Приехала на заработки: в Польше в реке нашли тело пропавшей несколько дней назад 36-летней украинки

Польские спасатели и полиция обнаружили в реке Равка в населенном пункте Кужешин вблизи города Рава Мазовецка (центр РП) умершего гражданку Украины, которая исчезла 27 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об исчезновении 36-летней украинки во вторник, 29 июня, сообщил ее работодатель, пишет Dziennik.pl.

Работодатель сообщил об исчезновении украинки, когда она второй день подряд не вышла на работу. По его словам, в воскресенье после обеда она пошла на реку Равка и уже не вернулась домой.

Полиция и спасатели в среду организовали поиски пропавшей гражданки Украины в районе, куда она пошла, в частности с привлечением полицейского вертолета. Во время поисков в воде обнаружили тело женщины и доставили его на берег.

Местная прокуратура начала следствие по делу гибели гражданки Украины. Следствие должно установить причины смерти.

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Как сообщалось, в прошлом году в Польше зафиксировано 643 случая смерти граждан Украины. В 2019 году в Польше умерли 619 граждан Украины.