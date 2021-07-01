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Венгрия (1836) Госпогранслужба (6141) пункт пропуска (674)

Венгрия до 30 июля прекращает пропуск в двух пунктах на границе с Украиной, - Госпогранслужба

Венгрия до 30 июля прекращает пропуск в двух пунктах на границе с Украиной, - Госпогранслужба

Главное управление полиции Венгрии сообщило Госпогранслужбе Украины о временном ограничении пропуска лиц через границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В частности, со 2 по 30 июля 2021 г. венгерская сторона перестанет пропускать на свою территорию лиц и транспортные средства через пункты пропуска "Барабаш" (с украинской стороны - "Косино") и "Лонья" (с украинской стороны "Звонково").

"Просим учесть вышеуказанную информацию при планировании зарубежных поездок. Также отмечаем, что с украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают", - говорится в сообщении.

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Котлета их уже заколебал, пришлось закріться.
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01.07.2021 13:55 Ответить
 
 