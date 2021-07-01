"ЕС", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект о борьбе с олигархами: Влияние олигархов должны ограничивать антикоррупционные органы

Три оппозиционные фракции - "Европейская Солидарность", "Голос" и" и "Батькивщина" разработали совместный законопроект для борьбы с олигархией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом представители политсил заявили в ходе брифинга.

По словам нардепа Николая Княжицкого, законопроект от власти о так называемой деолигархизации на самом деле предоставляет президенту Зеленскому чрезвычайные полномочия единолично назначать "олигархами" всех, кто ему мешает. При этом в Украине созданы антикоррупционные органы, которые и должны ограничивать олигархическое влияние.

"Суть законопроекта Зеленского максимально проста - СНБО определяет, кто является олигархом, кто не является. Не имея полномочий проводить расследование, принадлежа к одной политической силе. Кто же является олигархом с точки зрения авторов этого законопроекта, которые подготовили его для Владимира Зеленского? Это не владельцы телерадиоканалов, не те богатые люди, фамилии которых мы все знаем. Это владельцы блогов, владельцы сайтов и те, кого захочет назначить олигархом СНБО одной политической силы", - подчеркнул нардеп "ЕС".

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Княжицкий отметил, что в новом законопроекте совершенно четко требуется от Антимонопольного комитета следить за соблюдением законодательства. Те, кто его не соблюдают, по предложению Антимонопольного комитета попадают под специальную процедуру которую проводит и контролирует НАПК.

"Мы предлагаем, чтобы телевизионные каналы занимали объективную позицию, чтобы мы знали, за чей счет они финансируются, кто за этими телевизионным каналами стоит", - подчеркнул нардеп "ЕС".

"Мы присоединились к подготовке альтернативного законопроекта, поскольку считаем, что не может совещательно-консультативный орган, такой как Совет национальной безопасности и обороны, определять и вести реестр кто олигарх, а кто не олигарх. Потому что таким образом те, кто принадлежат к этой категории, избегут реальной ответственности", - заявил нардеп "Батькивщины" Михаил Цымбалюк.

"Фракция "Голос" поддерживает борьбу с олигархами и в связи с этим мы подписали законопроект наших коллег из "Европейской Солидарности" и подали ряд наших инициатив относительно непосредственных изменений в антимонопольное законодательство, в налоговое. Потому что мы считаем, что именно правоохранительные органы должны бороться и иметь достаточно для этого инструментов, чтобы бороться с олигархами. Мы считаем, что тот законопроект, который представлен президентом, он как раз и не признает олигархами тех, кто действительно является олигархами в этой стране", - подчеркнул представитель "Голоса" Роман Костенко.

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