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взятка (6043) Днепропетровщина (3507) судья (2630) САП (2037) Высший совет правосудия (564) Шевченко Евгений (143)

ВСП отстранил судью райсуда Днепропетровской области, получившую $2500 взятки за принятие "правильного" решения, - САП

ВСП отстранил судью райсуда Днепропетровской области, получившую $2500 взятки за принятие

1 июля 2021 года Высший совет правосудия по ходатайству генерального прокурора отстранил от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности судью районного суда Днепропетровской области, которая была разоблачена при получении $ 2,5 тыс. неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Срок отстранения - до 09.08.2021 в пределах срока досудебного расследования.

Напомним, указанная судья была разоблачена 7 июня 2021 года в рамках совместной операции САП, НАБУ и СБУ в Днепропетровской области. В рамках досудебного расследования установлено, что судья получила $ 2,5 тыс. от гражданина за принятие решения по гражданскому делу.

9 июня 2021 года ее уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детективы взяли с поличным судью, получившую $2500 взятки за принятие "правильного" решения, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

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и ни с кем не поделилась
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01.07.2021 13:50 Ответить
Что за нищебродская взятка? Неудобно будет перед пацанами.
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01.07.2021 14:02 Ответить
Так отстраніть то отстраніл, а на бутилку коли посадять?
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01.07.2021 14:27 Ответить
Скоро у нас судьи у церкви побираться будут - такие мизерные взятки берут
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01.07.2021 14:29 Ответить
2500 долларов? Имитация, жалкая имитация борьбы или даже полноценный спектакль! "Ветры" какие-то тревожные задули над судейской мафией, иностранные эксперты "взаправду" могут начать работать... Надо ж поброться, не за жалкие 2500 долларов, а за СОТНИ МИЛЛИОНОВ долларов, отмываемых "типа-судьями" и "типа-правоохранителями"!
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01.07.2021 14:48 Ответить
Может сразу извениться потом меньше платить надо будет.
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01.07.2021 15:45 Ответить
Лише відсторонив?
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01.07.2021 16:10 Ответить
 
 