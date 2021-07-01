Венгрия до 30 июля прекращает пропуск в двух пунктах на границе с Украиной, - Госпогранслужба
Главное управление полиции Венгрии сообщило Госпогранслужбе Украины о временном ограничении пропуска лиц через границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
В частности, со 2 по 30 июля 2021 г. венгерская сторона перестанет пропускать на свою территорию лиц и транспортные средства через пункты пропуска "Барабаш" (с украинской стороны - "Косино") и "Лонья" (с украинской стороны "Звонково").
"Просим учесть вышеуказанную информацию при планировании зарубежных поездок. Также отмечаем, что с украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают", - говорится в сообщении.
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Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий01.07.2021 13:55 Ответить Мне нравится 0
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