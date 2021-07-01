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Новости Борьба с коррупцией
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США и ЕС призвали Раду принять антикоррупционную стратегию: Пришло время целостного подхода к борьбе с коррупцией

США и ЕС призвали Раду принять антикоррупционную стратегию: Пришло время целостного подхода к борьбе с коррупцией

США и Европейский Союз заявили, что ожидают принятия Верховной Радой законопроекта №4135 о введении в действие Национальной стратегии борьбы с коррупцией Украины на 2021-2025 годы.

"США и Европейский Союз ожидают принятия Верховной Радой законопроекта 4135 о введении в действие Национальной стратегии борьбы с коррупцией Украины на 2021-2025 годы для включения и координации антикоррупционных усилий Украины в правительстве", - говорится в сообщении посольства США в Twitter в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Подчеркивается, что после принятия США и ЕС готовы поддержать Национальное агентство по предотвращению коррупции и заинтересованные стороны в разработке и введении государственной программы в действие.

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"Через четыре года после завершения последней стратегии пришло время целостного и стратегического подхода к программе борьбы с коррупцией в Украине", - указали в американском посольстве.

США и ЕС призвали Раду принять антикоррупционную стратегию: Пришло время целостного подхода к борьбе с коррупцией 01

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Топ комментарии
+12
https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
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01.07.2021 14:38
+11
Ага, щас...ЗЕскоты не для этого к власти рвались. До конца срока скомороха-наркомана они полностью похерят взаимоотношения с ЕС и США
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01.07.2021 14:35
+7
да лучше такое управление, чем рашка
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01.07.2021 14:42
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Ну вот! "Внешнее управление"! Какие вам ищо нужны даказательства?!
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01.07.2021 14:26 Ответить
и это правильно
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01.07.2021 14:40 Ответить
да лучше такое управление, чем рашка
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01.07.2021 14:42 Ответить
законов и стратегий у нас хоть жопой жуй. Если б они еще и работали)
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01.07.2021 14:31 Ответить
проблема в тому, що з-за зебілів все валиться нахер клований...
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01.07.2021 14:34 Ответить
недвозначний натяк на "антиолігархічний законопроект Зе". Мовляв, "це - фігня".
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01.07.2021 14:32 Ответить
Борьба нанайских мальчиков по-украински .
На тотами выходят Ахметка против Пэдра .
Пинчук сразится с победителем ....
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01.07.2021 14:33 Ответить
мне нравица ЦЕНТРОБОЛТА !
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01.07.2021 14:40 Ответить
И где ты, имбицил зебильный, это прочитал в статье?
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01.07.2021 14:53 Ответить
Ага, щас...ЗЕскоты не для этого к власти рвались. До конца срока скомороха-наркомана они полностью похерят взаимоотношения с ЕС и США
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01.07.2021 14:35 Ответить
Мальчик Петя был хорошим , но очень денежки любил ...
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01.07.2021 14:37 Ответить
да пэцьо знает в этом толк
пэцьо знает, как обобрать нарид
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01.07.2021 15:09 Ответить
Американце жалко, что они такие наивные, а нас жалко, что без крови мы от этого клоуна не ихбавимся.
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01.07.2021 14:38 Ответить
за зе "впишутся" дизель, маски, квн, другие массовики затейники и конферансье?
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01.07.2021 15:13 Ответить
https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
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01.07.2021 14:38 Ответить
потому что для слуг это норма
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01.07.2021 14:43 Ответить
Не желаем жить, эх, по другому
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01.07.2021 14:38 Ответить
Счас…
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01.07.2021 14:39 Ответить
Тю, та пожалуйста: любые стратегии, любые законы, НАБУ, ГБРы и пр. и пр. Все равно с коррупцией бороться никто не собирается.
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01.07.2021 14:43 Ответить
Пока лучше всех с коррупцией борется Ковид .
Невзирая на лица , как говорится ...
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01.07.2021 14:45 Ответить
А инвестиции и кредиты почему-то не дают ЗЕ.

Ай-яй-яй. Не знают плохие дяди, кто виноват.
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01.07.2021 14:54 Ответить
Американцы больше переживают о коррупции в Украине, чем наши вороватые госслужащие.
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01.07.2021 15:06 Ответить
цікаво, остання стратегія закінчилася у 2017 році - американці продалися зє?
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01.07.2021 15:48 Ответить
Господа! Жмите на этих клоунов, чтобы они поняли: свалка нет.
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01.07.2021 16:04 Ответить
А Порошенко поддерживает?
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01.07.2021 16:25 Ответить
Да как США и ЕС не могут понять, что не может ЗЕбольшинство само с собой бороться. Вы можете себе представить боксера на ринге, дерущегося с самим собой?!
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01.07.2021 16:31 Ответить
Зеленский против коррупции - это как пчелы против меда😂😂😂
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01.07.2021 17:45 Ответить
Зеленский позвонил лукашенко и попросил не говорить х**лу , что США и ЕС призвали Раду принять антикоррупционную стратегию... лукашенко обещал... как - говорит - владимир александрович я вас уважаю - так и не расскажу...
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01.07.2021 18:34 Ответить
И чтоб два раза не вставать.... Внешнее управление - это пропагандонский термин неудачника, которому завидно, что это не он внешний управляющий...
А как на самом деле? А на самом деле Запад даёт Украине деньги взаймы. Не дарит. И чтоб Украина их смогла вернуть - она должна вложить их в своё развитие. А разведки Запада видят , как деньги МВФ заходят в Украину по-белому и тут же выходят в офшоры по-чёрному. И Западу понятно: эти долги не могут быть возвращены. Деньги -то не поработали..ничего не создано на них не производств, ни новых технологий - ничего, что могло бы капитализироваться чтоб вернуть долги.... А воры у власти нагло кричат "нам ещё давайте бабок"..."почему мы до сих порн не Евросоюзе?! " "Не в НАТО?!" Вот им и говорят : хотите в цивилизованный мир - учитесь жить по-цивилизованному. Судить по законам... Не красть. Вести прибыльную экономику.... И тут эти - по уши в долгах и уголовщине маугли - начинают кричать "Они вмешиваются в наши внутренние дела" Забывая сказать, что их внутренние дела - это 3.14ть внешне бабки.
А х**ло не ставит условий быть людьми. Его внешнее управление простое: ОН ставит условие быть его рабами... и он будет ворам у власти платить за это бабки. А народ будет быдлом - но кого это волнует?
Тут мне ща начнут рассказывать о проблемах Запада...О том, какой он хищный... ( в отличие от путина, убившего десятки тысяч и разорившего миллионы - ха-ха-ха) . Так вот : Запад давал кредиты на развитие Японии, Тайваню, Ю Корее, Германии , Израилю и т.д. Всё это равноправные партнёры ..Берут в долг... дают в долг и ведут независимые экономики ... А их военный союз не позволяет всяким х**лам оттяпывать их территории, Что ткое независимые экономики? Это пенсии по полторы штки, зарплата врачам не по 4 брехливые, но по две реальные ... это супермедицина за копейки (30 баксов в месяц из полторушной пенсии) благодаря больничным кассам... Почему так подробно ? ПОтому что задрали рашские методички про "внешнее управление"
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01.07.2021 18:34 Ответить
Тобто США та ЄС констатує, що за два роки нічого не було зроблено )
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01.07.2021 19:56 Ответить
 
 