На следующей пленарной неделе пройдут еще два внеочередных заседания Рады, - "слуга народа" Корниенко

В последнюю пленарную неделю пятой сессии Верховной Рады девятого созыва состоятся ещё два внеочередных заседания парламента, прогнозирует первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"До конца сессии наследующей пленарной неделе у нас снова будут внеочередные заседания в том же режиме - вторник, четверг", - сказал Корниенко журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также не исключил, до летних каникул будет принят в целом закон о деолигархизации. "Если будем успевать. Будет мало поправок, почему нет?", - ответил народный депутат на вопрос, будет ли принят до летних каникул указанный закон.

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В то же время Корниенко предположил, что никаких внеочередных сессий во время парламентских каникул не будет, поскольку все депутаты будут в отпуске.

При этом он сообщил, что парламент соберется на торжественное заседание а День независимости Украины - 24 августа.

"О большом гербе у нас есть законопроект. Хотелось бы в торжественной атмосфере его обсудить и, возможно, принять в первом чтении и, может, сразу в целом", - отметил первый заместитель главы фракции.

Согласно графику работы Верховной Рады, последняя пленарная неделя сессии - 13 - 16 июля.