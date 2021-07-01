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НАПК требует от главы набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд расторгнуть контракт с Витренко

НАПК требует от главы набсовета

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в предписании главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд требует расторгнуть контракт с главой правления компании Юрием Витренко.

"1 июля Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд. В предписании НАПК требует прекратить контракт № 1 с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконный на основании ч. 2 ст. 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Предписание было составлено после ознакомления НАПК с объяснениями, предоставленными Кабинетом Министров Украины (КМУ) в Окружной административный суд города Киева. В объяснениях КМУ указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества", - отмечается в сообщении агентства, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

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Да кто же Витренко уволит. Если за ним "Специфический запах подмышек Коломойского" . Зеленский : Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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01.07.2021 13:49 Ответить
Вопросик! А чьей дыркой в заднице пованивает гениальный манагер Кобелев?
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01.07.2021 14:25 Ответить
Он еще и свое назначения подписал будучи исполняющим обязанности министра . Вообще шикарно все.
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01.07.2021 13:50 Ответить
Быстрее, пока ещё у ВВП ярдов не отломал
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02.07.2021 16:02 Ответить
Виглядає на те, що влетів фуфлижник на бабло, яке планував відбити на хлібеій посаді. Фуфлижник, схоже "кинули". 😁 Бо надто вже щирий розпач у діях Вітренка. 😁
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02.07.2021 17:56 Ответить
 
 