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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Беркут (8675) преступления против Майдана (291) Офис Генпрокурора (2386)

Дела Майдана: еще четверо "беркутовцев" пойдут под суд за разгон участников акции протеста 30 ноября 2013 г.

Дела Майдана: еще четверо

Еще четверых правоохранителей будут судить за разгон участников акции протеста 30 ноября 2013 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех бывших сотрудников столичного подразделения милиции особого назначения "Беркут", совершивших ряд противоправных действий в отношении участников акции протеста 30 ноября 2013 г. на Майдане Незалежности в Киеве.

Им инкриминируется превышение власти и служебных полномочий во исполнение противоправного приказа и по предварительному сговору с руководством и другими работниками милиции, препятствование проведению собраний и митингов, применение физического насилия в отношении участников мирной акции протеста, незаконное их задержание и фальсификация документов - рапортов о якобы совершении ими административных правонарушений (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 340, ч. 2 ст. 28 , ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Государственного бюро расследований.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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Ну очень оперативное правосудие. Такими темпами лет через 20 и до расстрела Небесной Сотни доберутся.
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01.07.2021 14:01 Ответить
Выкрутятся!
Не буду писать почему, снова забанят.
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01.07.2021 14:04 Ответить
Нынешние мусорва .мотайте на ус и помните .вас найдут и притянут к ответственности
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01.07.2021 14:08 Ответить
О, а при прошенці такого не було!
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01.07.2021 14:19 Ответить
Та да, сиділи по СІЗО, поки клоун не звільнив справжніх вбивць...
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01.07.2021 16:07 Ответить
Сидели в СИЗО без приговора? Охренеть правосудие.
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02.07.2021 16:09 Ответить
Ну зараз маємо з чим порівняти...
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02.07.2021 17:37 Ответить
5 лет, насколько мне известно, никто не сидел без приговора
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02.07.2021 22:26 Ответить
Я ж кажу зараз є з чим рівняти...
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02.07.2021 22:57 Ответить
Что сказать? Это урок тем полицейским, которых Зе поставит защищать себя во время будущих протестов.
Но с другой стороны - получается, что Зе на кого-то рассчитывает, раз так спокойно сливает МВД.
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02.07.2021 16:10 Ответить
Без видеофиксации? )))
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19.10.2021 18:08 Ответить
 
 