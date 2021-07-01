Дела Майдана: еще четверо "беркутовцев" пойдут под суд за разгон участников акции протеста 30 ноября 2013 г.
Еще четверых правоохранителей будут судить за разгон участников акции протеста 30 ноября 2013 г.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех бывших сотрудников столичного подразделения милиции особого назначения "Беркут", совершивших ряд противоправных действий в отношении участников акции протеста 30 ноября 2013 г. на Майдане Незалежности в Киеве.
Им инкриминируется превышение власти и служебных полномочий во исполнение противоправного приказа и по предварительному сговору с руководством и другими работниками милиции, препятствование проведению собраний и митингов, применение физического насилия в отношении участников мирной акции протеста, незаконное их задержание и фальсификация документов - рапортов о якобы совершении ими административных правонарушений (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 340, ч. 2 ст. 28 , ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Государственного бюро расследований.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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Не буду писать почему, снова забанят.
Но с другой стороны - получается, что Зе на кого-то рассчитывает, раз так спокойно сливает МВД.