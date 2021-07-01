На следующей пленарной неделе пройдут еще два внеочередных заседания Рады, - "слуга народа" Корниенко
В последнюю пленарную неделю пятой сессии Верховной Рады девятого созыва состоятся ещё два внеочередных заседания парламента, прогнозирует первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
"До конца сессии наследующей пленарной неделе у нас снова будут внеочередные заседания в том же режиме - вторник, четверг", - сказал Корниенко журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он также не исключил, до летних каникул будет принят в целом закон о деолигархизации. "Если будем успевать. Будет мало поправок, почему нет?", - ответил народный депутат на вопрос, будет ли принят до летних каникул указанный закон.
В то же время Корниенко предположил, что никаких внеочередных сессий во время парламентских каникул не будет, поскольку все депутаты будут в отпуске.
При этом он сообщил, что парламент соберется на торжественное заседание а День независимости Украины - 24 августа.
"О большом гербе у нас есть законопроект. Хотелось бы в торжественной атмосфере его обсудить и, возможно, принять в первом чтении и, может, сразу в целом", - отметил первый заместитель главы фракции.
Согласно графику работы Верховной Рады, последняя пленарная неделя сессии - 13 - 16 июля.
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Социніанин
@sotsynianyn
Господи. Слава Баранський після того як його звільнили - видалив свої вибачення...
Баранскій і Тарас мали відволікти нас від запуску ринку землі