗЕкоманда крутить як шахрай торбою.
Очевидно, законопроект про олігархів - це інструмент розправи ОПУ з політичними противниками, незалежно від їхніх статків. Логічним кроком після прийняття такого витвору мусить бути коронація і формування королівської династії Зеленських. Цей законопроект зробить те, чого не зумів зробити Янукович - породить супероліграха. Одного. Всі решта залишаться при своїх статках і активах - в разі, якщо вони не втручатимуться в політику і заноситимуть в ОПУ відповідні знаки поваги в доларовому еквіваленті. Як у Росії Путіна. Незрозуміло лише. Помаранчева революція і Революція Гідності - невже вони були для цього?
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01.07.2021 16:54 Ответить
 
 