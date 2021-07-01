Лукашенко о санкциях против Беларуси: Бесцеремонные попытки устранить конкурентов и наложить лапу на наши ресурсы

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает санкции в отношении Беларуси бесцеремонными попытками устранить конкурентов и наложить лапу на ресурсы.

Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Он отметил, что взаимодействие Беларуси и России происходит на фоне роста напряженности на международной арене, где пока "превалируют деструктивные тенденции".

По его словам, лидеры западного мира якобы сделали ставку на силу: они откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, постоянно меняют правила игры, игнорируя базовые договоренности.

"На коллективном Западе, в Вашингтоне и Брюсселе, не всегда хотят слышать конструктивные предложения. Наши оппоненты тормозят все здравые, позитивные инициативы и провоцируют новые кризисы. По сути, намеренно разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны, - отметил Лукашенко.

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"Поэтому мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. Он, может быть, и не понадобился бы сейчас, если бы они выиграли тот блицкриг, который начали в августе прошлого года. Что-то у них пошло не так. Вместе с тем понятно, что все санкции - просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы наших государств. Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства (и не только белорусского)", - уверен белорусский диктатор.