Рада одобрила в первом чтении выделение 1 млрд грн на "Большую реставрацию"
Верховная Рада в первом чтении проголосовала законопроект относительно направления части средств от Большого строительства на памятники культурного наследия.
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, 322 народных депутата проголосовали за основу Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по направлению части средств программы "Большое строительство" на ремонтно-реставрационные работы на памятниках культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности.
Также парламентарии сократили сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.
Законопроект предусматривает создание бюджетной программы "Большая реставрация" на 1 млрд грн, которая позволит органам местного самоуправления получить субвенцию на проведение ремонта, консервации, реставрации памятников культурного наследия в коммунальной собственности.
Финансирование программы осуществляется за счет сокращения специального фонда бюджетной программы "Фонд развития учреждений общегосударственного значения".
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«Маленький гигант Большого секса»
Только бы подерибанить того , что простые гномики заработали .
Самим заработать , с умом инвестировав , это не про них ...
радуйся, мудрий наріде ЗЕльонму провіднику нації
Где списки объектов?
Денег много в казне, все долги уже поотдавали ?
Евреи любят говорить о себе, что они - "умные люди" - так где этот ум ?
А на повышение пенсий и зарплат военным денег нет и не предвидится...
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