США и ЕС призвали Раду принять антикоррупционную стратегию: Пришло время целостного подхода к борьбе с коррупцией
США и Европейский Союз заявили, что ожидают принятия Верховной Радой законопроекта №4135 о введении в действие Национальной стратегии борьбы с коррупцией Украины на 2021-2025 годы.
"США и Европейский Союз ожидают принятия Верховной Радой законопроекта 4135 о введении в действие Национальной стратегии борьбы с коррупцией Украины на 2021-2025 годы для включения и координации антикоррупционных усилий Украины в правительстве", - говорится в сообщении посольства США в Twitter в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Подчеркивается, что после принятия США и ЕС готовы поддержать Национальное агентство по предотвращению коррупции и заинтересованные стороны в разработке и введении государственной программы в действие.
"Через четыре года после завершения последней стратегии пришло время целостного и стратегического подхода к программе борьбы с коррупцией в Украине", - указали в американском посольстве.
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На тотами выходят Ахметка против Пэдра .
Пинчук сразится с победителем ....
пэцьо знает, как обобрать нарид
Невзирая на лица , как говорится ...
Ай-яй-яй. Не знают плохие дяди, кто виноват.
А как на самом деле? А на самом деле Запад даёт Украине деньги взаймы. Не дарит. И чтоб Украина их смогла вернуть - она должна вложить их в своё развитие. А разведки Запада видят , как деньги МВФ заходят в Украину по-белому и тут же выходят в офшоры по-чёрному. И Западу понятно: эти долги не могут быть возвращены. Деньги -то не поработали..ничего не создано на них не производств, ни новых технологий - ничего, что могло бы капитализироваться чтоб вернуть долги.... А воры у власти нагло кричат "нам ещё давайте бабок"..."почему мы до сих порн не Евросоюзе?! " "Не в НАТО?!" Вот им и говорят : хотите в цивилизованный мир - учитесь жить по-цивилизованному. Судить по законам... Не красть. Вести прибыльную экономику.... И тут эти - по уши в долгах и уголовщине маугли - начинают кричать "Они вмешиваются в наши внутренние дела" Забывая сказать, что их внутренние дела - это 3.14ть внешне бабки.
А х**ло не ставит условий быть людьми. Его внешнее управление простое: ОН ставит условие быть его рабами... и он будет ворам у власти платить за это бабки. А народ будет быдлом - но кого это волнует?
Тут мне ща начнут рассказывать о проблемах Запада...О том, какой он хищный... ( в отличие от путина, убившего десятки тысяч и разорившего миллионы - ха-ха-ха) . Так вот : Запад давал кредиты на развитие Японии, Тайваню, Ю Корее, Германии , Израилю и т.д. Всё это равноправные партнёры ..Берут в долг... дают в долг и ведут независимые экономики ... А их военный союз не позволяет всяким х**лам оттяпывать их территории, Что ткое независимые экономики? Это пенсии по полторы штки, зарплата врачам не по 4 брехливые, но по две реальные ... это супермедицина за копейки (30 баксов в месяц из полторушной пенсии) благодаря больничным кассам... Почему так подробно ? ПОтому что задрали рашские методички про "внешнее управление"