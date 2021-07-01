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Рада одобрила в первом чтении выделение 1 млрд грн на "Большую реставрацию"

Рада одобрила в первом чтении выделение 1 млрд грн на

Верховная Рада в первом чтении проголосовала законопроект относительно направления части средств от Большого строительства на памятники культурного наследия.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, 322 народных депутата проголосовали за основу Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по направлению части средств программы "Большое строительство" на ремонтно-реставрационные работы на памятниках культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экспертный совет при Министерстве культуры обнародовал список проектов для "Большой реставрации"

Также парламентарии сократили сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Законопроект предусматривает создание бюджетной программы "Большая реставрация" на 1 млрд грн, которая позволит органам местного самоуправления получить субвенцию на проведение ремонта, консервации, реставрации памятников культурного наследия в коммунальной собственности.

Финансирование программы осуществляется за счет сокращения специального фонда бюджетной программы "Фонд развития учреждений общегосударственного значения".

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Топ комментарии
+14
лучше бы в армию вкладывали
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01.07.2021 14:52
+11
Янык себя реально лохом ощущает, когда видит эти лозунги под схемы очевидные..
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01.07.2021 15:00
+9
миллиард туда...миллиард сюда... а пенсионерам - шиш...ибо пенсионеры реальные (ну хочется в это верить))) а оте програмки..как бы фуфлово-тырительные...
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01.07.2021 14:56
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лучше бы в армию вкладывали
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01.07.2021 14:52 Ответить
Не двери в ОП важнее.
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01.07.2021 15:01 Ответить
на Велике Крадівництво, Велике Садівництво, "Большую реставрацию".... короче, на Велике ЗЕльоноє Мудівництво
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01.07.2021 16:13 Ответить
да это же какой то

«Маленький гигант Большого секса»
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01.07.2021 14:53 Ответить
Е.анутся ...
Только бы подерибанить того , что простые гномики заработали .
Самим заработать , с умом инвестировав , это не про них ...
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01.07.2021 14:54 Ответить
Это про них

Рада схвалила в першому читанні виділення 1 млрд грн на "Велику реставрацію" - Цензор.НЕТ 8976
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01.07.2021 15:10 Ответить
миллиард туда...миллиард сюда... а пенсионерам - шиш...ибо пенсионеры реальные (ну хочется в это верить))) а оте програмки..как бы фуфлово-тырительные...
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01.07.2021 14:56 Ответить
деньги на ремонт песионеров старше 75 лет пойдут на Большую реставрацию

радуйся, мудрий наріде ЗЕльонму провіднику нації
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01.07.2021 15:00 Ответить
Дали Кличку денег на реставрацию Пушкинского квартала между Пушкинской и Васильковской там четыре дома Михельсона стояли отселённые много лет
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01.07.2021 15:29 Ответить
Янык себя реально лохом ощущает, когда видит эти лозунги под схемы очевидные..
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01.07.2021 15:00 Ответить
Я так розумію, що "Велика реставрація", то є конкурент "Великому крадівництву"!))) Тепер розмірковую... За когож вболівати?...)))
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01.07.2021 15:03 Ответить
Медика должен миллиарды, армии должен миллиарды, соцфондам должен миллиарды, на пенсии денег нет -- а оно миллиарды на тупой пиар выбрасывает, гнида.
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01.07.2021 15:07 Ответить
А шо они будут реставрировать?

Где списки объектов?
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01.07.2021 15:08 Ответить
ваенная тайна)
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01.07.2021 15:13 Ответить
Главным реставратором назначат Колю-котлету?Ну тогда списки у него.Паноптикум,мля...
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01.07.2021 15:25 Ответить
Коммуналку сначала сбалансируйте, чтобы ликвидировать "субсидии".
Денег много в казне, все долги уже поотдавали ?
Евреи любят говорить о себе, что они - "умные люди" - так где этот ум ?
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01.07.2021 15:12 Ответить
Это всего-лишь новая серия программы "Большое крадивныцтво".

А на повышение пенсий и зарплат военным денег нет и не предвидится...
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01.07.2021 15:13 Ответить
Кстати, в рамках этого программы ЗЕ уже строит свое "межигорье" с бассейнами и фонтанами на острое Бирючий на месте резиденции Хрущева.
Рада схвалила в першому читанні виділення 1 млрд грн на "Велику реставрацію" - Цензор.НЕТ 8535
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01.07.2021 15:24 Ответить
Зрозуміло - щоб туди не зайшли майданівці з інспекцієй
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01.07.2021 15:38 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
8) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
9) Вивіз стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
10) Знищання енергосистеми України
11) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
12) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського
13) Підвищення комунальних тарифів
14) Більше 10 відпусток за 2 роки
15) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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01.07.2021 15:24 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html "Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен. Из них 1,117 млрд. - "виступи творчих колективів України"
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01.07.2021 15:37 Ответить
хм.. Безбожное воровство с бюджета у нас теперь называется - Большая --- Стройка, реставрация, озеленение и т.д. и т.п... Пора уже клоунов забрасывать коктейлями.....
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01.07.2021 15:40 Ответить
а на велике садiвництво уже выделили ********?
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01.07.2021 15:43 Ответить
А на лечение раненных солдат будут по старинке волонтеры собирать? А на "Большом воровстве" половину средств украдут, никто и не заметит. Контролировать и проверять свои же будут. Ни капли совести не осталось у ЗЕшоблы.
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01.07.2021 16:36 Ответить
Первый миллиард пошел... Как делить будем? Это тебе! Это тоже тебе! Это все время тебе...
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01.07.2021 22:38 Ответить
 
 