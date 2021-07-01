РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8503 посетителя онлайн
Новости
25 325 22
Польша (8154) смерть (9178) украинцы (3787) заробитчане (586)

Приехала на заработки: в Польше в реке нашли тело пропавшей несколько дней назад 36-летней украинки

Приехала на заработки: в Польше в реке нашли тело пропавшей несколько дней назад 36-летней украинки

Польские спасатели и полиция обнаружили в реке Равка в населенном пункте Кужешин вблизи города Рава Мазовецка (центр РП) умершего гражданку Украины, которая исчезла 27 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об исчезновении 36-летней украинки во вторник, 29 июня, сообщил ее работодатель, пишет Dziennik.pl.

Работодатель сообщил об исчезновении украинки, когда она второй день подряд не вышла на работу. По его словам, в воскресенье после обеда она пошла на реку Равка и уже не вернулась домой.

Полиция и спасатели в среду организовали поиски пропавшей гражданки Украины в районе, куда она пошла, в частности с привлечением полицейского вертолета. Во время поисков в воде обнаружили тело женщины и доставили его на берег.

Местная прокуратура начала следствие по делу гибели гражданки Украины. Следствие должно установить причины смерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец погиб в Турции, катаясь на гидроцикле, - СМИ

Как сообщалось, в прошлом году в Польше зафиксировано 643 случая смерти граждан Украины. В 2019 году в Польше умерли 619 граждан Украины.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
На РАБссии сдохло от Ковида 627 хмырей за сутки...,бреше наверно Леонид Гозман...это чтобы обосрать Путлера и Спутник сраный....
показать весь комментарий
01.07.2021 13:59
+3
Нi, не бреше! Смрад стоiть, аж до кордону!
показать весь комментарий
01.07.2021 14:40
+1
А если б она умерла в Украине,то пофиг бы статья была!
Нафига все эти страшилки?!
показать весь комментарий
01.07.2021 13:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А если б она умерла в Украине,то пофиг бы статья была!
Нафига все эти страшилки?!
показать весь комментарий
01.07.2021 13:35 Ответить
В Україні сама б нк пішла плавати
показать весь комментарий
01.07.2021 14:25 Ответить
Мож она и в Польше не сама пошла. Написано же "Следствие должно установить причины смерти."
показать весь комментарий
01.07.2021 16:07 Ответить
Утопла.
показать весь комментарий
01.07.2021 13:39 Ответить
Вчера умер известный украинский гитарист гурту Мери Тарас Ших....42 года всего...
показать весь комментарий
01.07.2021 13:54 Ответить
Странно что в Польше с 2019 года почему то умерли 619 граждан Украины...интересная статистика...в плохом смысле....
показать весь комментарий
01.07.2021 13:57 Ответить
Ага, прямо один в один. Это в альтернативной реальности, там где украинцы в 1991 году выбрали Черновала а не Кравчука комуняку. Впрочем 73 % они во все времена одинаково себя ведут.
показать весь комментарий
01.07.2021 16:59 Ответить
Что тоже? Украине до Польши ползти ещё лет 20. Вот только через это время она приползёт на сегодняшний польский уровень. А так всё правильно. Приехавшие заробытчане по выходным бухают точно так же как и в Украине. Потом тонут.
показать весь комментарий
01.07.2021 17:02 Ответить
поляцы бухают бимбар не меньше, но сотнями не тонут, и мне рассказывать о польше не нужно...
показать весь комментарий
01.07.2021 17:20 Ответить
Ну так и ты не рассказывай тут о Польше, поляки норм. люди, там в поляндии наши похуже будут.
показать весь комментарий
01.07.2021 17:33 Ответить
я и не рассказываю, многим ехать перехочется, если начну..)...нормальные везде есть, но бимбар провоцирует, однако....
показать весь комментарий
01.07.2021 17:37 Ответить
бимбЕр...или «ксенжицувка» ( основа- рожь)
показать весь комментарий
04.07.2021 17:54 Ответить
На РАБссии сдохло от Ковида 627 хмырей за сутки...,бреше наверно Леонид Гозман...это чтобы обосрать Путлера и Спутник сраный....
показать весь комментарий
01.07.2021 13:59 Ответить
Нi, не бреше! Смрад стоiть, аж до кордону!
показать весь комментарий
01.07.2021 14:40 Ответить
ЭТО РОССИЯНИ 100% !!! ЦИФРА УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИЯН ДОЛЖНА БЫТЬ В 100 РАЗ БОЛЬШЕ !!!
показать весь комментарий
01.07.2021 22:58 Ответить
 
 