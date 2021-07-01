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Беларусь (7771) Лукашенко (3542) санкции (11051)

Лукашенко о санкциях против Беларуси: Бесцеремонные попытки устранить конкурентов и наложить лапу на наши ресурсы

Лукашенко о санкциях против Беларуси: Бесцеремонные попытки устранить конкурентов и наложить лапу на наши ресурсы

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает санкции в отношении Беларуси бесцеремонными попытками устранить конкурентов и наложить лапу на ресурсы.

Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Он отметил, что взаимодействие Беларуси и России происходит на фоне роста напряженности на международной арене, где пока "превалируют деструктивные тенденции".

По его словам, лидеры западного мира якобы сделали ставку на силу: они откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, постоянно меняют правила игры, игнорируя базовые договоренности.

"На коллективном Западе, в Вашингтоне и Брюсселе, не всегда хотят слышать конструктивные предложения. Наши оппоненты тормозят все здравые, позитивные инициативы и провоцируют новые кризисы. По сути, намеренно разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны, - отметил Лукашенко.

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"Поэтому мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. Он, может быть, и не понадобился бы сейчас, если бы они выиграли тот блицкриг, который начали в августе прошлого года. Что-то у них пошло не так. Вместе с тем понятно, что все санкции - просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы наших государств. Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства (и не только белорусского)", - уверен белорусский диктатор.

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Топ комментарии
+18
это на креветки шоли?
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01.07.2021 14:09
+12
Шо оно мелет? Беларусь картошку в Украине закупает...
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01.07.2021 14:11
+10
На ананасы.
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01.07.2021 14:11
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это на креветки шоли?
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01.07.2021 14:09 Ответить
На ананасы.
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01.07.2021 14:11 Ответить
врах позарился на белорусские морепродукты
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01.07.2021 14:14 Ответить
Лукашенко о санкциях против Беларуси: Бесцеремонные попытки устранить конкурентов и наложить лапу на наши ресурсы - Цензор.НЕТ 977
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01.07.2021 14:21 Ответить
Аш трісьот.
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01.07.2021 14:25 Ответить
кровь встает дыбом.
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01.07.2021 15:37 Ответить
трактор и картошка
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01.07.2021 14:44 Ответить
Бульбофюрер что-то промычало.
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01.07.2021 14:09 Ответить
Шо оно мелет? Беларусь картошку в Украине закупает...
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01.07.2021 14:11 Ответить
Главный ресурс Белоруссии это идиотское население которое мирными протестами протестовала против убийцы луки ! Их да , надо защищать от всего мира, чтоб терпели дальше.
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01.07.2021 14:14 Ответить
Всё ценное уже у кацапов. А таракан - это вахтёр, который всё это сторожит.
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01.07.2021 14:17 Ответить
Мойша, паверце, я на вашу бульбу і балотную твань не прэтэндую. Кушайте самі. Пакуль вам кантора юдаў паёк тоўсты выдае.
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01.07.2021 14:14 Ответить
Лукашенко о санкциях против Беларуси: Бесцеремонные попытки устранить конкурентов и наложить лапу на наши ресурсы - Цензор.НЕТ 3326 З терористами ніхто не хоче співпрацювати.Вбивці мають бути покарані.
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01.07.2021 14:14 Ответить
кровавая маДУРА в центре Европы
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01.07.2021 14:16 Ответить
да уж торф нынче главный энергоноситель! захватят белорусские болота и сразу откажутся от СП-2
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01.07.2021 14:15 Ответить
НЕ ОТДАДИМ БУЛЬБУ!
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01.07.2021 14:15 Ответить
О да, європейці мабуть дуже бояться конкуренції від МАЗів з конструкцією 30-річної давності і особливо бояться трахторів Білорусь!
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01.07.2021 14:15 Ответить
А ще є холодильники, телевізори, пралки і багато іншого. Молодець Лукашенко, дбає про економіку країни, бо він білорус і патріот.
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13.07.2021 18:54 Ответить
баця, разгоняй тему отбирания драныков !
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01.07.2021 14:17 Ответить
ресурсы? ЕС прделагал миллиарды Беларуси. А не наоборот.
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01.07.2021 14:20 Ответить
https://twitter.com/shuniaaa1

https://twitter.com/shuniaaa1 Сашулік https://twitter.com/shuniaaa1 @shuniaaa1 https://twitter.com/shuniaaa1/status/1407642498818875394 23 июн.

Мою маму не пустили через білоруський кордон на бусіку.
Сказали, в неї немає поважної причини.

Казкова країна.

Мама просто поїхала побачити мене з онуками, вперше за два роки...

Ненавиджу лукаша, най його чорти в пеклі метровими страпонами вічність їпуть
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01.07.2021 14:21 Ответить
Мяне аж трасе.
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01.07.2021 14:24 Ответить
Та це Луку вже "затрясло", нахрена він потрібний тому Заходу, який 8-й рік може висловлювати стурбованість відносно агресії Росії проти України. Куди йому немічному ще зазіхати на якісь ресурси Білорусі.
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01.07.2021 17:29 Ответить
Самый короткий анекдот: "Материальные ресурсы Беларуси".
Еще ржачнее, что весь мир оказывается спит и видит как бы эти несметные богатства захватить.

Лука, картоху давно уже научились сажать и выращивать, не бойся.
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01.07.2021 14:26 Ответить
лкуа, які в тебе ресурси, крім людей??????!!!!бояринь сраний!!!!!!!
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01.07.2021 14:26 Ответить
Картоху хотят всю себе забрать и кормить солдат НАТО, не бывать этому !!!
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01.07.2021 14:27 Ответить
Ще й креветок усіх виловлять у Білоруському морі 🦐🦐🦐🍤🍤🍤
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01.07.2021 14:36 Ответить
чим більше при владі тим більше страх пєндєля)))
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01.07.2021 14:28 Ответить
А шо за ресурсы то? Залежи совков?
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01.07.2021 14:35 Ответить
Какие ресурсы, таракан ты усатый? Урожай бульбы что-ли?
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01.07.2021 14:37 Ответить
на турнепс и бульбу..спят и видят как 6м флотом захватить коровники и кизяки))
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01.07.2021 15:20 Ответить
Лукашенко про санкції проти Білорусі: Безцеремонні спроби усунути конкурентів і накласти лапу на наші ресурси - Цензор.НЕТ 1836
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01.07.2021 15:21 Ответить
На святое позарились! На картоху!
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01.07.2021 15:50 Ответить
Понесло вождя
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01.07.2021 16:29 Ответить
Та його вже з минулого літа "поносить".
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01.07.2021 17:31 Ответить
Раз Украина наш враг,и ввела санкции,вместе с Западом-придется подписывать союзный договор и соглашаться на военную базу.Поздравляю-получили еще северный фронт.С севера Беларуси,до Киева 230 км.Разворачивайте войска,раз нормально сотрудничать не можете.И готовьтесь к войне.
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01.07.2021 17:12 Ответить
Какие у Лукашенко ещё есть ресурсы?!!Брехло!! Весь мир знает , что 70 % всего белорусского уже давно принадлежит РОССИИ!! Беларусь бедна как церковная мышь и ещё выкаблучивается!!! Почему тогда ежемесячно батко- махно-Лукашенко бегает к пуйлу и клянчит "Дай миллиардик долларов, дай....!!
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01.07.2021 17:18 Ответить
А Какие ресурсы? Мы слышали про айтишников и картоху, первых ты просpal, европейцы что у тебя бульбу капают по ночам?
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01.07.2021 20:28 Ответить
 
 