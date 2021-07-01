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Новости Агрессия России против Украины
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Байден (2766) визит (2990) Зеленский (19064) США (24862) Кулеба Дмитрий (2880)

Ключевая тема встречи Зеленского и Байдена - участие США в противодействии российской агрессии, - Кулеба

Ключевая тема встречи Зеленского и Байдена - участие США в противодействии российской агрессии, - Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден во время запланированной на июль встречи в Вашингтоне подробно обсудят участие США в процессе политико-дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины и противодействия российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Лига".

"Встреча ради встречи с Байденом – это в принципе не та категория, которая может применяться. Это встреча с президентом самой влиятельной страны в мире. Это не может быть просто встреча ради встречи.

Программа-максимум – сделать новый шаг в вопросах взаимодействия с нашими партнерами в сфере безопасности и обороны, инвестиций и торговли. Я пока не знаю, выйдем мы из встречи уже с готовым ответом о том, каким будет участие США в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия российской агрессии, но точно президенты будут очень подробно об этом говорить. Это будет ключевая тема", - сказал глава МИД.

Также он отметил, что цель Украины - найти такой формат их участия, который будет давать максимальный результат: "Американцы уже в этом процессе. Но этого недостаточно, чтобы изменить поведение России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я готов встретиться с Путиным, если его интересует решение кризисных вопросов. Подготовка к этому непростому матчу продолжается, - Зеленский

Кулеба также отметил, что россияне "категорически не отвергает вопросы взаимодействия с американцами на этом треке": "Вспомните линию Сурков-Волкер. Но в нормандском процессе проблемы есть. Все говорят: Россия, ты – сторона конфликта, выполняй обязательства, прекращай войну. А Россия говорит: нет, мы не сторона конфликта".

"Пока мы не решим этот узел, полноценное урегулирование невозможно. И надо с американцами очень предметно поговорить о том, как развязать этот узел. Какую построить комбинацию, чтобы мы вышли из тупика", - добавил министр.

Напомним, встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского запланирована на конец июля.

7 июня советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.
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Топ комментарии
+4
О чём предметно может поговорить чмо с отвратительным средним образованием имитирующее игру пиписькой на пианино, случайно севшее в первое кресло страны (а в скором времени и на нары, или под шконку) с ПОЛИТИКОМ до мозга костей и Президентом США?
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01.07.2021 14:27
+3
Байден скаже, що не буде ніякої співпраці, поки не буде боротьби з корупцією-це найлегший шлях для нинішньої американської адміністрації з'іхати з теми і не допомагати Україні за вимогою Росії, а дурник скаже, що не розуміє про що іде мова, адже він ніхто і тільки передає меседжі українських олігархів, а месидж простий-будемо грабувати Україну поки можемо, адже бабло ми тримаємо у «вас», так що це ОК, що ви нам не допомагатимете-не заважайте і не переслідуйте. Ось так все закінчаться.
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01.07.2021 14:29
+3
Опять гребаный стыд и срам! Хоть бы в новостях это не афишировали. Правильно кто то написал - голосовали одни а тебе почему то стыдно за их выбор...
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01.07.2021 14:35
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Правила форума Совет форумчан
О чём предметно может поговорить чмо с отвратительным средним образованием имитирующее игру пиписькой на пианино, случайно севшее в первое кресло страны (а в скором времени и на нары, или под шконку) с ПОЛИТИКОМ до мозга костей и Президентом США?
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01.07.2021 14:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/163398 чмо с отвратительным средним образованием, между прочим, школу с золотой медалью закончило)))
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01.07.2021 15:25 Ответить
Оно и юрфак "окончило".
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01.07.2021 15:44 Ответить
Оно и президентом стало. Прикинь)))
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01.07.2021 23:43 Ответить
Да, много еще в Украине разного рода умственно отсталых и кретинов. И вот результат - благодаря им и говноканалам ТВ олигархов, оно, это чмо, в президентах.
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02.07.2021 05:38 Ответить
"Моск костєй" біоробота, якого шахрайським шляхом увіпхали в Білий дім, давно уражений альцгеймером та паркінсоном. Дивіться відео, ботяри.
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01.07.2021 17:56 Ответить
Байден скаже, що не буде ніякої співпраці, поки не буде боротьби з корупцією-це найлегший шлях для нинішньої американської адміністрації з'іхати з теми і не допомагати Україні за вимогою Росії, а дурник скаже, що не розуміє про що іде мова, адже він ніхто і тільки передає меседжі українських олігархів, а месидж простий-будемо грабувати Україну поки можемо, адже бабло ми тримаємо у «вас», так що це ОК, що ви нам не допомагатимете-не заважайте і не переслідуйте. Ось так все закінчаться.
показать весь комментарий
01.07.2021 14:29 Ответить
Опять гребаный стыд и срам! Хоть бы в новостях это не афишировали. Правильно кто то написал - голосовали одни а тебе почему то стыдно за их выбор...
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01.07.2021 14:35 Ответить
И не забыть привезти дядюшке Джо явку с повинной(конечно, если клоуна пустят на лужайку Белого дома, что тоже большой вопрос и даже вопросище). Явка с повинной будет очень гармонично сочетаться с перепуганной физиономией автора и подчеркивать все нутро величайшего лидера всех столетий из Кривого Рога.
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01.07.2021 14:36 Ответить
Ну да.

Вот только после чистосердечного признания ЗЕ в гоизмене и предательстве союзников в интересах РФ получается, что США теперь должны противодействовть Зеленскому.
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01.07.2021 14:58 Ответить
Основная тема - убрать скоморохов от кормушки и перебить кацапские консервы у власти.
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01.07.2021 15:04 Ответить
Знову вувузєла винуватий в тім, що чутки про потужного козака байду виявилися, м'яко кажучи, перебільшенням.
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01.07.2021 17:57 Ответить
А участь України в протидії російській агресії не буде обговорюватися? Ні? Зеленський проти?
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01.07.2021 18:42 Ответить
 
 